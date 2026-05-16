2026 PARK JI HOON FAN CONCERT in Japan 『RE:FLECT』 日本公演まであと一週間！
俳優として圧倒的な存在感を証明したPARK JI HOONが、本業であるアーティストとして戻り、
アジア全土を熱狂させる準備を整えた。
2026 PARK JI HOON FAN CONCERT 『RE:FLECT』アジアツアーが日本公演で華やかに幕を
開ける。いよいよ一週間後に迫る中、5月16日(土)より最後のチケット一般販売が開始される。
PARK JI HOONは最近、『王と生きる男』、そして『炊事兵、伝説になる』など、出演作ごとに連続ヒットを記録し、名実ともにグローバルなトップスターの仲間入りを果たした。演技力で全世界のファンを魅了してきた彼が、今回はステージの上の「アーティスト」として、3年ぶりにファンの前に立つ。
今回の来日ファンコンサートは、アーティストPARK JI HOONの新たな章を告げる特別な場所となる。スクリーンを超え、さらに進化した彼の「真価」を、ぜひその目で確かめてください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
一般販売のご案内（D-7 最後のチャンス）
■公演日時： 2026年5月23日(土)
■公演場所：川口総合文化センター フカガワホール
■公演時間 Open 16：30分 Start 17：30分（VIP入場時間15：20分入場）
■公式サイト https://parkjihoon.jp/
※公演時間、注意事項、お知らせなどは公式ページにてご確認頂けます※
■一般チケットの販売はこちらから
https://w.pia.jp/t/parkjihoon2026/(https://w.pia.jp/t/parkjihoon2026/) (VIPチケットはSoldout）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本が今回のツアーの出発点であるだけに、アーティスト本人にとっても、これまでにないほど緊張感と期待に満ちたステージになるだろう。3年間凝縮してきたエネルギーを、日本のファンの前で真っ先に爆発させる予定だ。
[主催] YY Entertainment . CONNECT・K. JJ Bliss
[主管] Crafty
[協力] BIGC