【アミ パリス】第79回カンヌ国際映画祭にてセレブリティがアミ パリスを着用し登場

AMI Paris Japan株式会社

ルース・ネッガは5月14日、カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品作『Fatherland（原題）』の上映に出席し、創設者兼クリエイティブ・ディレクター アレクサンドル・マテュッシがデザインしたAmi Paris（アミ パリス）のカスタムルックを着用しました。

女優・プロデューサーであり、同映画祭の審査員も務める彼女は、サテンのラペルを備えたブラックのタキシードスーツに、ホワイトのポプリンシャツ、ブラックサテンのカマーバンドベルトを合わせた装いで登場しました。

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タイの女優 ベッキーアームストロングは、5月14日に開催された「ケリング・ウーマン・イン・モーション」ディナーに出席し、アレクサンドル・マテュッシが手がけたアミ パリスのカスタムルックを着用しました。

女優兼シンガーである彼女は、肩にギャザーが施され、フロントに深いスリットをあしらったブラックジャージー素材のイブニングドレスを纏いました。

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