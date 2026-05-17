韓国俳優「イ・ユリ」が、約9年ぶりとなる日本単独ファンミーティング「LEE YURI FAN MEETING IN TOKYO『Our Scene』」を2026年7月、東京で開催する。 イ・ユリが日本で単独ファンミーティングを行うのは、2017年秋に大阪で開催されたイベント以来、およそ9年ぶり。長い間、日本ファンから寄せられていた「また会いたい」「日本に来てほしい」という声に応える形で、今回の東京公演が実現した。 2001年「学校IV」で正式デビューしたイ・ユリは、「明成皇后」「Loving You」をはじめ、「きらきら光る」「福寿草」「私はチャン・ボリ!」「凍える華」「適齢期惑々ロマンス」「嘘の嘘」など数々のヒット作に出演。繊細な感情演技から圧倒的な悪役演技、コミカルなキャラクターまで幅広く演じ分ける“実力派俳優”として、長年韓国ドラマ界を代表する存在として愛され続けている。 特に2014年放送の「私はチャン・ボリ!」で演じたヨン・ミンジョン役は社会現象級の人気を集め、“伝説の悪女”として大きな話題に。作品の爆発的ヒットと共にMBC演技大賞・大賞を受賞し、その名をさらに広く知らしめた。 今回のファンミーティング「Our Scene」は、俳優として歩んできた時間、そして久しぶりに再会する日本ファンと新しい思い出を作りたいという想いが込められた公演。長い時間変わらず応援を送り続けてくれたファンへの感謝を直接伝えたいという本人の気持ちから企画された。 イベントでは、出演作にまつわるビハインドトークや近況トーク、ここでしか見られない特別コーナーなど、多彩なプログラムを準備中。また、VIP席購入者を対象にしたハイタッチ会やサイン入りポスター特典、1:1スマホ撮影券が当たる抽選企画など、ファンとの距離を近く感じられる内容も用意されている。 久しぶりの日本単独イベント開催の知らせに、SNSではすでに多くのファンから期待の声が寄せられており、イ・ユリと日本ファンが再び同じ“Scene”を共有する特別な時間に、大きな関心が集まっている。

■ 公演概要 ■

【タイトル】 LEE YURI FAN MEETING IN TOKYO「Our Scene」 【日時】 2026年7月10日(金) GOODS SHOP 17:00 / OPEN 17:30 / START 18:00 2026年7月11日(土) ＜1部＞ GOODS SHOP 12:00 / OPEN 12:30 / START 13:00 ＜2部＞ GOODS SHOP 17:00 / OPEN 17:30 / START 18:00 ※各公演90分予定 【場所】 東京都内 LIVE HOUSE ※詳細は後日お知らせいたします。 【チケット予約】 https://cream-ticket.com/202607leeyuri/

■ プロフィール ■

https://cream-ticket.com/202607leeyuri/

【イ・ユリ（LEE YURI）】 2001年「学校IV」でデビュー。 「私はチャン・ボリ!」「嘘の嘘」など数々の人気ドラマに出演し、高い演技力で愛される韓国を代表する実力派俳優。 特に「私はチャン・ボリ!」では“伝説の悪女”として大きな話題を集め、MBC演技大賞・大賞を受賞。近年はバラエティ番組などでも幅広く活躍している。 Instagram : https://www.instagram.com/leeyuri007/

■ お問い合わせ ■

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