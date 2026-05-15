【高島屋オンラインストア】「夏のブラックフライデー」を初開催！ 物価高の夏に新提案！期間限定の特別提供品約980点をラインアップ

物価高の今、「買い控え」から「賢く先取り」へ

株式会社高島屋

高島屋オンラインストアでは、毎年11月に開催しご好評いただいている「ブラックフライデー」特集を、2026年は初めて5月にも開催いたします。

新たに「夏のブラックフライデー」と題し、物価高が続く今だからこそ、お客様の生活を応援する“夏前のお得な新習慣”として提案いたします。さらに、日本全国で猛暑が予想される2026年の夏、早めの準備需要の高まりも見込まれるなか、“夏支度をお得に始める”ための「夏のお買い得アイテム」を拡充し、プチ贅沢なデパ地下グルメ＆スイーツやストックに便利な食料品・百貨店ならではの上質な日用品・体験チケットなど、約980アイテムを取り揃えて展開いたします。

長期化する物価上昇や年々厳しさを増す夏の気候を背景に、高島屋オンラインストアでは単なるサマーセールにとどまらず、「賢く備える」「快適に過ごす」ための新たな購買スタイルとして「夏のブラックフライデー」を5月に提案してまいります。

さらに、「夏のブラックフライデー」をよりお得にお楽しみいただけるよう、期間中オンラインストアでご利用いただける「令和8年 800円OFFクーポン」を皆様にプレゼントいたします。

「夏のブラックフライデー」開催期間：

2026年5月20日（水）午前10時～6月3日（水）午前10時

さらにお得に！「令和8年 800円OFFクーポン」プレゼント！

期間中は「夏のブラックフライデー」をよりお得にお楽しみいただけるよう、オンラインストアにて税込8,000円以上のご注文で1回ご利用いただける「令和8年 800円OFFクーポン」を毎週プレゼント！物価高のなかでも“ちょっと嬉しいお得”を実感いただけます。

クーポン有効期間：

【第1弾】 2026年5月20日（水）午前10時～5月27日（水）午前10時

【第2弾】 2026年5月27日（水）午前10時～6月3日（水）午前10時

※第1弾のクーポンコードは5月20日（水）午前10時、第2弾のクーポンコードは5月27日（水）午前10時に、オンラインストア「夏のブラックフライデー」ページで公開いたします。

※商品のご注文時に、「ご注文方法の設定」画面にてクーポンコードをご入力ください。

※一部の商品・お支払方法はご利用対象外とさせていただきます。

※クーポンのご利用条件など、詳細はオンラインストアのショッピングガイドをご覧ください。

夏のブラックフライデー :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/summerblackfriday/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=summerblackfriday

品揃えのポイントと展開商品の一例

※価格は消費税を含む税込価格です。商品により承り期間、お届け日、送料、クーポン対象等が異なります。

※品数に限りがございますので、売切れ次第、販売終了となる場合がございます。※食料品の盛り付け画像はイメージです。

※掲載内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※チケットのご利用には条件がございます。商品詳細画面のご説明をご覧のうえ、お申込みください。

令和８年 ハッピー８価格の特別提供品

贅沢食材やスタミナグルメ、ベビーグッズ、レディスウエアなどが税込8,888円／88,888円！ハッピー８価格の特別提供品をお見逃しなく。

ワケあり商品 特集

《麻布日進亭》26夏のブラックフライデー限定 黒毛和牛ステーキ＆焼肉スペシャルセット 8,888円《四陸》夏のブラックフライデー中華惣菜と本格ラーメンセット 8,888円ハッピーエイトの超特価 特集 :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/summerblackfriday/627556/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=summerblackfriday※5月20日（水）午前10時からご覧いただけます。

規格外商品・賞味期限が通常より短い・パッケージの汚損など、”ワケあってお得”な商品を集めました。11月開催のブラックフライデーでも人気の特集です！

※高島屋のサステナブル・アクション「TSUNAGU ACTION（ツナグアクション）」は、「21世紀の豊かさ」を考えながら、高島屋がけん引役となり、ステークホルダーとともに取り組むサステナブル活動です。

百貨店バイヤー厳選の特別提供品

《Galler》ハッピーバッグ 1,620円《中島水産》簡単 うなぎ刻み 個食パック 4,999円ワケあり商品 特集 :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/summerblackfriday/627557/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=summerblackfriday※5月20日（水）午前10時からご覧いただけます。

デパ地下ブランドのお惣菜や有名ブランドのご褒美スイーツ、生活応援企画の大容量な特別提供品、寝具・食器・家電など早めに準備しておきたい夏の日用品、サマーファッション、ベビーグッズ、ゴルフ用品など、百貨店ならではのフルラインアップでご用意しました。スペシャルなコト体験もお見逃しなく。

船内凍結 特大天然甘海老500g 4,422円《高島屋契約牛牧場》東北産黒毛和牛シャトーブリアン（ヒレ）ステーキ 17,280円《米匠庵》令和7年産 青森県産まっしぐら5kg 5,186円《カステラ銀装》お楽しみセット 3,240円《西川》ドライリバーシブルキルトケット TV4504（S） 5,500円《東洋佐々木ガラス》タンブラー組合せセット 4,730 円《ALAMODE》花刺繍レースブラウス 5,500円ブルー系カラーストーンロングネックレス 15,800 円《高島屋》ランドセル（T-CR20 キャメル） 33,000円《Callaway》 Solaire ソレイル レディース ゴルフクラブセット （8本セット＋キャディバッグ） 58,000円鼎泰豐＜東京駅八重洲口店＞ペアディナーコースチケット 11,000円 ※鼎泰豐は高島屋グループ(株)アール・ティー・コーポレーションが運営。日本橋 千疋屋総本店＜新宿高島屋店＞イートイン選べるバナナパフェとドリンクセットチケット（1名様分） 2,750円夏のブラックフライデー :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/summerblackfriday/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=summerblackfriday※展開商品ラインアップ・商品の詳細は5月20日（水）午前10時からご覧いただけます。