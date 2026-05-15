VR周辺機器のKIWI design、株式会社往来のサポートにより「超メタフェス 2026」に出展決定

KIWIDESIGN(HONGKONG)LIMITED

世界的なVRアクセサリーブランドであるKIWI design（本社：中国・深セン・香港）は、2026年5月23日に秋葉原にて開催されるVR・メタバースの祭典「超メタフェス 2026」に出展いたします。

本出展にあたり、日本国内のVR・メタバース領域において深い知見を持つ株式会社往来（本社：東京都港区、以下「往来」）に多大なるご協力をいただきましたことを、ここに深く感謝申し上げます。

図源：超メタフェス2026主催者「https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000101057.html」■ 株式会社往来による出展支援とパートナーシップの意義

KIWI designは、欧米市場を中心に公式サイトやAmazonなどを通じてグローバルに成長を続けてまいりました。

そして今回、日本市場への本格進出にあたり、VR・メタバース領域において高い専門性と豊富な実績を有する株式会社往来の全面的な支援のもと、「超メタフェス 2026」への出展を実現いたしました。

株式会社往来は、VRChatをはじめとするソーシャルVR・メタバース領域に特化し、企業・自治体向けのメタバース戦略立案、コンテンツ制作、プロモーション、イベント企画、国際渉外までを一気通貫で手がけるクリエイティブスタジオです。

「VR / XR技術を活用して感動を世界に届ける」というミッションのもと、日本国内におけるメタバース文化とビジネス活用の発展に大きく貢献しており、横須賀市メタバースプロジェクトをはじめ、日産自動車、モスバーガー、京セラなど、多様な企業・自治体プロジェクトを支援してきた実績を持ちます。

また、往来はVRChat公式パートナーとして、日本市場におけるVRコミュニティ文化への深い理解、企業ブランドのローカライズ支援、リアルとバーチャルを横断した体験設計に強みを持っています。

このパートナーシップにより、KIWI designは「海外ブランド」として日本市場に参入するだけでなく、日本のVR文化を理解し、その成長に共に寄与するブランドとして、新たな第一歩を踏み出します。

両社は今後も、ハードウェア、コンテンツ、コミュニティの融合を通じ、日本におけるVR体験のさらなる発展に貢献してまいります。

株式会社往来 公式サイト: https://ouraivr.com/(https://ouraivr.com/)

■ 出展内容：進化したVRアクセサリーの没入体験



ブースでは、Meta QuestシリーズやPICOシリーズに対応した、最新の人間工学に基づく周辺機器を多数展示いたします。特に、長時間の使用でも疲れにくいヘッドストラップ（K4 Flex）や、没入感を高めるフェイスインターフェース（V3/V4）など、プロフェッショナルからライトユーザーまで納得のラインナップを直接お手にとってご体験いただけます。

■ 「超メタフェス 2026」ご来場のご案内



当日は弊社スタッフもブースにて皆様をお待ちしております。VRの快適性を劇的に変えるプロダクトを、ぜひ会場でご体感ください。メディア関係者様、法人のお客様、そしてVRファンの皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

開催日時: 2026年5月23日（土）

会場: 東京都千代田区外神田（秋葉原UDX）

KIWI design ブース番号: 4F UDXギャラリー レイアウト B-06

■ 株式会社往来について



「メタバースを、当たり前の選択肢に」を掲げ、VR・メタバース領域における企画・制作、プロモーション、コミュニティ支援を行うクリエイティブカンパニーです。独自のネットワークと専門性を活かし、数多くの企業・クリエイターのメタバース進出を支えています。

■ KIWI designについて



KIWI designは、世界中のVRユーザーに「より快適な体験」を届けることをミッションとしたVR周辺機器のリーディングカンパニーです。特許取得済みの独自設計と、ユーザーフィードバックを最優先した製品開発により、世界100カ国以上で愛用されています。MetaのMade for Meta公式認定パートナーとして、高い品質基準のもとで製品を提供しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

KIWI design マーケティングチーム

kaku.guo@kiwidesign.jp

公式サイト：https://www.kiwidesign.com/(https://www.kiwidesign.com/)

アマゾン公式店舗：https://www.amazon.co.jp/kiwidesign/

【関連リンク】

株式会社往来：https://ouraivr.com/(https://ouraivr.com/)

超メタフェス 2026 公式サイト：https://vrcmtg.jp/