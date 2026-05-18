【山崎実業 新商品のお知らせ】 ゆったりくつろげるペット用ベッドや、スタイリッシュな消毒液スタンドなど、新商品が発売になりました。

山崎実業株式会社高反発ウレタンペットベッド ヌークス 角型

■高反発クッション入りで疲れにくい！ゆったりくつろげるペット用ベッド

さらさらとした肌触りの生地を使用しているため、ペットの毛が絡みにくい角型のベッド。

厚手でしっかりしたカバーは取り外して洗えるので、いつでも清潔に使えます。

へたりにくい弾力のあるクッションと湿気を逃がす凸凹構造で、快適な寝心地をキープ。

縁部分には柔らかなウレタン素材を採用し、あごをやさしく支えます。

ファスナーはスライダーの引手まで隠せる設計で、見た目もすっきり。

小・中型犬や猫におすすめのベッドです。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/22101/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT消毒液スタンド タワー

■スタイリッシュな消毒液スタンド

上段には市販のアルコール消毒液ボトルをセットでき、中段・下段には観葉植物や消毒液のストックや小物を置くことができる、空間に調和するデザインの消毒液スタンドです。

上段の消毒液収納部にはシリコーン製のマットが付いています。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/68963/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTコンパクト蓋付きティッシュケース タワー

■蓋でパチッとロック！コンパクトなティッシュケース

ソフトパックティッシュやコンパクトティッシュに対応した蓋付きティッシュケースです。

蓋はパチッとロックできる仕様で、小さなお子様やペットが簡単に開けにくい設計です。

さらに、ほこりや花粉の侵入を防ぎ、衛生的に使えます。

蓋をするとスッキリとした見た目になり、生活感を隠せます。

インテリアに馴染むシンプルなデザインも魅力です。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/82560/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTシンクカゴに入るスリムディスペンサー タワー 泡タイプ

■泡ででてくるスリムディスペンサー

シンクカゴにすっきり収まるスリムなディスペンサーです。

使いやすい泡タイプで、キッチンまわりをスマートに整えられます。

蓋が外れて注ぎ口が広く詰め替えが簡単です。

さらにパーツごとに分解して洗えるので、いつでも清潔に保てます。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/70351/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

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