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6月17日、“食べに来る温泉”へ――

ひょうたん温泉、地獄蒸し専門店「蒸汎景（じょうはんけい）」をリニューアル

5月25日～6月16日は改修工事、進化のための準備期間へ

大分県別府市の温泉施設「ひょうたん温泉」は、館内の地獄蒸し専門店「蒸汎景（じょうはんけい）」の体験価値向上を目的に、2026年5月25日から6月16日まで改修工事を実施し、6月17日よりリニューアルオープンいたします。

これまで温泉施設の飲食は「入浴のついで」とされることが多い中、同施設では“食べるために来る場所”への転換を目指し、蒸汎景の魅力を再設計。温泉と食を一体化した新たな来館理由の創出に取り組みます。

蒸汎景では、温泉の蒸気を活かした“地獄蒸し料理”を提供。高温の蒸気で一気に火を通すことで、素材本来の旨みを引き出しながら、余分な脂を落とす調理法が特徴です。野菜や肉、魚介などを中心に、シンプルながら満足度の高い料理を提供しています。

今回の改修では、メニュー構成に加え、導線や空間の見せ方も見直し、「選ぶ楽しさ」「シェアする楽しさ」「湯上がりにちょうどいい軽さ」を軸に体験価値を再設計。これにより、入浴後の過ごし方そのものをアップデートします。



「温泉に来たら“そのまま帰る”のはもったいない。蒸汎景は、温泉体験を最後まで楽しんでもらうための場所です。今回の改修は、“食べに来る理由”をさらに強くするための挑戦です。」

なお、改修期間中（5月25日～6月16日）は蒸汎景の営業を一時休止いたしますが、6月17日より新たな価値を備えて再開いたします。

ひょうたん温泉は今後も、温泉という本質に加え、“食”“体験”“時間”を掛け合わせることで、来館価値の最大化を図ってまいります。

■概要

改修期間：2026年5月25日～6月16日

リニューアルオープン：2026年6月17日

内容：地獄蒸し専門店「蒸汎景（じょうはんけい）」の体験価値強化（メニュー・導線・空間の再設計）

■蒸汎景（じょうはんけい）の特徴

・温泉の蒸気を活用した地獄蒸し料理

・素材の旨みを引き出すシンプルな調理法

・湯上がりに最適な“軽くて満足できる食事”

■ひょうたん温泉の強み

・創業100年を超える歴史

・加水・加温なし「源泉十割」

・観光ミシュランガイド三ツ星評価

■施設概要

施設名：ひょうたん温泉

所在地：大分県別府市鉄輪

内容：日帰り温泉施設（大浴場・砂湯・蒸し湯・飲食施設など）