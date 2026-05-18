【事業譲渡のお知らせ】株式会社Relicが提供する「不動産投資型クラウドファンディング構築サービス」事業を株式会社Virtual Wallへ譲渡

株式会社Relic

事業共創カンパニーである株式会社Relic（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋 貴朗、代表取締役CTO：大庭 亮、以下「Relic」）と、不動産クラウドファンディング比較メディア「ゴクラク」を運営する株式会社Virtual Wall（本社：東京都港区、代表取締役：齋藤 一篤、以下「Virtual Wall」）は、Relicが提供する「不動産投資型クラウドファンディング構築サービス」（以下「本事業」）の事業譲渡契約書を締結したことをお知らせします。

Virtual Wallは、今後、本事業のシステム資産を事業者向けシステム「極楽譲渡 Powered by ゴクラク」の基盤として統合します。これにより、業界最大級のファンド比較メディア「ゴクラク」とシステム「極楽譲渡」を両輪とするプラットフォーム事業者として、不動産クラウドファンディング業界全体の発展に資するエコシステムの形成を推進してまいります。

■背景

国土交通省の「不動産特定共同事業（FTK）の利活用促進ハンドブック」によると、国内の不動産クラウドファンディング市場における年間出資額は、2018年の12.7億円から2024年には1,763億円へと、わずか6年間で約139倍の規模に拡大しています。新規案件数も同期間で26件から875件へと急増しており、個人投資家の参入しやすさや「貯蓄から投資へ」という国の政策的後押しを受け、市場の成長は今後も継続することが見込まれます（※1）。

こうした市場の急拡大を支えるインフラとして、Relicが提供してきた本事業は、国内の不動産投資型クラウドファンディング構築SaaSとして国内シェアNo.1（※2）の導入実績を誇ります。不動産特定共同事業（第1号～4号）の全スキームに対応するとともに、eKYC・契約書面自動発行・先着式／抽選式募集など、不動産クラウドファンディング運営に必要な機能を網羅しており、業界インフラとして確固たる地位を確立しています。

一方、Virtual Wallは、約150社の事業者・約4,000以上のファンド情報を有するファンド比較メディア「ゴクラク」と、不動産クラウドファンディング事業者向けシステム「極楽譲渡 Powered by ゴクラク」を運営してきました。今般の事業譲渡により、Virtual Wallは本事業のシステム資産を「極楽譲渡 Powered by ゴクラク」の基盤として統合し、メディアとシステムの両輪を備えた業界プラットフォーム事業者となります。Relicは引き続き、約7ヶ月間にわたるPMIサポートを通じて円滑な事業承継を支援するとともに、本事業で培った知見を活かしながら、新規事業開発支援・事業共創の領域でさらなる価値提供を推進してまいります。

※1 出典：国土交通省不動産・建設経済局「不動産特定共同事業（FTK）の利活用促進ハンドブック」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001519666.pdf

※2 国内の不動産投資型クラウドファンディング構築SaaSとして（Relic調べ）

■事業譲渡の概要

譲渡対象事業：不動産投資型クラウドファンディング構築サービス

譲渡人：株式会社Relic

譲受人：株式会社Virtual Wall

実行日（クロージング）：2026年5月31日

譲受後の活用方針：Virtual Wallが提供する事業者向けシステム「極楽譲渡 Powered by ゴクラク」のシステム基盤として活用

承継体制：Relicによる約7ヶ月間のPMI（事業統合）サポートを実施

■本件の意義とシナジー

本件は、Virtual Wallにとって単なる事業ポートフォリオの拡張ではなく、「不動産クラウドファンディング業界のプラットフォーム／エコシステム提供者」というポジションを確立するための戦略的な取り組みです。

本件を起点として、Virtual Wallはメディアとシステムの両輪運営による新たな価値創出に取り組みます。具体的には、「ゴクラクポイント」を軸としたポイント連動施策を予定しており、投資家には複数事業者にまたがるファンド投資をより魅力的な体験として、事業者には新たな投資家エンゲージメント機会として、それぞれ価値を提供します。ポイント連動施策に加え、メディア連携を活かした複数の施策を構想しており、PMI期間を経て順次具体化・リリースしてまいります。

■代表者コメント

株式会社Virtual Wall 代表取締役 齋藤 一篤 氏

不動産クラウドファンディング市場は、投資家層の拡大とともに、業界全体の透明性・効率性が一層求められるフェーズに入っています。

一方で、投資家にとっては事業者ごとに分散した情報やサービス体験が課題となっており、事業者にとっても集客・運営の負荷が増大するなど、市場の成長に伴う新たな課題が顕在化しています。

当社はこれまで、約150社・4,000超のファンド情報を擁する比較メディア「ゴクラク」を通じて、投資家と事業者をつなぐ役割を担ってまいりました。しかし、メディアだけでは解決できない領域があることも実感しておりました。

Relicが長年にわたり育ててきた本事業のシステム資産を当社の『極楽譲渡 Powered by ゴクラク』の基盤として活用させていただくことで、当社はメディアとシステムの両輪を備えた業界唯一のプラットフォーム事業者となります。

本件を起点に、投資家には事業者を横断したシームレスな投資体験を、事業者にはメディア連携による集客からシステム運営までの一気通貫の支援を提供し、業界全体の発展に貢献してまいります。

株式会社Relic 代表取締役CEO/Founder 北嶋 貴朗

弊社は規制緩和が大きく進んだ不動産投資型クラウドファンディング市場の黎明期とされる2021年頃より、SaaS事業者として運営システムの構築を通じて業界の普及・発展に努め、国内シェアNo.1のマーケットリーダーとして貢献してまいりました。

一方で、近年では導入企業様のニーズは運営システムの構築に留まらず、いかに投資家に対してより良いサービスを提供するか、より統合的な価値を創出していくか、というこれまで以上に本質的なものへと変化しています。そのようなニーズに対応し、導入企業様と投資家の皆様にとって最適な事業運営を実現するためには、どのような組織・体制で在るべきかの検討を重ねてまいりました。

その中で、我々では実現が困難な投資家集客も含めた一気通貫の統合的な支援が可能であり、投資家の皆様により良い体験を提供するための事業開発に本気で取り組んでいるVirtual Wall社とのご縁を頂きました。Virtual Wall社であれば本事業の可能性を最大化し、より最適な事業運営と成長を実現して頂けると確信しております。今後のさらなる進化にぜひご期待頂ければと思います。

■承継体制および既存サービスの継続について

本件の事業承継にあたっては、Relicが約7ヶ月間にわたりPMI（事業統合）サポートとして実務に深く関与し続けることで、既存のサービス品質を維持しながら円滑な移行を実現します。

現在「不動産投資型クラウドファンディング構築サービス」をご利用いただいている事業者様に対しては、サービス提供およびサポート体制を継続して維持します。現行のサービス内容・契約条件・お預かりしているデータの取扱いについて変更は生じません。

■「不動産投資型クラウドファンディング構築サービス」について

「不動産投資型クラウドファンディング構築サービス」は、不動産特定共同事業（不特法）に対応した不動産クラウドファンディング事業者向けSaaSです。匿名組合型・任意組合型の双方に対応し、eKYC・契約書面の自動発行・先着式／抽選式募集など、不動産クラウドファンディング運営に必要な機能を網羅しています。国内の不動産投資型クラウドファンディング構築SaaSとして国内シェアNo.1（※2）の導入実績を有しています。

URL：https://relic.co.jp/services/enjine/real_estate/

■「極楽譲渡 Powered by ゴクラク」について

「極楽譲渡 Powered by ゴクラク」は、不動産クラウドファンディング事業者向けにVirtual Wallが提供するSaaS型システムです。サービスサイトの構築から、投資家管理、ファンドの募集・運用、償還・分配まで、不動産クラウドファンディング事業に必要な機能をオールインワンで提供します。さらに、「ゴクラク」と連携した独自の集客支援メニューを付帯し、事業者の認知拡大・投資家獲得を強力にサポートします。

URL：https://www.gokurakujoto.com/

■「ゴクラク」について

「ゴクラク」は、日本全国約150社の不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディング事業者と、約4,000以上のファンド情報を擁する業界最大級のファンド比較メディアです。月間PV12万超・月間UU9万超を誇り、累計2,600名以上の会員投資家にご利用いただいています。多彩な比較・検索機能、独自の記事コンテンツ、ユーザークチコミなど、ファンド投資に役立つ情報を幅広く提供しています。

URL：https://gokuraku.io/

■各社概要

株式会社Virtual Wallについて

会社名：株式会社Virtual Wall

代表者：代表取締役 齋藤 一篤

本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋3-25-31 愛宕山PREX 3階

設立：2021年6月

資本金：1.5億円（資本準備金等含む）※2026年6月時点

事業内容：不動産クラウドファンディング比較メディア「ゴクラク」の運営、不動産クラウドファンディング事業者向けSaaS「極楽譲渡 Powered by ゴクラク」の提供

コーポレートサイト：https://vwall.co.jp/

株式会社Virtual Wallは、ブランドメッセージ「Make the Norm For the Future. 未来に、新しい当たり前を。」およびパーパス「金融にまつわる、あらゆる“壁”をなくす。」を掲げ、誰もがかんたんにアクセスできるオープンな投資・金融コミュニティの創出を目指しています。「ゴクラク」「極楽譲渡 Powered by ゴクラク」の提供を通じて、不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディング市場の拡大に寄与するとともに、投資に新たな選択肢と「新しい当たり前」を提供してまいります。

株式会社Relicについて

会社名：株式会社Relic

代表者：代表取締役CEO 北嶋 貴朗 ／ 代表取締役CTO 大庭 亮

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

設立：2015年8月

事業内容：インキュベーションテック事業、事業プロデュース/新規事業開発支援事業、オープンイノベーション事業（スタートアップ投資・VCファンド運営・CVC設立/運用支援・共同事業/JV創出等）、イノベーター人材育成支援、地方創生・地域イノベーション事業、イノベーション・ワークプレイス事業

コーポレートサイト：https://relic.co.jp

株式会社Relicは、日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する「事業共創カンパニー」です。世界でも類を見ない新規事業開発に特化したSaaS型プラットフォームを提供する「インキュベーションテック事業」、総合的かつ一気通貫で新規事業やイノベーション創出を支援する「事業プロデュース/新規事業開発支援事業」、スタートアップ企業への投資や大企業との共同事業/JVを通じてイノベーションを共創する「オープンイノベーション事業」という3つの柱となる事業を統合的に展開しています。新規事業開発の支援・共創において国内シェアNo.1（※3）を誇り、これまで5,000社以上の新規事業開発に携わってきた実績を持つリーディングカンパニーです。

※3 2024年、「新規事業開発におけるブティックコンサルティング市場調査」、株式会社Relic・株式会社デジタルインファクト

＜本件に関するお問い合わせ＞

【Virtual Wall（譲受人）窓口】

株式会社Virtual Wall 担当：野村 智之

MAIL：contact@vwall.co.jp TEL：03-6268-8659

【Relic（譲渡人）窓口】

株式会社Relic 広報担当：佐藤知世

MAIL：pr@relic.co.jp MOBILE： 050-1753-0912