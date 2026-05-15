【バージョンアップ】現場リソース管理システム「現場クラウド Arune」点検簿出力機能リニューアル！出力した点検簿がもっと見やすく、使いやすくなりました。

株式会社現場サポート「現場クラウド Arune」点検簿出力機能リニューアルイメージ

この度、「現場クラウド Arune」の点検帳票のレイアウトを刷新したことをお知らせいたします。より見やすく、使いやすいデザインに変更しました。

■ リニューアル内容のご紹介

【点検帳票出力】

Excelで出力できる点検帳票のレイアウトや出力の条件を刷新し、点検結果を現場ごとや月ごとなど絞って、出力できるようになりました。

例えば、特定の現場の１か月の点検結果のみを出力することが可能となり、より出力した点検帳票が見やすくなりました。

今後の展望

「現場クラウド Arune」は、今後もお客様の声を真摯に受け止め、さらなる機能拡充を進めてまいります。重機の稼働データの「実績」だけでなく、重機稼働の「計画」も反映した「データ管理」機能のリリースを予定しており、続々と機能を拡充していきます。

「現場クラウド Arune」は、これからも施工会社様のDX推進を強力にサポートし、持続可能な成長に貢献してまいります

■「現場クラウド Arune」概要

製品名：現場クラウド Arune

主な機能：人員・重機管理、稼働状況把握、稼働予定登録・共有、位置情報確認、点検記録管理

利用料金：基本月額利用料30,000円 センサー利用料 月額 5,000円/台（税別）

※年間契約割引プランあり

製品サイト：https://arune.genbasupport.com/

■株式会社現場サポートについて

所在地：本社Office 鹿児島市武1丁目35-4

代表者：代表取締役社長 吉田 竜二

設立：2005年8月11日

事業内容：建設業向けパッケージソフトウェアやクラウドサービスの企画・開発・販売・サポート、及び付随するコンサルティング・業務受託

理念：「チームを活かす、だれもが活きる」

URL：https://www.genbasupport.com/

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社現場サポート

電話：099-814-4183 (受付時間：9時～12時・13時～18時 ※土日祝日をのぞく)

WEBフォーム：https://arune.genbasupport.com/contact/