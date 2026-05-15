ジョイナスの屋上からエシカルの輪を　「GREEN JOINUS Festa」開催

株式会社相鉄ビルマネジメント

相鉄グループの(株)相鉄ビルマネジメント（本社・横浜市西区、社長・左藤 誠）が運営するジョイナスは、2026年5月30日(土)・31日(日)の2日間、「GREEN JOINUS Festa」を開催いたします。同イベントではSDGsを楽しみながら学べる「ジョイナス縁日」や、防災について学べる「防災なぞとき」、エシカルなアイテムがそろうショップやワークショップなどにご参加いただけます。さらに、不要になったバッグの下取りで、500円のクーポン券をプレゼントするキャンペーンを実施します。

ジョイナス「GREEN JOINUS Festa」メインビジュアル

ジョイナスでは5月30日(土)・31日(日)の2日間、「GREEN JOINUS Festa」と題し、SDGｓを体験できるイベントをご用意しております。会場となるジョイナス屋上「ジョイナスの森彫刻公園」では、楽しみながらSDGsに触れられる「ジョイナス縁日」を実施。ジョイナス館内でのお買い上げ1,000円以上（税込）のレシートご提示で、ヨーヨー釣り・射的・輪投げの中から2つ、お好きなゲームにご参加いただけます。また、なぞときに挑戦して、防災に必要な行動や知恵を学べる「防災なぞとき」も同時開催！ご参加いただいた方、各日先着300名様に“無印良品の不揃いバウム”をプレゼントいたします。エシカルシー、ラッシュ、パーツクラブなど、エシカルな取り組みを行う店舗が集結し、アイテムの販売やワークショップを実施いたします。

さらに、不要なバッグをお持ちいただくと、ジョイナスで利用できる500円クーポン券をプレゼントする、おトクな下取りキャンペーンも同時に開催いたします。リユースに貢献しながら、おトクな500円クーポン券をゲットできる今だけのチャンスです！

ぜひこの機会に、ジョイナスでのお買い物・お食事とともに、気軽にSDGsの取り組みに参加してみませんか。

■ GREEN JOINUS Festa 概要

【開催期間】 2026年5月30日(土)・31日(日) 各日11:00～16:00

【開催場所】 ジョイナスの森彫刻公園（ジョイナス屋上） ※雨天決行、荒天時一部中止

【内容】

● ジョイナス縁日

ジョイナス内で1,000円以上（税込）お買い上げになったレシートを、会場内の受付でご提示いただくと、ヨーヨー釣り・射的・輪投げの中から、お好きな2つのゲームにご参加いただけます。

※レシート合算可

※5月30日(土)・31日(日)のレシートに限ります。

※ご参加は、期間中お1人様1回限りとさせていただきます。

※先着数に達し次第、終了いたします。

● 防災なぞとき

なぞときをして“無印良品の不揃いバウム”をゲットしよう！

ヒントパネルは全部で4か所（ジョイナス館内・屋上）。

なぞとき参加用紙はジョイナス屋上とB1三角広場で配布します。

※ゴールはジョイナス屋上となります。

※参加はおひとり様1回限りとなります。

※荒天の場合はB1ホテル前広場とB1三角広場にて参加用紙を配布します。

● SHOP＆FOOD

ジョイナス各店舗のエシカルな取り組みが集結し、環境や体にやさしいアイテム、フードメニュー、ワークショップなどをお楽しみいただけます。

＜参加店舗＞

エシカルシー、パーツクラブ、ラッシュ、メーカーズシャツ鎌倉、ハコアダイレクトストア、マンゴーツリーキッチン、タリーズコーヒー、ドトールコーヒーショップ、ザ・バーベキューガーデンin横浜ジョイナス

■ バック下取り 概要

【開催期間】2026年5月30日(土)・31日(日) 各日11:00～16:00

【開催場所】ジョイナスの森彫刻公園（ジョイナス屋上）

※荒天の場合はB1ホテル前広場にて開催

【内容】期間中、不要になったバッグをお持ちいただくと、相鉄ポイントアプリ会員限定で、ジョイナスで1店舗3,000円（税込）以上のお買物・お食事ごとに1枚ご利用いただけます（合算不可）。

クーポン券は、ジョイナス横浜にてご利用いただけます（一部対象外店舗あり）。

下取りしたバッグは、認定NPO法人「ブリッジ エーシア ジャパン」を通じて途上国支援に役立てられます。

【下取り点数】 期間中、お1人様1回限り2点まで

※バッグ1点につき500円クーポンを1枚差し上げます。

※下取りは、期間中お1人様1回限りとなります。

※クーポン券の有効期限は、2026年6月14日(日)までとなります。

※クーポン券の使用枚数に上限はありません。（1店舗3,000円（税込）以上で1枚、6,000円（税込）以上で2枚ご利用可能）。

※15歳未満のお客様からのバッグ引取は、保護者の方の同意書署名が必要となります。

※最終的な下取り可否は、会場のスタッフの判断にしたがっていただきます。予めご了承ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13734/table/220_1_715b7ef7906484faa8d3dba02d5a8638.jpg?v=202605160151 ]

※記載の内容等は、予告なく変更または中止する場合がございます。

【お問合せ先】 ジョイナスインフォメーション 045-316-3200