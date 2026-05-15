「俺たちの普段通りの日常が、困り果てたあの人たちの非日常を支える」ロックバンドBRAHMANと共創した「BRAHMAN 尽未来際 エポスカード」が誕生

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長 青井 浩）は、2026年5月15日（金）より、結成30周年を迎えたロックバンド「BRAHMAN（ブラフマン）」との共創により、日々のお買物の一部が被災地復興支援につながるクレジットカード「BRAHMAN 尽未来際（じんみらいさい） エポスカード」の発行を開始いたします。

■「BRAHMAN 尽未来際 エポスカード」について

本カードは、BRAHMANが長年続けてきた被災地復興支援活動に共鳴した当社社員の熱意から生まれました。カードご利用金額の一部は、BRAHMANのTOSHI-LOW氏が代表を務める認定NPO法人「幡ヶ谷再生大学復興再生部」へ寄付され、彼らが現地と向き合いながら進めてきた復興支援の取り組みに活用されます。カード名称の「尽未来際（じんみらいさい）」には、支援の意志と行動が途切れることなく未来へ続いていくように、という願いが込められています。

特長１. 支援の意志を表現したオリジナルデザイン

結成当初からBRAHMANのアートワークを手掛けた岩田圭市氏による描き下ろしグラフィック。単なる決済手段を超え、支援の意志を示すアイテムとして携行いただけるデザインをめざしました。

岩田圭市氏デザインコメント

以前よりBRAHMANのデザイン制作に携わってきたご縁と、今回のエポスカードの取り組みへの応援の想いを込めて参加しました。券面では、四体の生き物が手を取り合い挑む姿をアイコン化し、支援活動の姿勢を表現しています。一見真っ黒に見えますが、飽きが来ず未来永劫共にできるカードにという願いを込めたデザインです。

特長２. 「使うだけ」で支援につながる、持続可能な寄付の仕組み

いつものお買物に本カードをご利用いただくだけで、お客さまのご負担なしに復興支援へご参加いただけます。

- 利用に伴う寄付：ご利用額の0.1%を「幡ヶ谷再生大学復興再生部」の“復興支援の取り組み”に寄付- 入会に伴う寄付：新規ご入会1件につき1,000円を、エポスカードから「幡ヶ谷再生大学復興再生部」の“復興支援の取り組み”に寄付

寄付先は、TOSHI-LOW氏が代表を務める認定NPO法人「幡ヶ谷再生大学復興再生部」です。集まった資金は、彼らが実際に現地へ足を運び、信頼関係を築いてきた「今、支援を必要としている現場」へ直接届けられます。

＜すでにエポスカードをお持ちの方も支援可能＞

エポスカードのご利用額に応じてポイントで自動的に応援（寄付）ができるサービス「エポスポイントエール」の寄付先に、新たに「幡ヶ谷再生大学復興再生部」が加わります。すでにエポスカードをお持ちの方も、寄付先として同団体を選ぶことで、貯まったポイントや毎月のご利用分から復興支援に参加できます。

特長３. 「想い」を共有する会員限定コンテンツ

会員の方は、ご自身の応援がどのように活用されたのかを活動報告で継続的に知ることが可能です。活動の当事者として想いを共有できる体験をお届けします。

■取り組みの背景：「忘れない」という意志への共鳴

BRAHMANは音楽活動と並行して、2011年の東日本大震災以降、ボーカルのTOSHI-LOW氏を中心に認定NPO法人「幡ヶ谷再生大学復興再生部」を設立し、東北・熊本・能登など全国の被災地で15年にわたり復興支援活動を続けてきました。彼らは一過性のブームではなく、現場に足を運ぶ姿勢を貫き、「支援の灯を風化させてはならない」という信念のもと行動し続けています。

BRAHMANのファンであり、長年にわたり被災地と向き合い続けてきた活動に共鳴した社員たちが、丸井グループの持つフィンテックや店舗といったアセットを通じて、BRAHMANの取り組みをファンが支え、より多くの人に広げ持続的な取り組みにしていくことができないか、と考えたことをきっかけに、今回の共創の取り組みがスタートしました。

本取り組みを通じて丸井グループは、共感から生まれる行動が日常の中に自然に組み込まれ、社会とのより良いつながりへと広がっていく可能性を示していきたいと考えています。

■BRAHMAN TOSHI-LOW氏 コメントをYouTubeにて配信

▼立ち上げにかかわった丸井グループ社員の小枝、芝尾とTOSHI-LOW氏とのスペシャル対談動画を公開中

https://youtu.be/cR9nTNX_3EM

■熱量を体感するイベントの開催

「BRAHMAN 尽未来際 エポスカード POP-UP STORE」

場所：渋谷モディ 2F

期間：2026年5月15日（金）～５月24日（日）

内容：BRAHMANとエポスカードの限定コラボグッズの販売や、これまでの活動の歩みを紹介する写真展示を行います。

■丸井グループの「『好き』を応援するビジネス」について

丸井グループは「『好き』が駆動する経済」を経営ビジョンとして掲げており、これを実現するための戦略として「『好き』を応援するビジネス」を進めています。このビジネスを通じて、「好き」を起点に自分のための消費が「誰かのため」、「社会のため」へと広がることでインパクトと利益の両立を実現することをめざしています。中でもこの架け橋となるのが、今回の「BRAHMAN 尽未来際 エポスカード」に代表される、クレジットカードのご利用が寄付につながる仕組みを備えた「寄付付きカード」です。この寄付付きカードは、2026年3月時点で企画数は37企画、会員数は12万人に達し 、共感の輪が広がっています。

また、カードのほかにも「好き」を応援するイベントの開催やグッズの販売などさまざまな取り組みを行っており、今後も一人ひとりの「好き」を起点とする企画を増やしていくことで、「誰かのため」、「社会のため」へと広がる消費を拡大し、インパクトと利益の両立をめざしてまいります。

「好き」を応援するビジネスについてはこちら

＜経営ビジョン＆戦略ストーリー2031＞

https://pdf.0101maruigroup.co.jp/ir/pdf/plan/2025/pf2025.pdf

■「BRAHMAN 尽未来際 エポスカード」概要

- カード発行主体：エポスカード- 名称：BRAHMAN 尽未来際 エポスカード- 年会費：永年無料- 申込開始日：2026年5月15日（金）- デザイン：1種類- 国際ブランド：Visa- ポイントプログラム：カード利用に応じてたまる「エポスポイント」- 利用に伴う寄付：ご利用額の0.1%を「幡ヶ谷再生大学復興再生部」が行う復興支援活動に寄付- 申込方法：Web申込、全国のエポスカードセンター- 入会特典：入会後3カ月以内に累計3万円（税込）以上のご利用で、オリジナル特典をプレゼント- 申込先：https://www.eposcard.co.jp/gecard/brahman/index.html

■BRAHMAN（ブラフマン）

1995年、東京にて結成。メンバーは、TOSHI-LOW（Vo）、KOHKI（G）、MAKOTO（Ba）、RONZI（Dr）。ハードコアと民族音楽をベースにしたサウンドで、パンク / ハードコアに留まらず、ロックシーンの先頭を走り続け、国内だけでなくアジアやヨーロッパでもライブを行う。2011年3月11日の東日本大震災以降よりライブ中にMCを行うようになり、震災を含め各地の災害復興支援を目的とした活動を積極的に展開。

コロナ禍においては制限のある中でも頭と魂をフル回転させ、コロナ禍だからこそ可能なライブ演出を次々と生み出した。そして、2024年に結成30周年へ向けた記念イヤーへと突入。75曲を4時間にわたってノンストップで演奏するという前代未聞のライブ「六梵全書」を経て、2025年には待望のフルアルバム『viraha』をリリースし、11月に30周年を記念したイベント「尽未来祭 2025」を幕張メッセで3日間にわたって行った。2026年は1月から「viraha」リリースツアーの続編となる「tour viraha 2026」を行い、5/15（金）にはそのファイナル公演を東京ガーデンシアターで行う。

[公式WebサイトURL：https://brahman-tc.com/]

■認定NPO法人「幡ヶ谷再生大学復興再生部」

「幡ヶ谷再生大学復興再生部」はTOSHI-LOWが代表を務める認定NPO法人。2006年に仲間内のサークルとして始まり活動していた中、2011年3月11日の東日本大震災の発生を受け、その復興支援を主な目的とし、その他の危機的な災害が起きた際も支援できる団体として復興再生部が発足された。

[公式WebサイトURL：https://hatagaya-saisei-univ.jp/top/]

■エポスカードの概要

商号：株式会社エポスカード

本社所在地：〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2

代表電話：03（4547）0101

URL：https://www.eposcard.co.jp

代表取締役社長：相田 昭一

事業内容： クレジットカード業務、クレジット・ローン業務

■丸井グループの概要

商号：株式会社丸井グループ

本社所在地：〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2

代表電話：03（3384）0101

URL：https://www.0101maruigroup.co.jp

代表取締役社長：青井 浩

おもな関連会社：(株)エポスカード、(株)丸井、(株)エムアンドシーシステム ほか