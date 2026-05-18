【スーパーバッグ株式会社】本社オフィスを「IT tower TOKYO」へ移転

スーパーバッグ株式会社

スーパーバッグ株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：樋口肇）は、事業環境の変化への迅速な対応、組織横断での連携・コミュニケーション強化による事業成長の拡大、環境負荷低減と持続可能な経営基盤の強化推進を目的として、本社オフィスをIT tower TOKYO（東京都豊島区西池袋三丁目28番13号）へ移転することをお知らせいたします。

フロア構成を最適化し社員のコミュニケーションを最大化することで、組織間の連携を一層強化し、意思決定の迅速化およびイノベーション創出を図ってまいります。

加えて、部署内の連携と柔軟性を両立させる「グループアドレス制」の導入やWeb会議用スペースの増設、リフレッシュエリアの拡充など、オフィス環境を整備することで、従業員エンゲージメントの向上に取り組んでまいります。

◇17F エントランスイメージ

また、IT tower TOKYO は「再生可能エネルギー100%電力」を実現しており、省エネルギー性能の高いオフィス活用による環境負荷低減を通して、サステナビリティ経営を推進してまいります。

IT tower TOKYOへの移転は、当社が「2030年にあるべき姿」として掲げている「お客さまと共に地球環境を大切にする、環境パッケージのフロントランナー」を目指す上で、地球環境に対する企業責任を果たし、中長期的な企業価値向上に資するものと考えております。

◇18F リフレッシュエリアイメージ

【 新本社の概要 】

新住所 : 171-0021 東京都豊島区西池袋三丁目28番13号 IT tower TOKYO 17・18階

業務開始日: 2026年10月（予定）

最寄駅からのアクセス: JR・地下鉄「池袋駅」C4出口直結

MAP ： https://maps.app.goo.gl/4mDH6b3YiBKXsnAj6

スーパーバッグ株式会社

本社所在地 ：171-0021 東京都豊島区西池袋5-18-11

代表取締役 ：樋口 肇

事業内容 ：紙手提げ袋、角底袋、平袋等の製造販売

創業（設立）：明治38年（昭和22年10月株式会社に組織変更）

HP：https://www.superbag.co.jp/



＜本件に関するお問い合わせ先＞

スーパーバッグ株式会社 総務部

TEL：04-2938-1222

お問い合せフォーム：https://www.superbag.co.jp/contact/