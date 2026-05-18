【アモーヴァ・アセット】「The Asset　トリプルA アワード2026」の受賞について

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（旧社名：日興アセットマネジメント株式会社、以下、「アモーヴァ・アセット」）はこのたび、アジアを代表する金融専門誌「The Asset」が主催する「トリプルA アワード2026」（The Asset Triple A Sustainable Investing Awards 2026）において、計7部門で受賞しました。本アワードは、中東を含むアジア太平洋地域全体を対象に、2025年1月から12月を評価期間として、機関投資家向け商品やETF（上場投資信託）、資産運用サービスなどの卓越性を多面的に評価・表彰するものです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46569/table/81_1_963e0b89e2119e435db003573207e321.jpg?v=202605180551 ]

「最優秀株式ファンドマネジャー」部門では、「国内株式キャッシュリッチ戦略」を運用する佐藤由と、弊社シンガポール現地法人「アモーヴァ・アセットマネジメント・アジアリミテッド」（以下、「アモーヴァ・アジア」）において「Amova Singapore Equities 戦略」を運用するKenneth Tangの2名が受賞しました。アモーヴァ・アセットによる株式部門での「最優秀ファンドマネジャー」受賞は、2年連続となります。

「国内株式キャッシュリッチ戦略」は、現金など流動性の高い金融資産を多く保有するキャッシュリッチ企業の中から、割安と判断される株式に投資する戦略です。また、「Singapore Equities 戦略」は、持続的な高リターンの実現が期待されるとともに、ファンダメンタルズの改善により企業価値の向上が見込まれる割安企業に投資します。

「最優秀債券ファンドマネジャー」には、アモーヴァ・アジアにて「Amova Singapore Fixed Income 戦略」を運用するJo-Ann Chiaが選ばれました。弊社が本アワードにおいて、債券部門で同賞を受賞するのは初となります。同戦略は、主にシンガポールドル建ての国債や政府関連債、社債などに投資するものです。

また、最優秀運用会社部門では、「最優秀運用会社（日本）」および「最優秀運用会社（アジア）」を受賞しました。「最優秀運用会社（日本）」の受賞は2年連続（通算3回目）、「最優秀運用会社（アジア）」も2年連続での受賞となります。

ETF部門では、「最優秀ETF運用会社（日本）」および「最優秀ETF運用会社（シンガポール）」を受賞しました。「最優秀 ETF運用会社（日本）」は7年連続、「最優秀ETF運用会社（シンガポール）」は5年連続の受賞となります。

アモーヴァ・アセット代表取締役社長兼CEOのステファニー・ドゥルーズは、「今回、複数のカテゴリーや国・地域において高い評価を獲得できたことを、大変誇りに思います。これらの受賞は、弊社の幅広い運用ケイパビリティと組織力に加え、先進的な投資ソリューションと高度なクライアントサービスを提供し続けてきた取り組みが評価されたものと受け止めています」と述べています。

アモーヴァ・アセットは今回の受賞を励みとして、運用成績の更なる向上とお客様のニーズに沿った商品・サービスの提供に努めてまいります。

以 上

*当該評価は過去の運用実績が評価されたもので、将来の運用成果等を保証するものではありません。

*評価対象期間はいずれも 2025年 1 月 1 日～12 月 31 日です。

「The Asset Triple A Awards (トリプルAアワード)」 について

アジアを代表する金融情報誌「The Asset」誌により選出される「トリプルA アワード」は、金融業界のさまざまな分野で優れた実績を誇る企業を表彰するものです。当アワードは、20年以上の実績があり、「The Asset」誌の編集委員会が厳しい評価基準や調査機関により提供されたデータ分析に基づき審査し、企業の取り組みを総合的に評価し、選出しています。

「The Asset」誌の詳細については、同誌のウェブサイトをご確認ください。（英文）

https://www.theasset.com/awards-single/asset-servicing-investor-fund-management

■リスク情報

■手数料等の概要

- 投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。- 投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

＜お申込時、ご換金時にご負担いただく費用＞

購入時手数料 上限3.85％（税抜3.5％）

換金手数料 上限1.1％（税抜1.0％）

信託財産留保額 上限0.6％

＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞

信託報酬（年率） 上限4.54％（税抜4.45％）

一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

その他費用 組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、監査費用、借入金の利息、立替金の利息、貸付有価証券関連報酬など

- その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。- 上記手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することはできません。- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

《ご注意》

■その他留意事項

- 手数料等につきましては、アモーヴァ・アセットマネジメントが運用する投資信託のうち、徴収するそれぞれの手数料等における最高の料率を記載しております。（当資料作成日現在）- 上記に記載しているリスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。- 当資料は、アモーヴァ・アセットマネジメントが弊社の運用する投資信託についてお伝えすることを目的として作成した資料です。- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。- 投資信託をお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

投資顧問契約および投資一任契約にかかる留意事項

投資一任契約に基づく投資、または投資顧問契約に基づく助言は、主に株式や債券など値動きのある証券（外貨建証券には為替変動リスクもあります）を対象としているため、お客さまの運用資産の評価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。

当該契約に係る主なリスクは以下の通りです。

１.価格変動リスク、２.流動性リスク、３.信用リスク、４.為替変動リスク、５.カントリー・リスク、６.デリバティブリスク、７.マーケット・ニュートラル戦略およびロング・ショート戦略固有のリスク

ご負担いただく手数料等について

●投資顧問報酬等

投資顧問契約及び投資一任契約の対価として、投資資産残高（投資資金額が5億円以上であることが前提）に対して年率3.3％（税抜3.0％）を上限とした投資顧問報酬が契約期間に応じてかかります。また、契約内容によっては、固定報酬に加え成功報酬をご負担いただく場合があります。

●その他費用

その他費用として組入有価証券の売買委託手数料などがかかる場合があります。

投資一任契約に基づき投資信託を組入れた場合は、投資信託の信託報酬、信託財産留保額、組入れ、解約等に際しての手数料等、組入有価証券の売買委託手数料、有価証券の保管などに要する費用、管理費用、監査費用、設立に係る費用、借入金の利息、借株の費用などがかかる場合があります。

[ご注意]

※成功報酬、その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。

※上記のリスクや手数料等は、個別の契約内容等により異なりますので、契約を締結される際には、事前に契約締結前交付書面を十分にお読みください。

アモーヴァ・アセットマネジメントについて

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社は日本が本社のグローバルな資産運用会社です。1959年に日本で設立し、現在では世界各国の個人投資家・機関投資家のお客様に多様な投資戦略を提供しています。世界200名超*の投資プロフェッショナルによる運用資産総額は約42.9兆円**。先進的な投資ソリューションでより良い明日を共創することを目指しています。アモーヴァ・アセットマネジメントは三井住友トラストグループの一員です。2025年9月に日興アセットマネジメントから社名を変更しました。詳しくは www.amova-am.com(https://www.amova-am.com/) をご覧ください。

* アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社および連結子会社の役社員を含む。

** アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社および連結子会社の連結運用資産残高（投資助言を含む）。

※記載の情報は、特に注釈がない限り2025年12月末現在のデータ。

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号

加入協会：一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会