【導入事例公開】「研修で終わらせない」大樹生命の決意 │ 人事×現場×役員が三位一体で挑むDX人材育成の全貌

株式会社STANDARD

大手企業を中心に1,500社以上のデジタルトランスフォーメーション（以下「DX」）の推進と内製化を支援する株式会社STANDARD（本社：東京都港区､代表取締役社長：伊藤海、以下「当社」）は、大樹生命保険株式会社におけるDX人材育成および業務効率化を目指した生成AIソリューションの伴走支援における導入事例を公開いたしました。

本事例では、大樹生命保険株式会社が抱えた背景と課題、継続的な取り組みに昇華するために全社を巻き込んだ環境作りと、そこに至るまでの決意をご紹介いたします。

大樹生命保険の事例はこちらから :https://standard-dx.com/post_case/taiju-life

※本導入事例の資料ダウンロードは、同業他社様および個人の方からのお申し込みをお断りしております。

■ 背景と課題

■ STANDARDの支援内容

■ 支援による成果

■ 成功のポイント

■ お客様の声

- DX推進体制の具体化と人材育成指針の確立- 現場変革を牽引する人材向けの、実効性あるカリキュラム選定- 多忙や周囲の無理解といった、組織的な壁による企画停滞の懸念- 学習を実務成果（投資判断・プロジェクト化）へ繋げる仕組みの欠如- TalentQuest アセスメント・E-Learningを活用した事前学習の提供- DXマインドセット、企画立案、データ利活用を統合した、全6日間の伴走型ワークショップの提供- 課題施策立案手法の振り返り、プロジェクトマネジメント要素を加えたフォローアップ研修の提供- 生成AIを活用した即効性のある成果（クイックウィン）の創出支援- 1期生の改善点を踏まえた2期生、3期生へのカリキュラムブラッシュアップ- DXスキルの全社統一可視化と育成議論の前進：DSSを共通基準とし、グループ全体のDXスキルを統一指標で可視化- 専門人材育成の検討材料が明確化：業界比較・部署別・役職別など多角的な分析により、同社固有の傾向や論点を整理- アセスメントスコアの平均点の上昇：eラーニング実施後、アセスメントスコアが平均2点上昇- 業務分析の手法、データ分析の手法の双方を深く学習することによる効果的な育成および企画の精度向上- 個々の課題に寄り添い、本気で企画の質を向上させる、質の高い伴走支援- DX企画書の作成・プレゼンを通じた、実務直結の成果創出と投資判断の促進◦立案された7施策のうち選抜された5施策の実現に向けた予算化含めた推進体制を確保- 役員レベルのコミットメント/上位職の巻き込み、役員面談など継続的なフォローによる受講生の動機付け・心理的安全性・モチベーション担保- 3年間の継続性をもった取り組みおよび内容のあくなきブラッシュアップ

本取り組みを通じて私たちが重視してきたのは、DXを一過性の研修やアイデア創出で終わらせることなく、現場の課題に真正面から向き合い、関係者を巻き込みながら、実行と成果につなげることのできる人材を育成することです。デジタル技術の導入そのものが目的化するのではなく、それをどう活用し、業務や事業の価値向上につなげるのかを主体的に考え、行動できる人材が不可欠であると考えています。

STANDARD社には社外パートナーとして参画いただき、当社の課題や実情を踏まえながら、真摯な議論を重ね本プログラムを段階的に構築してきました。本プログラムでは、デジタルやデータに関する知識習得にとどまらず、「なぜこの取り組みが必要なのか」「現場で本当に実行可能か」「どのような成果が期待できるのか」を常に問い続けながら、企画を具体化していくプロセスを重視しています。受講者には、企画の妥当性や実効性を自ら説明できる水準まで考え抜くことを求めており、その経験が自身の業務を俯瞰し、より高い視座で判断する力の醸成につながっていると感じています。（一部抜粋）



― 大樹生命保険株式会社 担当者様

詳細資料は、以下の導入事例ページよりお申し込みください。

■ 株式会社STANDARDについて

大樹生命保険の事例はこちらから :https://standard-dx.com/post_case/taiju-life

「ヒト起点のデジタル変革をSTANDARDにする」というミッションのもと、当社は日本企業のDX内製化を牽引しています。1,500社を超える豊富な支援実績から得た知見を活かし、人材育成から戦略立案、AI実装までをワンストップで提供します。

当社が提唱するのは、社員のマインドセットから変える「ヒト」を中心とした変革です。独自のDX個別教育プラットフォームを通じて、各企業の課題や社員一人ひとりのレベルに最適化された育成カリキュラムを提供し、組織全体のデジタルリテラシーと実践力を底上げします。

さらに、プロフェッショナルなコンサルタント陣がアジャイルな手法でプロジェクトをリードすることで、DXの大きな壁とされる「収益化」までの期間を短縮。最短3ヵ月～の短期間で確かなビジネスインパクトを創出します。持続可能なDX推進体制を自社内に構築したい企業に対し、最短距離で成果へと導く伴走型のパートナーシップを提供しています。

■公式サイト

https://standard-dx.com/

■当社サービスに関するお問い合わせ先

https://standard-dx.com/contact