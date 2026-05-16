銀行業界に特化した転職支援メディア「銀行転職」をリニューアル｜代表取締役・松岡隼士が支援を担当

アドバイザーナビ株式会社

アドバイザーナビ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：平 行秀、以下「当社」）は、銀行員の転職に特化したメディア「銀行転職」（URL：https://bank-job.jp/ ）をリニューアルいたしました。本メディアでは、金融機関で働いた経験を持つメンバーが、銀行員の転職をサポートいたします。当社代表取締役・松岡隼士も、転職を希望される方の相談に直接対応いたします。あわせて、新しいロゴも制作いたしました。

これまでの当社の取り組み ― 金融業界への支援実績

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当社アドバイザーナビ株式会社は、これまで金融アドバイザー向けの転職支援サービス「IFA転職」をはじめ、IFA法人と投資家をつなぐマッチングサービス「資産運用ナビ」、IFAコンサルティング事業などを通じて、金融業界へのさまざまな支援を行ってまいりました。なかでも、銀行・証券会社からの転職を希望される方を中心に多くのキャリア相談を実施し、金融業界出身者が次のステップを選びやすくなるよう取り組んでまいりました。こうした日々の相談の中で蓄積した「銀行員のキャリアの実情」「転職先を選ぶときに気をつけたいポイント」「金融業界各社の特徴」といった知識を、より多くの銀行員の方々にお届けすることが、本メディアの目的です。

銀行員向けの情報発信を強化する意義

1. 銀行員向け転職情報の必要性

銀行業界では、メガバンク・地方銀行を問わず、店舗の統廃合や業務のデジタル化が進み、今後のキャリアを見直したいと考える方が増えてきております。一方で、銀行員の転職に関する情報は、一般的な転職メディアではあまり詳しく扱われていないため、銀行員ならではのキャリアパスや、転職先の実態を知ることが難しいという課題があります。「銀行転職」では、これまでのキャリア相談で得られた情報をもとに、銀行員に向けた専門性の高い転職情報を発信してまいります。

2. 金融機関出身メンバーによるサポート体制

銀行員の転職は、年代・職種・出身の金融機関ごとに、向いている転職先が大きく異なります。そのため、転職先を選ぶ際には、銀行で働いた経験のある人からのアドバイスが欠かせません。「銀行転職」では、金融機関で実際に働いてきたメンバーが、銀行員のキャリア相談を担当いたします。当社代表取締役・松岡隼士は、野村證券株式会社で事業承継・M＆Aの業務を経験した後、2019年に当社を共同で創業し、これまで2,000名を超えるキャリア相談に対応してまいりました。松岡自身も転職を希望される方のサポートを担当することで、現場経験に基づいた、より具体的で実践的なアドバイスをお届けいたします。

業界の現状

銀行業界では、ここ数年で経営環境が大きく変化しております。長引く低金利によって従来の預貸金利ざやでの収益確保が難しくなり、メガバンク・地方銀行ともに収益構造の見直しを迫られています。また、店舗の統廃合やネットバンキングの普及により、これまで支店で行われてきた窓口業務・渉外業務の役割が縮小し、行員の配置転換や早期退職募集を実施する銀行も増えております。さらに、フィンテック企業の台頭や、証券・保険・資産運用といった他業態への業務領域の拡大も進んでおり、銀行員に求められるスキルや働き方は大きく変わりつつあります。

このような環境変化を受けて、20代の若手行員から、30代～40代の中堅・管理職層まで、幅広い年代でキャリアの見直しを考える銀行員が増え続けております。一方で、銀行員の転職先には、コンサルティングファーム、IFA・証券会社、保険会社、事業会社の財務・経理、M＆A仲介、不動産、フィンテックなど多岐にわたる選択肢があり、年代・職種・出身金融機関（メガバンク・地方銀行・信託銀行など）ごとに、向いている転職先や評価されやすい強みは大きく異なります。しかしながら、こうした違いを踏まえて転職先を比べて検討できる情報源は、まだまだ少ないのが現状です。

「銀行転職」は、当社がこれまで行ってきた金融業界での転職支援や、投資家マッチング事業の経験を活かし、銀行員の方々が必要とする情報を、わかりやすく信頼できる形でお届けしてまいります。

■ リリースの主な内容

1. 銀行業界に特化した転職支援メディアとしてるリニューアル

これまで当社が培ってきた金融業界での転職支援の経験を活かし、銀行業界に特化したメディアとして「銀行転職」をリニューアルしました。銀行員のキャリアそのものの解説から、年代別の転職先、職種別の転職の進め方、メガバンク・地方銀行ごとの転職の傾向まで、銀行員の転職に関する情報をまとめて確認できる構成にしております。

2. 金融機関出身メンバーによる転職サポート体制を整備

「銀行転職」では、金融機関で実際に働いた経験を持つメンバーが、銀行員の転職をサポートいたします。出身金融機関での経験を踏まえ、銀行員ならではのキャリアパスや、転職先を選ぶときに気をつけたいポイントを理解した上で、一人ひとりに合わせたキャリア相談をお届けいたします。

3. 代表取締役・松岡隼士による転職サポート

当社代表取締役・松岡隼士が、銀行員の転職希望者のサポートを担当いたします。松岡は野村證券での法人営業・事業承継業務を経て、2019年にアドバイザーナビを共同で創業いたしました。金融業界での転職支援を得意とし、これまで2,000名を超えるキャリア相談に対応してまいりました。日本経済新聞への掲載や書籍インタビューなどのメディア実績もあり、現場で培った経験を活かしたサポートをご提供いたします。

サポート担当者（松岡隼士）：https://adviser-navi.co.jp/member/member02.php

4. 新ロゴの制作

「銀行転職」のリリースに合わせて、メディアの世界観を表す新しいロゴを制作いたしました。銀行業界の信頼感と、転職という前向きな一歩をイメージしたデザインを採用しております。

■ コンテンツ制作について

「銀行転職」では、ユーザーに安心してご覧いただけるよう、金融機関出身メンバーの実体験と、専門家による監修を軸としたコンテンツ作りを行っております。当社が日々実施しているキャリア相談で得られた情報、銀行員の方々へのアンケート調査、金融業界各社への取材内容などを組み合わせることで、検索でたどり着いた方にとって役に立つ、正確で実用的な情報をお届けしてまいります。

■ 今後の展望

「銀行転職」では今後、以下のような取り組みを進めてまいります。

- 銀行員へのアンケート調査を継続して実施し、最新の情報を更新- 転職先候補となる企業の掲載数を増やし、取材に基づいた情報を充実- 銀行員のキャリアチェンジに役立つノウハウ記事を提供- 現役銀行員と銀行員出身者の双方が使いやすいよう、サイトの使いやすさを改善

銀行員の方々が、自分に合った転職先を選べるよう、情報の充実に取り組んでまいります。

■ サイト概要

サービス名：銀行転職

URL：https://bank-job.jp/

提供内容：銀行員向けのキャリア情報、転職先の比較情報、年代別・職種別の転職コラム 等

サポート担当：松岡 隼士（アドバイザーナビ株式会社 代表取締役）

運営会社：アドバイザーナビ株式会社

■ 掲載記事一覧

【銀行員のキャリア・転職の基本】

・銀行員の転職について(https://bank-job.jp/column/16/)

・銀行員の転職における自己PRの書き方(https://bank-job.jp/column/19/)

・銀行員におすすめの転職エージェント(https://bank-job.jp/column/28/)

・銀行員の転職は難しいのか(https://bank-job.jp/column/44/)

・銀行を辞めたいと感じたときに考えたいこと(https://bank-job.jp/column/104/)

【年代別の転職先】

・銀行員の転職先(https://bank-job.jp/column/47/)

・20代銀行員の転職先(https://bank-job.jp/column/52/)

・20代銀行員の転職に関するアンケート結果(https://bank-job.jp/column/85/)

・30代銀行員の転職先(https://bank-job.jp/column/58/)

・30代銀行員の転職に関するアンケート結果(https://bank-job.jp/column/87/)

・女性銀行員の転職先(https://bank-job.jp/column/150/)

【入社年次別の転職】

・銀行員1年目の転職について(https://bank-job.jp/column/119/)

・銀行員3年目の転職について(https://bank-job.jp/column/61/)

【金融機関別・職種別の転職】

・メガバンク出身者の転職先(https://bank-job.jp/column/66/)

・地方銀行出身者の転職先(https://bank-job.jp/column/124/)

・銀行員から保険業界への転職(https://bank-job.jp/column/132/)

・銀行員の営業職からの転職(https://bank-job.jp/column/73/)

【転職体験談】

・20代銀行員の転職体験談(https://bank-job.jp/column/141/)

・30代銀行員の転職体験談(https://bank-job.jp/column/81/)

■ 会社概要

社名：アドバイザーナビ株式会社

代表取締役 : 平 行秀

設立 ： 2019年5月29日

所在地 : 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE

事業内容 : IFAのコンサルティング事業・人材紹介業・投資家とIFAのマッチング事業

URL : https://adviser-navi.co.jp