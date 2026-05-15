マーケティングAI OS「ENSOR」、小売・通販向けカンファレンス「コマースサミット2026」宮崎に登壇

REHATCH株式会社

REHATCH株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：迫田 亮太）は、同社が提供するマーケティングAI OS「ENSOR（エンソー）」の価値と活用事例を広く伝えるため、小売・流通・通販事業者向けカンファレンス「コマースサミット2026」（2026年6月10日（水）～12日（金）、フェニックス・シーガイア・リゾート・宮崎県）に登壇することをお知らせします。

「Connection Drives Commerce ～顧客との関係が、次の成長をつくる～」をテーマに掲げる本カンファレンスでは、AIやデータ活用による体験設計とロイヤルティ向上の手法を共有します。

小売・流通・通販の現場では、広告クリエイティブやLPの制作・更新にリソースが追いつかず、量とスピードの両立が課題となっています。一方で、レポート作成や制作作業に時間を取られ、戦略立案に手が回らないという声も少なくありません。

ENSORは、データ分析・クリエイティブ生成・運用を一つの環境で統合するマーケティングAI OSです。広告・GAなどに散在するデータを連携し、AIが分析から施策提案までを実行。あわせて広告バナーやLPの生成、ブランドに沿った表現の自動チェックまでを担うため、「分析×クリエイティブ×運用」を一気通貫で回せます。

さらに、プロの知見を1コマンドで呼び出す「Skills」、自社ノウハウをスキルとして開発できる「My Skills」を搭載し、プロの判断力をその場で再現できる点が特徴です。

■ ENSOR（エンソー）について

ENSORは、「勝ちバナーを量産するAI──学び続けるマーケティングOS」をコンセプトとしたマーケター向けAIクリエイティブ生成プラットフォームです。クリエイティブの施策立案から連携・生成までを従来の1/5の時間で実行し、広告・CRM・GAなどに散在するデータを統合してAIがリアルタイムで分析・施策提案を実行するマーケティングAI OSとして機能します。

■ 主な機能

・AI編集：高品質なデザイン生成。背景差し替えや横展開を含め、3分での修正・10分での入稿完了を実現

・ラフ作成：ブランド理解済みAIとの対話で、最適な訴求軸とコピーを生成

・動画生成：ENSORで作成した静止画バナーを簡単操作で動画化。背景の動き、人物モーション、CTAボタンのアニメーション、全体エフェクトなど多彩な表現が可能

・LP（ランディングページ）生成：チャット形式でAIと会話するだけで、完成度の高いLPのイメージと実装用コードを取得

・データ連携：広告・CRM・DWHなど複数のマーケティングデータを統合し、分析から施策改善まで活用

・ブランドトンマナ：URLを入力するだけでカラー・フォント・トンマナを自動抽出

・ブランドチェック：生成したクリエイティブやコピーが広告表現ルールや自社のブランドトーン&マナーに準拠しているかをAIが自動チェック

・テンプレート：100種類以上のテンプレートから生成したいイメージに近いものを選択

・Skills（公式）：REHATCHが100社以上の広告運用で培ったノウハウを体系化。1コマンドでプロと同等の分析や制作を再現可能

・My Skills（ユーザー開発）：自社のトンマナ、制作ルール、業界知識などをスキルとして開発し、AIエージェントに追加

■ ベネフィット

制作・レポート・データ分析の大幅効率化により工数削減を実現し、マーケターは実行業務から解放されて戦略立案・仮説検証・顧客理解など、本当に価値を生む業務にリソースを投下できます。データ分析から施策提案、クリエイティブ生成・チェックまでを一つの環境で完結するため、少人数でも品質を保ちながらスピードと量を両立可能です。また、使うほど自社データを学習し精度が上がる「学び続けるマーケティングOS」であり、ブランド準拠・薬機法チェックなど日本市場に最適化。Skills／My Skillsにより、経験の浅い担当者でもプロと同等の分析・制作・訴求設計を再現できます。

■ 登壇について

こうした実績と知見を発信する一環として、2026年6月10日（水）～12日（金）にフェニックス・シーガイア・リゾート（宮崎県）で開催される「コマースサミット2026」に登壇します。山崎 源（ENSOR COO）が、ENSORの基本機能とマーケティング現場での活用イメージを紹介します。

▼ コマースサミット2026 公式サイト

https://commerce.summit-japan.com/

▼ ENSOR サービスサイト

https://www.ensor-ai.com/

■ REHATCH株式会社について

・会社名：REHATCH株式会社

・所在地：東京都千代田区東神田2-10-9 THE PORTAL AKIHABARA 8F

・代表者：代表取締役 迫田 亮太

・設立：2019年8月

・事業内容：マーケティングAI OS「ENSOR」の開発・提供、マーケティング支援事業

・コーポレートサイト：https://re-hatch.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

REHATCH株式会社 広報担当

E-mail：sdt@re-hatch.jp / TEL：03-5846-9184

※ 本プレスリリース内の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。