『Couture on Ice（クチュール・オン・アイス）　羽生結弦×伊藤聡美 写真集』2026年7月24日（金）より出版記念展が開催決定

株式会社トゥーヴァージンズ

株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）より2026 年 5 月 22 日（金）から予約販売する、フィギュアスケーター羽生結弦選手の美麗写真集『Couture on Ice（クチュール・オン・アイス） 羽生結弦×伊藤聡美 写真集』。

このたび、写真集の刊行を記念して、東京タワーフットタウン 3階 TOWER GALLERYにて衣装＆写真展を開催します。

展示する衣装は、デザイナーの伊藤聡美氏が羽生結弦選手のためだけに創作したフィギュアスケートの衣装、すなわち“氷上のオートクチュール”。

写真集に収録するためにゼロから生み出し、羽生選手が実際に身にまとった世界にひとつだけのコスチュームです。

合わせて、フォトグラファーの矢口亨氏による写真を展示。写真集に収録するためアイスリンクを貸し切り、撮りおろしたカットや貴重な未収録カット、メイキングカット等をご覧いただけます。

唯一無二のスケーターであり、氷上のアーティストである羽生選手の存在に感性を刺激され、生み出された圧巻のアートワークをぜひご高覧ください。

展示会詳細

期 間：2026 年 7 月 24 日（金）～ 8 月 30 日（日）

時 間：10:00～20:00 （各回 35分：入れ替え制）

会 場：東京タワーフットタウン 3階 TOWER GALLERY

展示衣装：Moonlight Sonata / Sakura / The Peacockʼs White Knight / Energy

入場料：鑑賞チケット 1,000円（事前予約制）

※オンラインショップ【OTONARI】で書籍を先行予約購入をしていただいたお客様には、本展示の招待券の特典がございます。期間内にイベントチケットサイトPeatixより希望日時の登録をお願いいたします。

主 催：株式会社トゥーヴァージンズ

特別協力：株式会社 TOKYO TOWER

チケット購入方法

書籍・出版記念展特設ページ :https://otonaristore.com/shops/Couture_on_Ice

事前予約・日時指定（完全入れ替え制）

＜ オンラインショップ【OTONARI】で写真集を先行ご予約いただいた方 ＞

2026 年 5 月 22 日（金）より順次、先行予約購入時に登録していただいたメールアドレスにご案内をお送りいたします。（ご購入者ご本人様・1回のみ有効）

書籍先行予約購入には、オンラインショップ【OTONARI】のアカウント登録が必要となります。

OTONARI アカウント登録 :https://otonaristore.com/OTONARI 販売ページへ :https://otonaristore.com/products/9784867910887

※一般発売は2026 年 6 月 24 日（水）より、イベントチケットサイトPeatixにて開始いたします。

記念展オフィシャルグッズ販売

写真集の刊行および展示会の開催を記念して、写真集の世界観をそのまま表現した記念展のオフィシャルグッズを販売いたします。

オンラインショップ【OTONARI】で 6 月 24 日（水）より先行発売のほか、展示会の期間中は東京タワーフットタウン 2階 TTA STOREでもお買い求めいただけます。

ラインナップついては、後日公開いたします。

公式Xでも最新情報を発信いたしますので、ぜひフォローしてお待ちください。

『Couture on Ice 羽生結弦×伊藤聡美 写真集』出版記念 衣装＆写真展公式X：@CoutureOnIce_tv(https://x.com/CoutureOnIce_tv)

書籍情報

『Couture on Ice（クチュール・オン・アイス） 羽生結弦×伊藤聡美 写真集』

長年、羽生結弦選手のコスチュームを手掛けてきたデザイナーの伊藤聡美氏が、本企画のため、新たにコスチュームを製作。そのコスチューム、すなわち“氷上のオートクチュール”を羽生選手が実際に着用し、その姿を撮影・収録しました。

撮影は、伊藤氏と同様、長年、羽生選手を撮り続けてきたフォトグラファーの矢口亨氏が担当。

収録作品はすべて、アイスリンクを貸し切り、撮影した撮りおろしです。

スケーターである羽生選手はもちろん、衣装と写真すべてが一点ものであるという誰も成し得なかった特別な試みが形となり、唯一無二の作品集がここに生まれました。

本書籍は予約販売です。詳細につきましては、下記プレスリリースまたは特設ページをご確認ください。

プレスリリース：世界でひとつだけの衣装を身にまとう、フィギュアスケーター羽生結弦選手の美麗写真集『Couture on Ice（クチュール・オン・アイス） 羽生結弦 写真集』2026年7月24日（金）発売(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000131.000054993.html)

書籍・出版記念展特設ページ :https://otonaristore.com/shops/Couture_on_Ice

クレジット：羽生結弦（スケーター）、伊藤聡美（衣装）、矢口亨（撮影）

定価：本体価格 25,000円 ＋ 税（税込 27,500円）

仕様：A4 変形（縦 302mm×横 230mm×幅14mm）／144 頁オールカラー／上製

セット内容：

- 写真集『Couture on Ice』- 刺繍レース＆写真セット（オリジナル額装ホルダー入り）- メイキング集『Making of Couture on Ice』- コンセプト＆インタビュー集『Concept & Interview of Couture on Ice』- スペシャル動画（メイキング＆展示案内）- Couture on Ice オリジナルファイル- 出版記念展の招待チケット （オンラインショップ【OTONARI】で先行予約された方のみ）

ISBN：978-4-86791-088-7

発売日：2026 年 7 月 24 日（金）

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

プロフィール

スケーター：羽生 結弦（はにゅう ゆづる）

フィギュアスケーター。

GP ファイナル 4 連覇、2014 年ソチ五輪・18 年平昌五輪の金メダリスト。プロ転向後は単独アイスショーを制作総指揮・出演。唯一無二のスケートと存在感で、世界中で絶大な人気を誇る。

衣装：伊藤 聡美（いとう さとみ）

衣装デザイナー。

羽生結弦選手の衣装を 10 年以上にわたり手がけるほか、浅田真央さんのアイスショーやイリア・マリニン選手など国内外トップスケーターの衣装制作を担当。2026 年には国際スケート連盟主催の最優秀コスチューム賞を受賞。近年はウェディングドレスの制作にも活動の幅を広げ、すべて一点ものにこだわる。鮮やかなグラデーションと精巧なディテールを特徴としたデザインで着る人の世界観を表現している。

写真：矢口 亨（やぐち とおる）

フォトグラファー。

山形県生まれ。上智大学文学部新聞学科卒業後、報知新聞社のフォトグラファーとして2010 年サッカー南アフリカ W 杯、12 年ロンドン五輪、21 年東京五輪、22 年北京五輪などの世界大会を取材。フィギュアスケートは 19～20 年シーズンから担当。23 年 2 月にフリーとして独立し、スポーツとポートレートの両分野で、被写体の人となりや魅力を引き出す写真を手掛け、羽生結弦選手の写真集など多数の作品を発表している。

ヘアメイク：北 一騎（きた いちき）

ヘアメイクアーティスト。

北海道出身。Permanent 所属。2001 年よりヘアメイクアーティストとして活動を開始。広告・CM・映画など幅広いフィールドで経験を積む。山下智久、新田真剣佑、木梨憲武、小林聡美、菅野美穂、紫吹淳をはじめ、多数の俳優・女優のヘアメイクを担当。20 年からは「美・食・住」をテーマに、介護施設・福祉施設・子ども食堂などで「美」を諦めないプロジェクトを始動。訪問美容「小さな美容室」を主宰し、現在も活動を続けている。

会社情報

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/(https://www.twovirgins.jp/?utm_source=PRTIMES)

トゥーヴァージンズ公式オンラインストア「OTONARI(https://otonaristore.com/?utm_source=PRTIMES)」では、書籍や関連グッズを販売中！

トゥーヴァージンズ公式X：@twovirginspb(https://x.com/twovirginspb)

トゥーヴァージンズ公式Instagram：@two_virgins(https://www.instagram.com/two_virgins/)

『Couture on Ice 羽生結弦×伊藤聡美 写真集』出版記念 衣装＆写真展公式X：@CoutureOnIce_tv

トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/(https://twovirgins-group.com/?utm_source=PRTIMES)