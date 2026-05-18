「“カフェ”に集う芸術家―印象派からゴッホ、ロートレック、ピカソまで」資生堂パーラーが運営する「BAR S（バーエス）」とのコラボレーションが決定。

三菱地所株式会社

三菱一号館美術館（東京・丸の内）にて開催する「“カフェ”に集う芸術家-印象派からゴッホ、ロートレック、ピカソまで」［以下、「“カフェ”に集う芸術家」展。会期：2026年6月13日（土）～9月23日（水・祝）］において、資生堂パーラーが運営する「BAR S（バーエス）」（東京・銀座）とのコラボレーションが決定いたしましたのでお知らせいたします。

19世紀後半のパリでは、画家や作家、批評家たちが“カフェ”に集い、出会いと議論を重ねながら新たな芸術を生み出していきました。「“カフェ”に集う芸術家」展では、当時の“カフェ”をキャバレーやダンスホールなども含む広い意味で捉え、印象派からゴッホ、ロートレック、ピカソまで、芸術家たちが“カフェ”という場からどのように触発され、どのような作品を生み出したのかをご紹介します。

本展の世界観と響き合うコラボレーションとして、「BAR S（バーエス）」では、展覧会に着想を得た特別なカクテルを期間限定で提供します。展覧会の鑑賞とあわせて、銀座の夜に19世紀末パリの余韻を感じるひとときを演出します。

【BAR S（バーエス）」 コラボレーション概要】

「“カフェ”に集う芸術家」展会期に合わせ、19世紀末パリの夜と当時の芸術家たちをテーマにしたコラボレーションカクテル2種をご用意しました。期間別に各1種、計2種のカクテルを展開します。

*お1人さま1,000円（税込）のカバーチャージを頂戴します。

「夜には（La Nuit）」2,300円（税込）

提供期間：2026年6月13日（土）～7月31日（金）

19世紀末のパリの夜をテーマにしたカクテル。

芸術家たちが集った夜の街の気配を、一杯の中に閉じ込めました。

夜には（La Nuit） 2,300円（税込）

「マドレーヌ（Madeleine）」2,500円（税込）

提供期間：2026年8月1日（土）～9月19日（土）

ラモン・カザス《マドレーヌ》に着想を得たカクテル。19世紀末パリの芸術家たちに愛されたアブサンは、ソーサーにグラスを乗せるスタイルで提供されていました。スプーンに乗せた角砂糖にアブサンを染み込ませ、香りもお楽しみいただく一杯です。

オリジナルコースタープレゼント

マドレーヌ（Madeleine） 2,500円（税込）

コラボレーションの一環として、本カクテルをご注文の方に、「“カフェ”に集う芸術家」展のオリジナルコースター（非売品）をお渡しします。また、同コースターをご利用いただくと「“カフェ”に集う芸術家」展の観覧料（一般）が300円割引となります。

※コースターはなくなり次第終了します。

＜300円割引ご利用方法＞

１．オンラインチケット購入

三菱一号館美術館のオンラインチケット販売システムe-tixにて、

割引クーポンコードをご入力ください。

ご利用期間：6月13日（土）～9月23日（水・祝）17時まで

２．チケット窓口にて当日券購入

本コースターを三菱一号館美術館のチケット窓口でご提示ください。

ご利用期間：6月13日（土）～9月23日（水・祝）

※他の割引との併用不可。

◇ご利用方法１、２いずれもコースター1枚につき、チケット1枚まで

割引適用。

■BAR S（バーエス） 店舗情報

所在地：東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル11階

電話番号：03-3572-3922

営業時間：15:00～23:00（L.O.22:30）

定休日：日曜日・月曜日・祝日（不定休）・年末年始

サイト：https://parlour.shiseido.co.jp/bar/s/

“カフェ”に集う芸術家

―印象派からゴッホ、ロートレック、ピカソまで

会期： 2026年6月13日(土)～9月23日(水・祝)

主催： 三菱一号館美術館、公益財団法人ひろしま美術館

サイト：https://mimt.jp/ex_sp/cafe/

19世紀後半のパリ、マネや後に印象派と呼ばれる芸術家たちはカフェに集い、議論を戦わせました。現代のカフェがくつろぎの場だとすれば、当時のカフェやキャバレー、ダンスホールは、飲食や娯楽を楽しむだけではなく、人々が交流し、新たな芸術が生まれる場所となっていきます。それは、サロン（官展）からの脱却と共に、芸術が群衆に溶け込む新しい時代の始まりでもありました。

1897年、カタルーニャ出身の画家カザスはモンマルトルの有名店「シャ・ノワール（黒猫）」に倣って、バルセロナに「クアトラ・ガッツ（四匹の猫）」を開店。若きピカソも通います。そして、ピカソは“カフェ”を舞台にロートレックやカザスが描いた悦楽や孤独に多大な影響を受けて、「青の時代」へと向かいます。

本展では、印象派、ゴッホ、ロートレック、ピカソによる名作の数々、そしてバルセロナが誇る至宝・カザス作《マドレーヌ》を加えた約130点から、“カフェ”で生まれた芸術の広がりを展観します。

参考情報：三菱一号館美術館

2010年、東京・丸の内に開館。JR東京駅徒歩5分。

19世紀後半から20世紀前半の近代美術を主題とする企画展を年3回開催。

また、当館所蔵作品を中心に、学芸員の興味関心に基づく小企画展を年3回企画展と同時開催。赤煉瓦の建物は、三菱が1894年に建設した「三菱一号館」（ジョサイア・コンドル設計）を可能な限り忠実に復元したもの。