寓話のようなマウスアドベンチャー『Moss: The Forgotten Relic』今夏PC・コンソール向けに発売決定

Polyarc, Inc.

米ワシントン州シアトル（2026年5月16日）- 数々の受賞歴を誇るインディーゲームスタジオ Polyarc (https://www.polyarcgames.com/)は本日、人気シリーズ『Moss』をPCおよびコンソール向けに展開する新作ファンタジーアドベンチャー『Moss: The Forgotten Relic』を発表しました。本作は、PC（Steam(https://store.steampowered.com/app/3914860/Moss_The_Forgotten_Relic?utm_source=pr&utm_medium=gen)）、PlayStation 5(https://store.playstation.com/concept/10017247/)、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 1|2向けに、この夏発売予定です。

『Moss: The Forgotten Relic』は、生きた絵本のページの中を舞台に、神話と古代魔法に満ちた世界を描く、感情豊かで幻想的なアドベンチャー作品です。物語は、小さな村の外に広がる大きな世界への憧れを抱く若きネズミの少女「クイル」を中心に展開。探索、環境パズル、戦闘、そしてプレイヤーと主人公との心温まる絆を融合させた本作は、最後のページを閉じた後も心に残る、時代を超えたファンタジー体験へとプレイヤーを誘います。

今回公開されたアナウンストレーラーでは、『Moss』ならではの魔法の絵本の世界観に加え、本作の特徴的な“Twofold（ツーフォールド）”ゲームプレイも紹介されています。プレイヤーは、小さくも勇敢な主人公クイルを操作するだけでなく、「Reader（リーダー）」として世界そのものに干渉し、彼女を見守る存在として冒険を支えていきます。

『Moss: The Forgotten Relic』アナウンストレーラー：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7P6MdjunSTM ]

『Moss: The Forgotten Relic』主な特徴

- 自然に飲み込まれつつある滅びた王国を探索- クイルを導き、不思議な場所や巨大な脅威に立ち向かう- ジオラマのように丁寧に作り込まれた環境パズル- 一本道の外に隠された秘密やサプライズを発見- “戦闘スキップ”アクセシビリティ機能により、戦闘が苦手な人でも安心- あなたの助けを必要とする英雄の、壮大で心温まる物語- Jason Graves による幻想的なオーケストラサウンドトラック

『Moss』シリーズは、これまでに160以上のアワードおよびノミネート歴を誇る、現代インディーアドベンチャーを代表する作品です。『Moss: The Forgotten Relic』では、クイルの物語を一つのシームレスな体験として再構築し、PCおよびコンソール向けに美しく強化された形で初登場します。新たにデザインされたカットシーンやカメラシステムによる映画的演出に加え、現代向けに刷新されたビジュアルや各プラットフォーム向け最適化も実施されています。

Polyarc共同創設者兼デザインディレクターの Danny Bulla 氏は次のようにコメントしています。

「私たちのチームは、『Moss』の世界とキャラクターたちに深い愛着を持っています。『The Forgotten Relic』を通じて、クイルの旅にプレイヤーの皆さんを再び迎え入れ、このシリーズの核にある“驚き”“神秘”“心”を共有できることを嬉しく思います。」

『Moss: The Forgotten Relic』は、PC（Steam(https://store.steampowered.com/app/3914860/Moss_The_Forgotten_Relic?utm_source=pr&utm_medium=gen)）、PlayStation 5(https://store.playstation.com/concept/10017247/)、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 1|2向けに発売予定です。Steam(https://store.steampowered.com/app/3914860/Moss_The_Forgotten_Relic?utm_source=pr&utm_medium=gen)では本日よりウィッシュリスト登録が可能です。さらに詳しい情報は、6月6日～8日に開催される「IGN Live」にて公開予定です。

詳細は公式サイト www.polyarcgames.com(https://www.polyarcgames.com/)をご覧ください。最新情報は Twitter/X(https://twitter.com/PolyarcGames)、YouTube(https://www.youtube.com/c/PolyarcGames)、およびDiscordでも発信しています。

(C) 2026 Polyarc, Inc. All rights reserved. Moss は Polyarc, Inc. の商標です。

Polyarcについて

Polyarc は2015年に設立された、米ワシントン州シアトルを拠点とするセルフパブリッシングのインディーゲームスタジオです。高い評価を受ける『Moss』シリーズで知られ、感情豊かなストーリーテリング、魅力的な世界観、そしてプレイヤーとの深い繋がりを重視したゲーム体験を制作しています。The Game Awards、D.I.C.E Awards、BAFTAを含む160以上の受賞・ノミネート歴を持ち、冒険が終わった後もプレイヤーの心に残る作品づくりを理念としています。

詳細：https://www.polyarcgames.com