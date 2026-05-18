食品物流の温度管理と効率化を両立する「ASKOC(TM)-40」を出展

三菱ケミカルインフラテック株式会社

三菱ケミカルインフラテック株式会社（東京都千代田区 代表取締役：阪上 明彦、以下「当社」）は、2026年6月2日（火）～6月5日（金）に東京ビッグサイトで開催される「FOOMA JAPAN 2026」に出展いたします。



FOOMA JAPANは、食品機械・装置および関連機器に関する国内最大級の専門展示会であり、食品産業の発展と「食の安全・安心」を支える最先端技術が一堂に会します。

当社は、食品物流における温度管理と作業効率の向上を実現する「定温折りたたみコンテナ ASKOC(TM)-40」を中心に展示し、食品サプライチェーンの高度化に貢献するソリューションをご提案いたします。

【出展製品】

◆ 定温折りたたみコンテナ「ASKOC(TM)-40」(https://mchem-infratec.com/products/logistics_03/)

「ASKOC(TM)-40」は、冷凍・チルド・冷蔵・生鮮食品など幅広い品温管理に対応する折りたたみ式コンテナです。

主な特長

【展示会概要】FOOMA JAPAN 2026

- 高密閉・高断熱性能 独自構造により優れた断熱性と密閉性を実現。 軽量で扱いやすく、安定した温度管理が可能です。- 洗浄性・作業性 発泡品やアルミシッパーと比較し、洗浄性・作業性に優れ、現場負荷を軽減します。- 拡張性（オプション対応） 蓄冷剤や中仕切りとの組み合わせにより、保冷時間の延長や用途拡張が可能です。- 高い互換性 50L折りたたみコンテナと互換性があり、効率的な保管・輸送を実現します。[表: https://prtimes.jp/data/corp/152808/table/9_1_99b12ae065643ba194fcc3d887c19896.jpg?v=202605180151 ]

今回の出展を通じて、業界関係者の皆さまにASKOC(TM)-40の価値を体感いただき、食品物流のさらなる進化に貢献してまいります。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

事前登録はこちらから :https://www.foomajapan.jp/register/ご来場に際し、事前の来場登録が必須となります。