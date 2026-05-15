【70ページ超】「具体例でわかる！スタートアップ採用の教科書」を公開

株式会社ノックラーン

株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英、以下当社）は、スタートアップ企業の採用成功に向けた実践ノウハウをまとめた資料 「具体例でわかる！スタートアップ採用の教科書」 を公開いたしました。

70ページ超にわたり、数十社以上のスタートアップ採用支援で培ってきた当社の独自ノウハウをもとに、 現場レベルで実践できる具体にまで落とし込んだ資料です。

資料公開の背景

無料ダウンロード :https://recboo.com/wp/wp015_form「スタートアップ採用の教科書」

近年、スタートアップの採用難易度は急速に上昇しています。

スタートアップの求人数は大きく増加している一方で、転職者数の伸びは追いついておらず、 さらに提示年収も上昇傾向にあることから、企業間の採用競争は激化しています。

参考：株式会社リクルート スタートアップへの転職、2015年度比で3.1倍に増加 40歳以上の転職者数の伸びが顕著。転職時の年収は上昇傾向(https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2024/0917_14703.html)

こうした環境の中で、採用ノウハウはWeb上に溢れているものの、

- AIで作成したような抽象論にとどまっている- 再現性がなく現場で使えない

といった課題が多く、「実際に成果につながる情報」が不足しているのが実情です。

そこで当社は、実際に成果が出た施策のみを厳選し、明日から使えるレベルまで具体化したスタートアップ採用のための資料を制作しました。

当社では今後も、スタートアップ採用の成功確率を高めるためのノウハウ提供・採用支援を継続してまいります。

資料の内容

無料ダウンロード :https://recboo.com/wp/wp015_form「スタートアップ採用の教科書」

本資料は、スタートアップ採用における主要な打ち手を、「採用手法別」と「採用フェーズ別」の2軸で体系化し、実務レベルまで落とし込んで解説しています。

1. 採用手法別の具体施策

- ダイレクトリクルーティング：知名度が低いスタートアップは、“とりあえずスカウトを送る”では返信を獲得できません。スタートアップだからこそ訴求すべきスカウト文面内容や、媒体ごとのユーザー温度感や機能を踏まえた戦略設計、運用改善方法までを網羅しています。- リファラル採用：リファラルを制度で終わらせないために、カルチャー浸透・社員巻き込み・紹介が自然発生する導線設計までに踏み込んでいます。- エージェント：採用広報に投資しきれないスタートアップだからこそ、エージェントを単なる紹介窓口ではなく、パートナーとして巻き込めるかで、紹介数も決定率も大きく変わります。



2. 採用フェーズ別の具体施策

- 母集団形成： スタートアップ採用は、限られたリソースの中で、いかに会うべき人と最短距離で出会うかが重要です。ここでは、精度とスピードを両立する母集団形成手法を解説しています。- 選考プロセス：優秀な候補者ほど、選考スピードや体験をシビアに見ています。スタートアップでは、選考そのものが“口説き”でもあるため、見極めだけでは不十分です。ミスマッチや選考離脱を防ぎながら、候補者の志望度を高める選考設計について解説しています。- 内定・クロージング：候補者の不安や比較ポイントを整理しながら、承諾率を左右する「最後の一押し」を、具体的な打ち手で解説しています。- 分析・数値設計：採用を感覚や属人性に頼るだけでは、再現性は生まれません。どこで歩留まりが落ちているのか、どの施策が成果につながっているのかを可視化することで、採用は改善できます。スタートアップでも実践できる、採用を“運”ではなく再現性あるプロセスに変える分析・数値設計の方法を解説しています。

ダイレクトリクルーティング、リファラル、エージェント活用といった採用手法別のノウハウに加え、母集団形成～クロージング・分析設計まで、採用全体を体系的に整理した内容です。

現場でそのまま使える実践知をまとめていますので、ぜひ無料でご覧ください。

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▼本プレスリリースに関するお問い合わせ

取材依頼や業務提携、導入相談などに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://recboo.com/contact

メールアドレス：info@knocklearn.com

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://recboo.com/



