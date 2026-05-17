「明日やろう」が「今すぐ」に変わる！『「すぐやる人」に変わる心理学』5月18日（月）発売
「5分でできることなのに、やり始めるまでに1時間かかる……」
「やらなければいけないことはわかっているのに、やる気がでない…」
本書は、そのような悩みの正しい原因を特定し、意志や根性に頼らず、「すぐやる人」に変わるための心理学的アプローチをまとめた一冊です。
これまで数多くのベストセラーで「人が動く仕組み」を解き明かしてきた著者が、最新の研究と豊富なデータをもとに、“先延ばしの正体”と“今すぐ動ける方法”を徹底解説します。
先延ばしは、性格のせいではありません。
悩みやストレスによるメンタル状態や、見えない心理的ハードルがあなたの行動を止めているのです。
本書では、「動けない原因」を科学的に解き明かしながら、誰でもすぐ実践できるテクニックを紹介しています。
仕事、勉強、人間関係――
あらゆる場面で差がつく「すぐやる力」を、あなたのものにしてください。
■目次
はじめに
第1章 先延ばしの原因は性格じゃない！
第2章 「楽しくない」ことを面白くする！
第3章 迷わない自分に変える
第4章 仕事に役立つ先延ばししないテクニック
第5章 「すぐやる力」を鍛える
第6章 自分を動かす心理テクニック
あとがき
■著者略歴
内藤 誼人（ないとう よしひと）
心理学者。立正大学客員教授。有限会社アンギルド代表。慶應義塾大学社会学研究科博士課程修了。
社会心理学の知見をベースにした心理学の応用に力を注いでおり、とりわけ「自分の望む人生を手に入れる」ための実践的なアドバイスに定評がある。
『図解 身近にあふれる「心理学」が3時間でわかる本』『面倒くさがりの自分がおもしろいほどやる気になる本』『気にしない習慣 よけいな気疲れが消えていく61のヒント』（以上、明日香出版社）など、著書多数。
■書籍情報
・書名：『「すぐやる人」に変わる心理学』
・著者：内藤 誼人
・ISBN：9784756924674
・ページ数：240
・本体価格：1500円
・判型：B6並製
・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/067yk5OJ
■会社情報
有限会社明日香出版社
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