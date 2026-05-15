くしゅっとやわらか、さらっと快適。寝具シリーズ「とろさら」を新発売

株式会社ジェネレーションパス

ECショップ「リコメン堂」を運営する株式会社ジェネレーションパス（本社：東京都新宿区西新宿、代表取締役社長：岡本洋明）は、くしゅっとした立体感のある生地と、とろけるような肌触りが特長の寝具シリーズ「とろさら」を発売しました。

本シリーズは、吸湿性・通気性に優れたレーヨン素材を採用し、汗ばむ季節でもさらっと快適な使い心地を実現。夏だけでなく春・秋にも使いやすい、ロングシーズン対応の寝具シリーズです。

ラインナップは「くしゅくしゅケット」と「一体型ボックスパッド」の2タイプ。カラーはインテリアになじみやすい、くすみカラー5色を展開します。

快適な睡眠環境へのニーズに対応

近年、気温上昇や寝苦しい夜の増加により、通気性や肌触りを重視した寝具へのニーズが高まっています。「とろさら」は、見た目のやわらかさだけでなく、毎日使いやすい機能性にもこだわり、“見た目・肌触り・快適性”を兼ね備えた寝具シリーズとして開発しました。

■商品の特長

1．くしゅっとやわらかなレーヨン素材

表面に立体感のある“くしゅくしゅ生地”を採用。やわらかく、とろけるような肌触りで、思わず触れたくなる寝心地を実現しました。

2．さらっと快適な使い心地

吸湿性・通気性に優れたレーヨン素材を使用しているため、汗ばむ季節でもべたつきにくく、さらっと快適に使用できます。

3．抗菌防臭・防ダニ加工で清潔

中綿には抗菌防臭・防ダニ加工を施し、毎日使う寝具として清潔さにも配慮しました。

4．洗濯機で洗えるウォッシャブル仕様

自宅で手軽に洗えるため、汗をかきやすい季節でも清潔に保ちやすい仕様です。

5．インテリアになじむくすみカラー

グレージュ、ライトグレー、ライトブルー、ホワイト、モーヴの5色を展開。ナチュラル系から韓国風インテリアまで幅広く合わせやすいカラーリングです。

■商品概要

●商品名：とろさら くしゅくしゅケット / とろさら くしゅくしゅ一体型ボックスパッド

●カラー：グレージュ、ライトグレー、ライトブルー、ホワイト、モーヴ

●サイズ：

【ケット】

・ハーフ（H）：140×100cm

・シングル（S）：140×190cm

・セミダブル（SD）：160×190cm

・ダブル（D）：180×190cm

【一体型ボックスパッド】

・シングル（S）：100×200×30cm

・セミダブル（SD）：120×200×30cm

・ダブル（D）：140×200×30cm

●仕様：

【表地・裏地】

上層：レーヨン100％

下層：ポリエステル97％、ポリウレタン3％

（くしゅくしゅ生地170g/平方メートル ・縦皺加工）

中綿吹き出し防止 不織布入り（15g/平方メートル ）

【中綿・その他】

ポリエステル100％

（マイクロわた100％混 100g/平方メートル ）

抗菌防臭・防ダニ薬剤加工

■販売チャネル

ECショップ「リコメン堂」各店舗（楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon 等）

【株式会社ジェネレーションパスについて】

インターネット上の店舗（ECサイト）で商品販売を行う「ECマーケティング事業」を主たる事業として展開し、「優良な商材を創る企業の大切な思いを、消費者へと伝える橋渡し役を担う企業でありたい」という企業理念のもと、継続的なマーケティングデータの収集と分析及びオペレーションのシステム化を図った販売戦略を行っています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジェネレーションパス 広報担当

電話：03-3343-3544 FAX：03-5321-6191

お問い合わせ窓口はこちら(https://www.genepa.com/inquiry/other_contact/)