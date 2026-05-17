【TAC警察官・消防官（消防士）】「合格者に聞く！東京消防庁面接対策法！！」を5月27日（水）にオンラインで開催！

TAC株式会社2026年4月13日（月）19:00 ～ Zoomで配信します！

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、警察官・消防官採用試験を検討されている方へ向けて「合格者に聞く！東京消防庁面接対策法！！」を、オンラインで開催します。

ご予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_gd_gd.html#005



東京消防庁の面接には傾向があります。

その傾向を知り、対策することで最終合格に近づきます。

東京消防庁の面接試験の傾向を紹介し、対策方法について、

合格者とともに、警察官・消防官コースの担任 安達 圭亮 講師が説明します。

東京消防庁をご受験される方は、ぜひ、奮ってご参加ください。

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

【日 時】

●2026年5月27日（水）19：00～

※Zoomにて配信いたします

【対象者】

●消防官（消防士）の受験をお考えの方

●消防官（消防士）に興味をお持ちの方

- 登 壇公安職試験のプロが、全力でサポートします。

TAC警察官・消防官講座 担任 安達 圭亮 講師

TACではとことん面接対策を行うことができます！ 講義も10 回あり、なんと言っても実際の面接練習を講師・受講生同士でいくらでも実施することができます！ TACでとことん面接対策を行って、最終合格を目指しましょう！

実体験をもとにお話しします。

2025年度 東京消防庁合格 Kさん

自身もTACで学び、この度、東京消防庁に合格。

これから試験に向けてできることを、実体験をもとにお話しします。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_gd_gd.html#005

ラストチャンス！期間限定の春咲キャンペーンFinalで

お得に警察官・消防官（消防士）を目指しましょう！

「春割キャンペーンFinalで2027年合格目標コースが5,500円引き！」（～5/31）2027年合格目標のコースを始めるなら今！お得に始めて合格を目指しましょう！

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、警察官・消防官（消防士）を検討中の皆様へ向けて、2027年合格目標コースがリーズナブルにお申込いただける「春割キャンペーンFinal」を期間限定で実施です。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_campaignharu.html警察官・消防官試験の攻略に、TAC以外のものは必要ありません。

受験生は一人ひとり学習の開始時期が異なります。

TACでは、いつ学習を開始しても、最終合格・内定が勝ち取れるようにニーズに即したコースをご用意しております。ただし、受験生全員に共通する合格への近道はひとつだけ。

それは「受験を決めたら、すぐに学習を開始する」ことです。

春咲キャンペーンFinal対象コースはコチラ

2027年合格目標 総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_crs_sogo.html)

警察官・消防官を目指す方の標準的なコース

2027年合格目標 総合本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_crs_keisyo_hon.html)

タイパ重視でより効率化を目指す方におすすめのコース

2027年合格目標入門総合本科生Plus・入門総合本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_crs_keisyo_nyumonhon.html)

土台づくりからはじめる「基礎講義」つきコース

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_crs_keisyo_nyumonhon.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html