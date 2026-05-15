【SSTR2026】追加ゲストにレイザーラモンRG氏らの出演決定＆全イベントスケジュールを公開！

一般社団法人日本ライダーズフォーラム

SSTR運営委員会（本社：東京・渋谷区、代表：風間深志）は、2026年5月に開催する「SSTR2026（サンライズ・サンセット・ツーリングラリー2026、以下、SSTR2026）」において、ライダーたちのゴールを祝うステージゲストとして、お笑い芸人のレイザーラモンRG氏をはじめとする豪華メンバーの出演を決定いたしました。今回決定したゲストは、バイク文化への造詣が深く、能登半島地震からの復興を目指す現地に更なる活気をもたらします。

5/30（土）出演：レイザーラモンRG氏によるスペシャルトークショー

レイザーラモンRG氏

お笑い界を代表するバイク愛好家であるレイザーラモンRG氏が5月30日（土）がステージゲストとして登場。バイクへの深い造詣とユーモアを交えたスペシャルトークショーで、ライダーたちの挑戦を讃えます。

三好礼子氏、賀曾利隆氏、福山理子氏が登壇

三好礼子氏賀曾利隆氏福山理子氏

5月23日（土）元国際ラリースト 三好礼子氏や、 5月23日（土）、24日（日）、30日（土）には鉄人ライダー賀曾利隆氏が登壇。5月30日（土）、31日（日）にはマルチタレント 福山理子氏も加わり、旅の真髄を語るステージを展開します。

5/31（日）ファイナルイベントにてHINOカミオンのデモ走行＆試乗体験を開催

5月31日開催のファイナルイベントでは、ダカールラリー等で知られる「HINOカミオン」のデモ走行が決定。砂浜を疾走する圧倒的な迫力を間近で体感できるほか、貴重な試乗体験プログラムも予定しております。

ファイナルイベントの詳細はこちら :https://sstr.jp/news/info_sstr2026_0421-2/

全出走日程のスケジュール公開

詳細は公式サイトにてご確認いただけます。

詳細はこちら :https://sstr.jp/news/info_sstr2026_0515-6/

SSTR（サンライズ・サンセット・ツーリング・ラリー）とは

SSTR（サンライズ・サンセット・ツーリングラリー、以下SSTR）は、オートバイ冒険家の風間深志が発案した、日本最大級のツーリングラリーです。2013年に130台からスタートした本イベントは、単なる速さを競うレースではなく、「冒険」と「旅」をテーマにしたライダーの祭典として成長を遂げてきました。

最大の特徴は、日の出と共に日本列島の東側の海岸をスタートし、オリジナルGPSシステムを利用して設定された「立ち寄り地点」を巡ってポイントを獲得しつつ、その日の日没までに石川県千里浜なぎさドライブウェイのゴールを目指すという独自の形式にあります。参加日やスタート地点、ゴールまでのルートをライダー自身が決定し、テクニックや順位を競うのではなく、各々が掲げた目標に向かって走ります。こうした個々の挑戦を、地元の方々や行政・企業が熱く応援・協力する体制も、本大会の大きな魅力となっています。

2026年の開催期間は、2026年5月23日（土）～ 2026年5月31日（日）です。

SSTR公式サイトはこちら :https://sstr.jp/

本件に関するお問い合わせ先

SSTR運営委員会

住所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-21-2 長谷部第2ビル９F

TEL：03-3447-8522

E-MAIL: office@kazamaoffice.co.jp

HP：https://sstr.jp/