「現場のあたりまえを変える」業種特化型ERP。生成AI×RPAで建設・製造・福祉のアナログ業務を一掃

株式会社Sei San Sei

株式会社Sei San Seiは、建設業の2024年問題や製造業・福祉業界における深刻な人手不足を「生成AIとRPA」の力で解決する、次世代型ERP「MINORI Cloud（みのりクラウド）」の本格展開を開始いたします。

本サービスは、汎用的なシステムでは手が届かない「業界特有の面倒なアナログ業務」をピンポイントで全自動化する業種特化型システムです。

さらに、コンサルティングから初期構築、運用サポートまでの全費用を月額料金に含めた「オールインクルーシブプラン（月額30万円～）」を採用。

ITベンダー特有の不透明な追加費用を排除し、地方・中小企業が抱える「DX化の壁」を根本から打ち壊します。

【開発の背景・社会的意義】

地方・中小企業を苦しめる「DXの闇」と、現場のリアルな悲鳴

昨今、日本中で「DX（デジタルトランスフォーメーション）」が叫ばれていますが、地方の中小企業にとってその道のりは決して平坦ではありません。多くの企業が直面しているのが、以下のような「DXの闇」です。

終わらない追加費用： 導入後に「この機能はオプションです」「カスタマイズには別途数百万円かかります」とITベンダーから後出しで請求される。

現場とのミスマッチによる導入失敗： 高額な汎用システムを導入したものの、自社のニッチな業務フローに合わず、結局現場はExcelと紙の二重管理に戻ってしまう。

一方で、現場の状況は限界を迎えています。建設業では「2024年問題」による時間外労働の上限規制が重くのしかかり、製造業では熟練工の高齢化と若手不足が深刻化。福祉業界では、利用者のケアよりも膨大な行政提出書類の作成にスタッフの時間が奪われています。

「システムに人間が合わせるのではなく、現場の泥臭い業務をシステムが巻き取るべきだ」。 そして、「資金力のない中小企業でも、安心して最新のテクノロジーの恩恵を受けられる仕組みが必要だ」。 そんな強烈な課題意識から、株式会社Sei San Seiは、業界の常識を覆す価格体系と圧倒的な現場感を持った次世代型ERP「MINORI Cloud」を開発しました。

【MINORI Cloudの3つの大きな特徴】

「業界の、あたりまえを変える。」をコンセプトに、以下の3つの特徴で中小企業の働き方を劇的に変革します。

1. 業界の常識を覆す価格破壊「オールインクルーシブ」

最大の障壁である「コストの不透明さ」を完全排除しました。業務コンサルティング、システムの初期構築、そして導入後の伴走型運用サポート。これらすべてが月額料金（30万円～）に含まれています。高額な初期費用やカスタマイズによる「追加費用の恐怖」は一切ありません。導入失敗のリスクを極限まで下げ、経営者が安心して投資できる環境を提供します。

2. 生成AI × RPAによる「究極の自動化」

最新の生成AIとRPA（ロボットによる業務自動化）を掛け合わせ、CRM（顧客管理）からAI議事録、タスクの自動化、ダッシュボードでの経営数値の可視化といった共通機能を網羅。さらに、人間が行っていた「システム間の転記作業」や「複数データからの書類作成」をAIとロボットが裏側で全自動処理します。

3. 最速での業務改革「最短3ヶ月での稼働」

長期間のシステム開発で現場を疲弊させることはありません。独自の業種特化型テンプレートとアジャイルな構築アプローチにより、キックオフから最短3ヶ月で実運用をスタート。現場の負担を最小限に抑え、最速で導入効果を実感いただけます。

【業界別の圧倒的ソリューション】

汎用システムには真似できない、各業界の「最も面倒で時間がかかる独自業務」をピンポイントで解決します。

【建設業版】事務員を泣かせる「グリーンファイル」を月次自動生成

施工管理から建設業法対応までを一元管理。最大のハイライトは、協力会社情報の収集から作成まで膨大な手間がかかる「グリーンファイル（安全書類）7種」や、「CCUS（建設キャリアアップシステム）の就業履歴」の月次自動生成機能です。現場監督や事務スタッフを、毎月末の書類地獄から解放し、本来の現場管理業務に集中させます。

【製造業版】見積から請求までの「転記ゼロ」、ISO対応まで網羅

BOM（部品表）やMRP（資材所要量計画）といった製造業の根幹機能はもちろん、品質検査記録、さらにはISO（9001/14001等）の運用要件までカバー。見積書から受注、製造、納品、請求に至るまで、一度入力したデータはAIとRPAが自動連携し、一切の「転記作業」をゼロにします。

【福祉版（就労継続支援B型）】行政監査に怯えない、一気通貫の書類作成

福祉業界特有の複雑な書類業務を一掃します。利用者の日々の記録から、個別支援計画の作成、定期的なモニタリング記録、そして何より煩雑でミスが許されない「加算算定に必要な根拠書類」までを一気通貫で自動生成。スタッフは「書類仕事」ではなく「利用者への支援」に100%のエネルギーを注ぐことができます。

【導入事例】月3,000時間の業務削減！「手書きより断然ラク」現場が喜ぶDX株式会社ARUの薄田社長の会議写真となります

株式会社ARU様（大分県 / 就労継続支援B型など） / MINORI Cloud 福祉版 導入

紙とExcelによる煩雑な管理に限界を感じ、「MINORI Cloud 福祉版」を導入。福祉の現場にはDXへの苦手意識を持つスタッフも少なくありませんでしたが、普段使いのアプリのような「直感的なスマホ操作」が定着を後押ししました。

結果として、最初は導入に反対していたスタッフが一番システムを使いこなし「手書きより断然ラク」と評価。事業所全体で月間約3,000時間もの業務削減を実現しました。業務負荷が圧倒的に軽減されたことで、売上も堅調に推移し、本来の「利用者支援」に全力で向き合える組織へと生まれ変わっています。

▶︎ 導入事例インタビュー全文はこちら：https://www.sei-san-sei.com/case-study/aru-001.html

【料金・今後の展開】

■ 料金プラン（オールインクルーシブ）

Liteプラン： 30万円 / 月

Standardプラン： 50万円 / 月

Premiumプラン： 70万円～ / 月

※すべてのプランにおいて、コンサルティング、初期構築費、運用サポート費が含まれます。

■ 今後の展開

まずは「製造業」「建設業」「福祉業界」の3領域において、深刻な人手不足に悩む地方・中小企業への導入を強力に推進します。今後は、導入企業からのフィードバックを元にAIの精度をさらに高め、他業種への水平展開も視野に入れながら、日本全体の生産性向上と地方創生に貢献してまいります。

【会社概要】

「地方企業のDXを、もっと身近に、もっと安価に。」

株式会社Sei San Seiは、最新のテクノロジーを一部の大企業だけのものではなく、日本の屋台骨である地方企業・中小企業にこそ届けるべきだと考えています。私たちは、テクノロジーと現場の架け橋となり、すべての働く人々が本来の創造的な業務に向き合える社会を実現します。

会社名： 株式会社Sei San Sei

会社ページ：https://www.sei-san-sei.com/(https://www.sei-san-sei.com/)

サービスサイト： https://www.sei-san-sei.com/services/minori-cloud.html(https://www.sei-san-sei.com/services/minori-cloud.html)