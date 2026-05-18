〈せたがやアートファーム2026〉アキラさんの音楽放談

公益財団法人せたがや文化財団

2026年7月29日（水）16:00開演

シアタートラム

宮川彬良が語る“演劇” × 白井晃が語る“音楽”――

世田谷発、二人の“アキラ”が贈る熱きステージ！

「せたおん」スペシャルプロデューサー・宮川彬良と、世田谷パブリックシアター芸術監督・白井晃。2003年のミュージカル『星の王子さま』でのコラボレーションから、長年の絆で結ばれた二人が、制作裏話から音楽と演劇の濃密な関係、舞台への熱き想いを語り尽くします！さらにはミュージカル楽曲の生演奏も！

ライブならではの息づかいとともに、あなたを「舞台のヒミツ」へお連れします。

【出演】

宮川彬良（作曲家・舞台音楽家）

白井晃（世田谷パブリックシアター芸術監督）

中井智彦（歌手・俳優・表現者）

宮川安利（俳優・歌手）

【曲目】

子供はいつから 他

【料金】

●一般 3,000円

●せたがやアーツカード 2,500円（前売のみ）

●世田谷パブリックシアター友の会 2,500円（前売のみ）

●世田谷パブリックシアター有料オンラインチケット会員 2,500円（前売のみ）

●25歳以下 1,000円（当日要証明書提示）

※全席指定

※未就学児入場不可

【発売開始】

2026年6月5日（金）10:00

【チケット取扱い】

世田谷パブリックシアターチケットセンター(https://setagaya-pt.jp/membership/online/) 03-5432-1515（10:00～19:00）

※発売開始初日はオンラインと電話での受付となり、窓口では6月6日（土）10:00よりお取扱い

【詳細はHP】

https://www.setagayamusic-pd.com/event/11429.html

【主催】公益財団法人せたがや文化財団 音楽事業部

【後援】世田谷区／世田谷区教育委員会