ソ・イングク × WAK 情報解禁 第一弾！WAK、新スキンケアブランドの公式モデルにソ・イングクを起用

株式会社WAK

WAKは、新たに展開するスキンケアブランドの公式モデルとして、韓国を代表する俳優・アーティストであるソ・イングク氏を起用したことを発表いたしました。

これを記念し、2026年7月9日（木）、東京・有明「SGCホール有明」にて、ブランドの世界観を五感で体感いただける“一夜限り”のローンチショーケースを開催いたします。

本イベントでは、ソ・イングク氏とともに、WAKが提案する新たなスキンケア体験を、空間演出・映像・音楽・商品展示を通じてお届けいたします。

また、イベント開催に先駆け、各種販売企画および購入者特典キャンペーンを順次実施いたします。

■ プレオープン販売セット（近日公開予定） プレオープンセット購入者を対象に、抽選で下記特典をご提供いたします。

【抽選特典】

・ソ・イングク 撮影時着用衣装 1名様

・直筆サイン 20名様

・団体写真撮影参加権 20名様

■ 「WAK＋」マスクパック オンライン販売（近日公開予定） WAK＋にて販売される対象商品購入者を対象に、抽選キャンペーンを実施いたします。

【抽選特典】

・ソ・イングク 撮影時着用衣装 1名様

・直筆サイン 40名様

・団体写真撮影参加権 40名様

■ 一般製品販売（近日公開予定） 一般販売購入者を対象に、抽選で下記特典をご提供いたします。 【抽選特典】

・ソ・イングク氏 撮影時着用衣装 1名様

・直筆サイン 40名様

・団体写真撮影参加権 40名様 さらに、2026年7月9日のイベント当日には、会場内MD商品購入者を対象とした会場限定抽選企画も実施予定です。

【当日限定特典】

・等身大パネル 3名様

・A1ポスター 50名様

・A2ポスター 50名様 WAKは本ローンチショーケースを通じ、ブランドの世界観とともに、ファンの皆様へ特別な体験価値を提供してまいります。 イベント詳細、販売スケジュール、追加コンテンツにつきましては、今後順次発表予定です。

【イベント概要】

イベント名：FOUNDUE : THE FIRST FOUNDATION

開催日時：2026年7月9日（木）

会場：SGCホール有明（東京・有明）

■ 会社概要

会社名：株式会社WAK

所在地：東京都

代表者：代表取締役 糸洲亜沙美

■スポンサー

有限会社 藤システム

■ WAK協力会社

株式会社deartech/ https://www.deartech.co.jp/company

美容業界向けで長年の実績を持つメーカー

heel GINZA / https://beauty.hotpepper.jp/slnH000737209/

■主管

株式会社エンターメディア/ http://www.entermedia.co.jp/

株式会社ハックルベリー/ https://h-berry.net/

ヒョンミンカンパニー / https://www.hyunmincom.co.kr/

■ お問い合わせ先

株式会社WAK

Email：cs@wakplus.com

■ 公式情報

公式サイト：https://foundue.jp

公式X：https://x.com/FOUNDUEby

公式instagram： https://www.instagram.com/foundue.by/

한국어 (KOREAN)

서인국 × WAK 정보 공개 제1탄! WAK, 신규 스킨케어 브랜드 공식 모델로 서인국 발탁

2026년 7월 9일, 도쿄 아리아케에서 대형 론칭 쇼케이스 개최 확정 사진 WAK는 새롭게 전개하는 스킨케어 브랜드의 공식 모델로 한국을 대표하는 배우이자 아티스트인 서인국을 발탁했다고 발표했다. 이를 기념하여 2026년 7월 9일(목), 도쿄 아리아케에 위치한 ‘SGC 홀 아리아케’에서 브랜드의 세계관을 오감으로 체험할 수 있는 단 하루의 대형 론칭 쇼케이스를 개최한다. 이번 이벤트에서는 서인국과 함께 WAK가 제안하는 새로운 스킨케어 경험을 공간 연출, 영상, 음악, 제품 전시 등을 통해 선보일 예정이다. 또한 이벤트 개최에 앞서 다양한 판매 기획 및 구매자 대상 특전 캠페인을 순차적으로 진행한다.

■ 프리오픈 판매세트 (추후 공개 예정) 선행 프리오픈 세트 구매자를 대상으로 추첨을 통해 아래 특전을 제공한다. 【추첨 특전】

・서인국 착용 의상 증정 - 1명

・직필 사인 증정 - 20명

・단체 사진 촬영 참여권 - 20명

■ ‘WAK＋’ 마스크팩 온라인 판매 (추후 공개 예정) WAK＋에서 판매되는 대상 상품 구매자를 대상으로 추첨 캠페인을 진행한다. 【추첨 특전】

・서인국 착용 의상 증정 - 1명

・직필 사인 증정 - 40명

・단체 사진 촬영 참여권 - 40명

■ 일반판 제품 판매 (추후 공개 예정) 일반 판매 구매자를 대상으로 추첨을 통해 아래 특전을 제공한다.

【추첨 특전】

・서인국 착용 의상 증정 - 1명

・직필 사인 증정 - 40명

・단체 사진 촬영 참여권 - 40명 또한 2026년 7월 9일 이벤트 당일에는 행사장 내 MD 구매 고객을 대상으로 한 현장 한정 추첨 이벤트도 진행될 예정이다.

【당일 한정 특전】

・실물 크기 등신대 패널 - 3명

・A1 포스터 - 50명

・A2 포스터 - 50명 WAK는 이번 론칭 쇼케이스를 통해 브랜드의 세계관과 함께 팬들에게 특별한 경험 가치를 제공해 나갈 계획이다. 이벤트 상세 정보, 판매 스케줄 및 추가 콘텐츠는 추후 순차적으로 공개될 예정이다.

【이벤트 개요】

이벤트명：FOUNDUE : The First Foundation

개최일시：2026년 7월 9일(목)

장소：SGC 홀 아리아케 (도쿄 아리아케)

■ 회사 개요

회사명：주식회사 WAK

소재지：도쿄도

대표자：대표이사 이토스 아사미

■ WAK 협력회사

주식회사 deartech

https://www.deartech.co.jp/company 뷰티 업계에서 오랜 실적을 보유한 제조사

■ 문의처

주식회사 WAK

Email：cs@wakplus.com

■ 공식 정보

공식 사이트：https://foundue.jp

공식 X：https://x.com/FOUNDUEby

공식 Instagram：https://www.instagram.com/foundue.by/