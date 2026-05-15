背中から首元まで風が突き抜ける！気化熱×ファンのダブル冷却『首元も背中も涼しい「ひんやりファン付きベスト」』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『首元も背中も涼しい「ひんやりファン付きベスト」』を5月15日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、各種ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004845?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004845

本製品は、水に濡らした給水布の気化熱とファンの風を組み合わせ、効率的に体を冷却する暑さ対策ウェアです。

背面に搭載されたファンが外気を取り込み、水を含んだ給水布を通ることで冷やされた風がウェア内を循環。

熱がこもりやすい首元から風が抜ける設計により、顔周りまで涼しさを実感いただけます。

重量約450gと軽量かつ薄手で動きやすく、4箇所のベルトでサイズ調整ができるため、男女問わず幅広い体型にフィットします。

お手持ちのモバイルバッテリーで動作し、10,000mAhのバッテリー使用時で最大約7.5時間の連続稼働が可能。

ファンを取り外せばベスト本体は洗濯機で丸洗いできるため、汗をかく現場でも清潔に保てます。

真夏の農作業やガーデニング、犬の散歩といった軽作業から、釣りやゴルフなどのアウトドアまで、過酷な暑さの中でも快適に活動したい。そんな方におすすめです。

＜製品特長＞

■気化熱とファンの風で首元から背中まで強力に冷却

■濡らして絞った給水布をセットするだけの簡単ステップ

■首元に風が抜ける専用設計で体感温度を低減

■4箇所のベルト調整により幅広い体型に対応するフリーサイズ

■薄手で軽量なため、上から作業服などを羽織っても動きやすい

■手元のリモコンで風量を3段階（低・中・高）に調整可能

■ファンとケーブルを取り外してベスト本体の丸洗いが可能

■専用バッテリー不要、お手持ちのモバイルバッテリーで給電

＜仕様＞

・サイズ／幅380x奥行32x高さ540(mm) ※平置き採寸

・重量／約450g

・電源／USB 5V 2.0A以上

・定格消費電力／10W

・稼働時間(10,000mAhモバイルバッテリー使用時)／低：約7.5時間 中：約6.5時間 高：約5.5時間 ※使用環境により異なります

・モード／3種類（低・中・高）

・ケーブル長／約500mm

・ベルト長／最長230mm

・材質／本体：ポリエステル80％,TPU20％

給水布：表面(黄)レーヨン100％、裏面(白)ポリエステル100％

・セット内容／本体、給水布(本体にセット済)、日本語取扱説明書

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2026/5/15

・型番/JAN／EACV26KBK/4580060605880

首元も背中も涼しい「ひんやりファン付きベスト」

[販売価格] 9,980円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004845(https://www.thanko.jp/view/item/000000004845?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004845)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

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