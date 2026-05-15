カバヤ食品『セボンスター』初のミュージックビデオ公開

カバヤ食品株式会社

カバヤ食品株式会社は、オリジナルの女の子向け玩具菓子『セボンスター』ブランド初となるミュージックビデオ（以下、MV）を、原宿発人気インフルエンサー「しなこ」と、“オモロカワイイ”原宿クリエイターアイドル「竹下☆ぱらだいす」とのコラボレーションにより、2026年5月15日（金）17時から公開しますので、お知らせします。

『セボンスター』は、女の子の憧れを具現化したデザインが特長のペンダントアクセサリー付の玩具菓子です。1979年の発売以来大切にし続けてきたキラキラの世界観と普遍的なかわいいデザインが、女の子たちに長年愛され続けています。最近では「平成女児カルチャー」に代表されるノスタルジー消費を背景に、自身の幼少期を思い起こす女性たちの購入も増加し、日経トレンディ「2025年ヒット商品ベスト30」に選ばれました※1。

※1：2025年11月3日に発表された日経トレンディ「2025年ヒット商品ベスト30」の第4位として「平成女児売れ」が入り、その代表的商品として『セボンスター』が選出

一方で、ブランドのコアターゲットである女の子に向けた認知・体験機会の創出には、さらなる可能性があると考えています。そこで本施策では、若年層から支持を集める、原宿発人気インフルエンサー「しなこ」と“オモロカワイイ”原宿クリエイターアイドル「竹下☆ぱらだいす」とのコラボレーションを軸に展開し、子どもたちとの接点強化とともに、製品の代理購買者である親世代も含めた認知拡大・定着を図ります。

また、「子ども向け生放送テレビ番組の最多エピソード数」でギネス認定を受けた人気番組『おはスタ』（テレビ東京系列）でのTV-CM放映を通じて、より多くの女の子やその家族に届けることで、見て・真似して・広がる動きを生み出し、ブランドに触れる機会を広げていきます。

本MVは、ブラインドパッケージである『セボンスター』の「何が出るかわからないワクワク感」や「キラキラしたかわいさを身につける楽しさ」を、覚えやすい歌詞や振り付けにもこだわることで、子どもたちが思わず真似したくなる音楽・ダンスで表現しています。「竹下☆ぱらだいす」のあぃりDXさんがプロデュースし、子どもたちが「かわいい」「歌って踊って真似したい」「セボンスターを身につけたい」と自然に感じられる構成とし、友達同士や親子で一緒に楽しめるMVとCMに仕上げています。

『セボンスター』ブランドは今後も、さまざまなコラボレーションを通じて、いつの時代も愛される『セボンスター』ならではの“かわいい”を、より多くの女の子たちに届けていきます。

＜ミュージックビデオ概要＞

タイトル：「なーにがでるかな？セボンスター」

公開日：2026年5月15日（金）17時

動画URL：YouTube「竹下☆ぱらだいす」https://youtu.be/NsIYtXD_1wA

＜新TV-CM概要＞

タイトル：「なーにがでるかな？セボンスターTVCM30秒」

公開日：2026年5月18日（月）～9月30日（水）

公開先：テレビ東京系列『おはスタ』（全国/一部地域を除く）

動画URL：YouTube「カバヤ食品公式チャンネル」https://m.youtube.com/watch?v=mmBsdLs9ab8

＜参考：コラボレーションインフルエンサー＞

しなこ

バズるスイーツを次々と創り出す原宿系動画クリエイター！

YouTubeでは主にASMR動画を投稿しており、動画内で創る奇抜でユーモアのあるスイーツが話題。原宿の店舗にてバズるスイーツを創り出すスイーツプロデューサーとしても活動している。

公式サイト https://shinako-music-official.com/

竹下☆ぱらだいす

“オモロカワイイ"で世界を染め尽くす、原宿クリエイターアイドル

（ 左 ）キラキライエロー担当：しんぢくん

（中央）バズーカピンク担当、リーダー：あぃりDX

（ 右 ）メンヘラブル～担当：だーご

公式サイト https://takepara-official.com

＜参考：『セボンスター』について＞セボンスターキラキラコーデセボンスタードリーミーセボンスター[表: https://prtimes.jp/data/corp/30852/table/104_1_7c0c5699feef4b030a3657be75c44787.jpg?v=202605150551 ]『セボンスター』ブランドページ :https://www.kabaya.co.jp/catalog/sebonstar/『セボンスター』公式Instagram :https://www.instagram.com/sebonstar_official/