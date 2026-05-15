”LAへ招待？！”就活インターンシップ「タイムスリップ体験型プログラム」を提供するH4に、テレビでも活躍する大人気インフルエンサーが潜入

株式会社HRteam

株式会社HRteam（東京都渋谷区、代表取締役社長：上原一輝）は、中卒・高卒・新卒・第二新卒を含む30代以下の若手求職者に特化したYouTube番組『First Jobs TV』（https://www.youtube.com/@FirstJobsTV）は、全国16拠点をかまえる総合人材サービス株式会社H4(本社：愛知県一宮市、代表取締役：堀 世至臣)に、導入いただきました。

最終ステージ合格者はロサンゼルスへ招待？！人気を博すインターンシップの全貌

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株式会社H4の28年度卒の就活生向けインターンシップに参加したのは、総フォロワー数460万人超えのインフルエンサー おじゃす。

実際に2時間のプログラムを、就活生約20名と体験。初めての試みに「緊張しました」と話しながらも、「同年代とのチームワークを楽しめた」と語りました。

また、後半では実際に働く社員との座談会では「仕事へのやりがい」や「会社の雰囲気」などを体験してもらい、就活生同様の視点での質問で「会社の魅力」が明らかに。

出演企業 概要

First Jobs TVはこちら :https://www.youtube.com/@FirstJobsTV

企業名：株式会社H4

URL：https://www.h-4.jp/

LAインターン参加URL：https://www.h4-recruit.com/internship/lp_h/

First Jobs TVとは

「数字や文字」だけでは伝わらない企業の“内側”にある魅力を、インフルエンサーの視点を通じて可視化するYouTube番組です。

ただの紹介動画に留まらず、SNSでの拡散、そして弊社プラットフォームを通じた「直接応募」までをワンストップで支援するのが最大の特徴です。

お問い合わせ・資料請求

本番組へ出演希望の方はこちら :https://about.firstjobs.jp/tv/

「新卒採用の母集団が足りない」「選考辞退や早期離職を減らしたい」という採用ご担当者様、経営者様に向けて、導入事例集や詳細資料を公開しております。

下記URLよりお気軽にお問い合わせください。

法人様向け窓口：

https://hr-team.co.jp/contact/

株式会社HRteamについて

「働くに、挑む。」をミッションに掲げ、新卒紹介サービス『ジョブコミット』や中途紹介サービス『アゲルキャリア』、採用イベント『JOB HUNT』など、多角的なHRソリューションを展開。デジタルメディアとリアルな対面支援を融合させ、日本の雇用問題にイノベーションを起こし続けています。

■ 会社概要

社名：株式会社HRteam

代表取締役：上原 一輝

本社所在地：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階

設立：2013年1月

事業内容：人材紹介事業、採用コンサルティング事業、採用イベント事業、ソーシャルリクルーティング事業

URL：https://hr-team.co.jp