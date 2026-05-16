2026 PARK JI HOON FAN CONCERT in Japan 『RE:FLECT』　 日本公演まであと一週間！

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合同会社 JJ Bliss

俳優として圧倒的な存在感を証明したPARK JI HOONが、本業であるアーティストとして戻り、


アジア全土を熱狂させる準備を整えた。


2026 PARK JI HOON FAN CONCERT 『RE:FLECT』アジアツアーが日本公演で華やかに幕を


開ける。いよいよ一週間後に迫る中、5月16日(土)より最後のチケット一般販売が開始される。




PARK JI HOONは最近、『王と生きる男』、そして『炊事兵、伝説になる』など、出演作ごとに連続ヒットを記録し、名実ともにグローバルなトップスターの仲間入りを果たした。演技力で全世界のファンを魅了してきた彼が、今回はステージの上の「アーティスト」として、3年ぶりにファンの前に立つ。


今回の来日ファンコンサートは、アーティストPARK JI HOONの新たな章を告げる特別な場所となる。スクリーンを超え、さらに進化した彼の「真価」を、ぜひその目で確かめてください。


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一般販売のご案内（D-7 最後のチャンス）


■公演日時： 2026年5月23日(土)


■公演場所：川口総合文化センター　フカガワホール


■公演時間　Open 16：30分　Start 17：30分（VIP入場時間15：20分入場）


■公式サイト　https://parkjihoon.jp/


※公演時間、注意事項、お知らせなどは公式ページにてご確認頂けます※


■一般チケットの販売はこちらから


　　https://w.pia.jp/t/parkjihoon2026/(https://w.pia.jp/t/parkjihoon2026/) 　(VIPチケットはSoldout）


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日本が今回のツアーの出発点であるだけに、アーティスト本人にとっても、これまでにないほど緊張感と期待に満ちたステージになるだろう。3年間凝縮してきたエネルギーを、日本のファンの前で真っ先に爆発させる予定だ。



[主催] YY Entertainment . CONNECT・K. JJ Bliss


[主管] Crafty


[協力] BIGC