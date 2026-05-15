【6/9・10開催】法人向けメッセージ配信サービス KDDI Message Cast、「Agentforce World Tour Tokyo」に展示ブーススポンサーとして出展

Supership株式会社

KDDIとSupershipが共同運営する法人向けメッセージ配信サービス「KDDI Message Cast(https://kddimessagecast.jp/)」は、2026年6月9日（火）・10日（水）に開催されるセールスフォース・ジャパン主催の「Agentforce World Tour Tokyo」に、展示ブーススポンサーとして出展いたします。

お申し込みはこちら（無料） :https://www.salesforce.com/jp/events/world-tour/tokyo/?d=701ed000018uKVHAA2&nc=701ed0000147fd8AAA&utm_source=sfdc&utm_medium=sales_email&utm_campaign=jp-alllobaw&utm_content=all-ipevent-701ed000018uKVHAA2

本イベントのブースでは、Salesforceの画面上でSMS・RCSの配信から送信状況・開封率の把握までをシームレスに行える「KDDI Message Cast」について、活用イメージとあわせてご紹介いたします。

さらに、AIを活用したメッセージ自動生成やフロー連携による自動送信機能など、顧客コミュニケーションのさらなる高度化に向けた取り組みについてもご案内する予定です。事前登録のうえ、ぜひブースまでお立ち寄りください。

開催概要

KDDI Message Castについて （ https://kddimessagecast.jp/ ）

- 名称：Agentforce World Tour Tokyo- 会期：2026年6月9日（火）・10日（水）9:00～19:00- 会場：ザ・プリンス パークタワー東京- 主催：株式会社セールスフォース・ジャパン- 参加費：無料（事前登録制）お申込みはこちら（無料） :https://www.salesforce.com/jp/events/world-tour/tokyo/?d=701ed000018uKVHAA2&nc=701ed0000147fd8AAA&utm_source=sfdc&utm_medium=sales_email&utm_campaign=jp-alllobaw&utm_content=all-ipevent-701ed000018uKVHAA2

法人向けメッセージ配信サービスとして、企業が保有する携帯電話番号宛にSMSやRCS、+メッセージを一斉送信できます。高い開封率から「二段階認証」や「重要なお知らせ」「料金督促」など、確実な連絡が求められるシーンでも多く利用されています。

本サービスはWeb管理画面からのご利用のほか、その他システムとのAPI連携にも対応しており、メッセージの配信履歴・開封率を一元管理することで、接客の高度化や業務の効率化を実現しています。

Salesforce製品上でご利用が可能な「KDDI Message Cast for Salesforce」はAppExchangeからインストール可能です。

https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IR6BPUA1

お問い合わせ

KDDI Message Castの問い合わせフォーム（ https://kddimessagecast.jp/inquiry/ ）にご連絡ください。