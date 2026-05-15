人気漫画家・奥嶋ひろまさが描く『最強ヤンキー×グルメ』の異色コメディがオーディオドラマ化！ 深町寿成、増田俊樹、熊谷健太郎、梅原裕一郎、浪川大輔ら人気キャストが出演決定!!

株式会社ビットグルーヴプロモーション▲新装版「頂き！成り上がり飯」1巻_書影

血気盛んな不良高校生たちの胃袋を次々と虜にしていく料理上手な主人公・ケニーを演じるのは、近年注目の実力派声優・深町寿成さん!

そして、ケニーと同じ１年B組の一匹狼・サリー役に増田俊樹さん、ケニーの幼馴染・チャボ役に熊谷健太郎さん、２年の頭・あっくん役に梅原裕一郎さん、３年生で四天王の一人・ロッシー役に八代 拓さん、王森高校最強の男・メリケン役に浪川大輔さんといった豪華キャストの出演が決定!!

ヤンキーたちが繰り広げるパワフル美味しいオーディオドラマをお聞き逃しなく ♪

原作は、人気漫画家・奥嶋ひろまさが描くWebコミック。

不良達がケンカで成り上がる王森高校で、料理男子の主人公・ケニーが料理の腕前を武器に不良高校のママを目指す『ヤンキー×グルメ』の異色のコメディ作品。

新装版「頂き! 成り上がり飯」の電子書籍 全7巻と、続編「大盛り! 成り上がり飯」1巻が好評発売中！

更に! 「大盛り！成り上がり飯」のコミックス2巻が7月9日（木）に発売されるので、こちらも合わせてチェックしてくださいね ♪

オーディオドラマ「頂き！成り上がり飯」1 商品情報

〚発売日〛

2026年7月10日（金）発売予定

〚CAST〛

ケニー：深町寿成、サリー：増田俊樹、チャボ：熊谷健太郎、

あっくん：梅原裕一郎、ロッシー：八代 拓、メリケン：浪川大輔 ほか

〚STORY〛

ケンカ自慢の不良達がケンカで成り上がる王森高校。

頂点を夢見るケニーが、ケンカで成り上がれない事を悟り、選んだ武器は……

まさかの己の料理の腕前!? 料理男子が不良高校のママを目指す最強ヤンキー×飯コメディ!!

■パッケージ

【豪華版】https://bitgrooovelab.booth.pm/items/8271075

販売価格：4,070円（税込）

商品仕様：ブックレットにエムカード2枚をセット。更にオリジナルグッズを同梱！

特典エムカードは奥嶋先生描き下ろしイラストを使用！

（※オリジナルグッズの詳細は後日お知らせいたします）

収録内容：本編エムカード：原作コミック 1話～9話を音声化し収録

特典エムカード：新装版 1巻に掲載の「おまけ漫画」をASMR風に音声化し収録

【通常版】https://bitgrooovelab.booth.pm/items/8271659

販売価格：2,750円（税込）

商品仕様：ブックレットにエムカード2枚をセット。

特典エムカードは奥嶋先生描き下ろしイラストを使用！

収録内容：本編エムカード：原作コミック 1話～9話を音声化し収録

特典エムカード：新装版 1巻に掲載の「おまけ漫画」をASMR風に音声化し収録

品番 ：BGL-0008M,BGL-0008

レーベル：Bit grooove lab.

発売元 ：株式会社ビットグルーヴプロモーション

マルシー：(C)奥嶋しろまさ／新潮社

■配信販売

販売価格：2,200円（税込）

配信内容：原作コミック1話～9話を音声化し配信販売

《配信サイト情報》

・「Bit grooove lab」公式通販：https://bitgrooovelab.booth.pm/

・「ステラプレイヤー」：https://www.stellaplayer.jp/

原作情報

新装版「頂き! 成り上がり飯」（奥嶋ひろまさ／バンチコミックス）

全7巻 好評発売中!

1巻：https://amzn.asia/d/01G6FSPA

1話：https://kuragebunch.com/episode/2550912965254806499

「大盛り! 成り上がり飯」（奥嶋ひろまさ／バンチコミックス）

1巻 好評発売中!

2巻 2026年7月9日(木)発売予定!

※2026年5月現在の情報になります。

「Bit grooove lab」関連サイト

公式Webサイト https://www.bitgrooove.jp/audio/

公式YouTube https://www.youtube.com/@Bit_grooove_lab

公式X https://x.com/Bitgrooovelab

発売元 会社概要

株式会社ビットグルーヴプロモーション

所在地：〒164-0013 東京都中野区弥生町2-3-13 川本ビル

代表取締役：福井詔雄

URL：https://www.bitgrooove.jp/