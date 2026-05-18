[令和出版] あんぐうぃん さえこ著：『ガイア・ビレッジ 本当の自分が創る人とのつながり ～第1巻 虚構からの解放～』発売のお知らせ

アッカ・コミュニケーションズ合同会社詳細を見る :https://reiwasyuppan.jp/books/gaia-village/

書籍紹介

本書『ガイア・ビレッジ』は、著者自身が多様な困難を乗り越えるなかで、自らの内側に眠る宇宙の創造主──すなわち本来の自分自身からのメッセージを受け取るまでの探求をまとめた集大成です。

努力しているのに「自分は不完全だ」と感じてしまったり、人間関係で苦しんでしまったりすることはありませんか？

実は世の中が求める「正しさ」や、過去の傷から生まれた「幻の自分」に縛られて、本当の望みを見失っている人は少なくありません。それはあなたが弱いからではなく、古い世界の仕組みに本来の自分を閉じ込めてしまっているからなのです。

自分を責める「自己批判」の手を止め、好奇心にあふれた無邪気な瞳で自分自身を見つめ直したとき、世界の見え方は大きく変わります。本書は、家族、友人、職場といったあらゆる場面であなたを縛っていた「自我」を解き明かし、執着や共依存のない本当の豊かさへとあなたを導くガイドブックです。

自己治癒とは、自分に真実を明かすこと。何が幻であるかが理解できれば、自ずと揺るぎない真実にたどり着くことができます。この本を見つけたという「きっかけ」を最大限に活かし、あなた自身の新しい人生を歩み始めませんか？

《目次》

本書『ガイア・ビレッジ』をお読みになる前に

謝辞：心からの愛と感謝を込めて

本書が伝えたいこと

侵略者とは何者なのか？

第１章：自己信頼の喪失

第２章：トラウマの影響

第３章：わたしたちが真実だと信じていたこと

第４章：幻の集合意識を超えて

第５章：スピリチュアリストたちの盲点

第６章：わたしたちに何ができるのか？

最後に伝えたいこと

著者プロフィール

あんぐうぃん さえこ

人と人がぶつかり合う激しい葛藤のただ中にあっても、子どものわたしの心には調和のある世界が存在した。その存在は想像よりも確かなものだった。

「あの世界はどこにあるのだろう？」

海外で30年以上を過ごし、その世界を探し続けた。

長い癒やしによる自己理解が今の社会構造を支える集団意識を解き明かすきっかけとなった。

子どもの頃探していたあの世界は、自らが創造していく私の世界の青写真だったことに気づいた。

たくさんの個人の世界が調和する新しいコミュニティへの好奇心が、叡智へのチャンネルを開き続けている。

著者サイト：Be Your True Colours(https://www.beyourtruecolours.com/)

書籍情報

書名：ガイア・ビレッジ 本当の自分が創る人とのつながり ～第1巻 虚構からの解放～

著者：あんぐうぃん さえこ

発行人：伊藤 みゆき

発行元：令和出版

発売日：2026年4月24日

判型：四六判

定価（印刷書籍版）：1,800円本体＋税

定価（電子書籍版）：1,000円本体＋税

ISBN：978-4-909993-30-4

販売：Amazon

詳細URL：https://reiwasyuppan.jp/books/gaia-village/

令和出版について

【令和出版】 https://reiwasyuppan.jp/

令和出版では書籍の出版だけでなく、著者のブランディングを高める施策をウェブマーケティングの面からもしっかりサポートいたします。

▼書籍出版

POD出版を活用することで従来の自費出版に比べ、初期費用を大幅に抑えた低コストでの出版が可能

（POD出版とは？ https://reiwasyuppan.jp/pod-publishing/ ）

紙の本と電子書籍の両方で出版（表紙、組版、図の制作、入稿データ制作全て含む）

日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペインの7カ国に対応

多言語での出版が可能

▼マーケティング支援

書籍専用のランディングページ（WEBサイト）の構築によるブランド構築支援

プレスリリース作成、配信

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※ 音声ガイダンスが流れます。

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会社名 ：アッカ・コミュニケーションズ合同会社

代表者 ：代表社員 伊藤みゆき

所在地 ：107-0062 東京都港区南青山2-22-14

設立 ：2011年7月7日

TEL ：050-3159-6003（代表）

▼事業内容

・ホームページ制作・ネットショップ支援・コンサルティング

・セミナー事業・企業研修

・インターネットメディア・広告代理業

・書籍の企画・制作・出版業務

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