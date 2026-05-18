幻の赤ワインも登場。「ヴィーニョ・ヴェルデの魔術師」本人が来日する、至高のワインディナーを一夜限定で開催

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪

フランス料理「SAKURA」

『アンセルモ メンデス メーカーズディナー』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/sakura/makers-dinner/

ホテルニューオータニ大阪は、本年9月に迎える開業40周年を記念する特別なガストロノミーイベントとして、フランス料理「SAKURA」にて、ポルトガルワイン界の巨匠アンセルモ・メンデス氏を招聘した『アンセルモ メンデス メーカーズディナー』を、2026年6月24日（水）の一夜限定で開催いたします。

■ 「ヴィーニョ・ヴェルデの魔術師」本人が来日。一夜限りの特別な饗宴

ポルトガル北部で造られる、爽やかで瑞々しいワイン「ヴィーニョ・ヴェルデ」。その革新的な醸造技術と卓越したセンスから「ヴィーニョ・ヴェルデの魔術師」と称賛され、ポルトガルワインを世界的な高みへと押し上げた立役者が、アンセルモ・メンデス氏です。

この度、ホテルニューオータニ大阪の開業40周年を祝し、メンデス氏本人が来日。造り手自らの情熱と哲学を直接伺いながら、極上のワインを味わうことができる、ワイン愛好家垂涎のメーカーズディナーが実現いたしました。

■ 最大の見どころは、市場では滅多に出会えない「希少な赤のヴィーニョ・ヴェルデ」

本イベントの最大の目玉は、メンデス氏がこの日のために特別に用意した「希少な赤のヴィーニョ・ヴェルデ」です。「ヴィーニョ・ヴェルデ＝白ワイン」という一般的なイメージを鮮やかに覆す、市場にはほとんど流通していない極上の赤ワインを、メンデス氏本人の解説とともにお愉しみいただけます。提供されるワインリストには、アルバリーニョ種を極めた珠玉の白ワインから、幻の赤ワイン『Pardusco Alvarelhao』まで、メンデス氏の真髄に触れる5銘柄が並びます。

■ 絶景のフランス料理「SAKURA」と、新総料理長 小出裕之が描く至高のマリアージュ

極上のワインに華を添えるのは、ホテルニューオータニ幕張の総料理長を歴任し、本年より当ホテルの食を牽引する新総料理長 小出裕之（こいで ひろゆき）が、この夜のためだけに創り上げる特別なフレンチコースです。テレビ朝日『食彩の王国』でもその卓越した技が紹介されるなど、食材の本質を見極め、独創的な一皿へと昇華させる小出の感性が、アンセルモ・メンデス氏の革新的なワインと美しく交差します。

大阪城の雄大なパノラマビューを望むエレガントな空間で、名実ともに日本を代表する名匠の技と、希少な銘醸ワインが織りなす「至高のマリアージュ」を心ゆくまでご堪能ください。

■ 開催概要

ホテルニューオータニ大阪

フランス料理「SAKURA」

『アンセルモ メンデス メーカーズディナー』

https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/sakura/makers-dinner/(https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/sakura/makers-dinner/)

協賛：株式会社ファインズ

［日程］ 2026年6月24日（水） ※一夜限定

［時間］ アペリティフ 18:30～ ／ お食事 19:00～

［料金］ 1名さま \20,000（※お料理、お飲物、税金・サービス料を含む）

［提供予定ワインリスト］ ・2024 Muros Antigos Alvarinho ・2024 Muros de Melgaço Alvarinho ・2023 Curtimenta Alvarinho ・2022 Parcela Única Alvarinho ・2024 Pardusco Alvarelhao（赤）

［場所］ 大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪 フランス料理「SAKURA」（18階）

［ご予約・お問合せ］ Tel: 06-6949-3246（フランス料理「SAKURA」直通）

※写真はすべてイメージです。

※食材の入荷状況等により、内容が予告なく変更となる場合があります。

ホテルニューオータニ大阪は、1986年9月1日の開業以来、世界中のお客さまのご愛顧を賜りながら大阪城とともに歩み続け、2026年に40周年を迎えます。

これまでの歴史を礎に50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と“ニュー”の創造を重ねてまいります。今後もさまざまな新商品を予定しておりますので、ぜひご期待ください。