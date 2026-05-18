大粒ぶどうを使用した贅沢レーズン。個包装でいつでも持ち歩きたい『どこでもレーズン』5月18日(月)新発売！

株式会社デルタインターナショナル

ナッツとドライフルーツの専門商社、株式会社デルタインターナショナル（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鳥海 敬）は、大粒ぶどうのオータムクリスプ種を贅沢に使った個包装タイプの『どこでもレーズン30g×7袋』を5月18日(月)に発売いたします。人気の『どこでもプルーン30g×7袋』のシリーズ商品で、どこでもおいしくヘルシーなおやつ時間を楽しんでいただけます。大粒であることでそのまま食べて満足できる新しい選択肢を提案します。また、オイル不使用で素材のさわやかな甘みをそのままお楽しみいただけます。

開発の背景

家でも外出先でも手軽に楽しめる「個包装の自然派おやつ」へのニーズが高まっています。一方で、従来のレーズンはトッピングやお菓子作りに使われることが多く、そのままおやつとして味わう存在にはなりきれていませんでした。

そこで本商品では、大粒で食べ応えのあるオータムクリスプ種を採用。マスカットのような爽やかな風味と、満足感のあるサイズ、味わいを実現しました。お出かけや仕事の合間、運動中のひとときにも、ちょうどよく寄り添うおやつです。

商品特徴

１．満足感のある大粒レーズン

チリ産オータムクリスプ種を使用。マスカットのようなさわやかな味わいと、大粒ならではの満足感でおいしくヘルシーに小腹を満たしてくれます。

２．オイル不使用。素材のままがおいしい

オイル不使用で、ぶどう本来の味と香りをそのままお楽しみいただけます。ご自身のおやつだけではなく、家族やお子さまへのおやつにもおすすめです。

３．どこでも食べやすい個包装

バッグに入れてもかさばらない30g入りの個包装。お出かけ先や運動中の小腹満たしにおすすめです。個包装だから、食べる量の管理もしやすく、ダイエット中のおやつにも◎。

開発担当者コメント

忙しい日々でも、自分や家族の体を大切にしたい。そんな気持ちに寄り添う間食を目指しました。大粒の食べ応え、素材そのままのおいしさ、個包装の便利さ。家でも、職場でも、運動前後でも、“ちょうどいい”一袋で気持ちを前向きにできたらうれしいです。

商品概要

商品名：どこでもレーズン

内容量：30g×7袋

参考価格：594円（税込）

発売日：2026年5月18日(月)

販売場所：スーパーマーケット、ドラッグストア、デルタオンラインストア(https://store.delta-i.co.jp/products/dokodemo_raisin210)など