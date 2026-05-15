ジョイナスの屋上からエシカルの輪を 「GREEN JOINUS Festa」開催
相鉄グループの(株)相鉄ビルマネジメント（本社・横浜市西区、社長・左藤 誠）が運営するジョイナスは、2026年5月30日(土)・31日(日)の2日間、「GREEN JOINUS Festa」を開催いたします。同イベントではSDGsを楽しみながら学べる「ジョイナス縁日」や、防災について学べる「防災なぞとき」、エシカルなアイテムがそろうショップやワークショップなどにご参加いただけます。さらに、不要になったバッグの下取りで、500円のクーポン券をプレゼントするキャンペーンを実施します。
ジョイナス「GREEN JOINUS Festa」メインビジュアル
ジョイナスでは5月30日(土)・31日(日)の2日間、「GREEN JOINUS Festa」と題し、SDGｓを体験できるイベントをご用意しております。会場となるジョイナス屋上「ジョイナスの森彫刻公園」では、楽しみながらSDGsに触れられる「ジョイナス縁日」を実施。ジョイナス館内でのお買い上げ1,000円以上（税込）のレシートご提示で、ヨーヨー釣り・射的・輪投げの中から2つ、お好きなゲームにご参加いただけます。また、なぞときに挑戦して、防災に必要な行動や知恵を学べる「防災なぞとき」も同時開催！ご参加いただいた方、各日先着300名様に“無印良品の不揃いバウム”をプレゼントいたします。エシカルシー、ラッシュ、パーツクラブなど、エシカルな取り組みを行う店舗が集結し、アイテムの販売やワークショップを実施いたします。
さらに、不要なバッグをお持ちいただくと、ジョイナスで利用できる500円クーポン券をプレゼントする、おトクな下取りキャンペーンも同時に開催いたします。リユースに貢献しながら、おトクな500円クーポン券をゲットできる今だけのチャンスです！
ぜひこの機会に、ジョイナスでのお買い物・お食事とともに、気軽にSDGsの取り組みに参加してみませんか。
■ GREEN JOINUS Festa 概要
【開催期間】 2026年5月30日(土)・31日(日) 各日11:00～16:00
【開催場所】 ジョイナスの森彫刻公園（ジョイナス屋上） ※雨天決行、荒天時一部中止
【内容】
● ジョイナス縁日
ジョイナス内で1,000円以上（税込）お買い上げになったレシートを、会場内の受付でご提示いただくと、ヨーヨー釣り・射的・輪投げの中から、お好きな2つのゲームにご参加いただけます。
※レシート合算可
※5月30日(土)・31日(日)のレシートに限ります。
※ご参加は、期間中お1人様1回限りとさせていただきます。
※先着数に達し次第、終了いたします。
● 防災なぞとき
なぞときをして“無印良品の不揃いバウム”をゲットしよう！
ヒントパネルは全部で4か所（ジョイナス館内・屋上）。
なぞとき参加用紙はジョイナス屋上とB1三角広場で配布します。
※ゴールはジョイナス屋上となります。
※参加はおひとり様1回限りとなります。
※荒天の場合はB1ホテル前広場とB1三角広場にて参加用紙を配布します。
● SHOP＆FOOD
ジョイナス各店舗のエシカルな取り組みが集結し、環境や体にやさしいアイテム、フードメニュー、ワークショップなどをお楽しみいただけます。
＜参加店舗＞
エシカルシー、パーツクラブ、ラッシュ、メーカーズシャツ鎌倉、ハコアダイレクトストア、マンゴーツリーキッチン、タリーズコーヒー、ドトールコーヒーショップ、ザ・バーベキューガーデンin横浜ジョイナス
■ バック下取り 概要
【開催期間】2026年5月30日(土)・31日(日) 各日11:00～16:00
【開催場所】ジョイナスの森彫刻公園（ジョイナス屋上）
※荒天の場合はB1ホテル前広場にて開催
【内容】期間中、不要になったバッグをお持ちいただくと、相鉄ポイントアプリ会員限定で、ジョイナスで1店舗3,000円（税込）以上のお買物・お食事ごとに1枚ご利用いただけます（合算不可）。
クーポン券は、ジョイナス横浜にてご利用いただけます（一部対象外店舗あり）。
下取りしたバッグは、認定NPO法人「ブリッジ エーシア ジャパン」を通じて途上国支援に役立てられます。
【下取り点数】 期間中、お1人様1回限り2点まで
※バッグ1点につき500円クーポンを1枚差し上げます。
※下取りは、期間中お1人様1回限りとなります。
※クーポン券の有効期限は、2026年6月14日(日)までとなります。
※クーポン券の使用枚数に上限はありません。（1店舗3,000円（税込）以上で1枚、6,000円（税込）以上で2枚ご利用可能）。
※15歳未満のお客様からのバッグ引取は、保護者の方の同意書署名が必要となります。
※最終的な下取り可否は、会場のスタッフの判断にしたがっていただきます。予めご了承ください。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/13734/table/220_1_715b7ef7906484faa8d3dba02d5a8638.jpg?v=202605160151 ]
※記載の内容等は、予告なく変更または中止する場合がございます。
【お問合せ先】 ジョイナスインフォメーション 045-316-3200