アジア発ブランド「HERE」より新作『FUNII（ファニー）Child of weather』を5月15日(金)より公式オンラインストアにて受注開始

株式会社ハシートップイン

株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：橋本貴裕）は、『WAKUKU（ワクク）』などを生み出したアジア発の人気ブランド「HERE」の新作『FUNII（ファニー）Child of weather』を、2026年5月下旬より、全国の雑貨店・量販店にて順次発売を予定しています。

公式オンラインストアでは、5月15日(金)10:00から受注を開始いたします。

◆発売情報

商品ページはこちら :https://www.hashy-topin.com/product.php?id=698

〇受注開始

2026年5月15日(金)10:00～



※「ハシートップイン公式オンラインストア」「ハシーストア楽天市場店」「ハシーストアAmazon店」にてご購入の方は、5月20日(水)より順次出荷いたします。

◆商品紹介

『WAKUKU（ワクク）』などを生み出したアジア発の人気ブランド「HERE」より、

新作『FUNII（ファニー）Child of weather』が登場します。

FUNII（ファニー）は、丸くてふわふわした姿が特徴の妖精のキャラクターです。

雲の中に住み、風や雪、雷、オーロラなど、

さまざまな“天気のかけら”を見守る存在として描かれています。

自然がもたらすやさしさや不思議さ、幻想的な情景をモチーフに、キャラクターごとの個性を表現。

天気をテーマにしたロマンあふれる世界観が魅力のシリーズです。

ブラインドボックス仕様のため、どのキャラクターが出るかは開けてからのお楽しみです。

【ラインナップ】

・Rainbow

・Aurora

・Sunny

・Sunset glow

・Breeze

・Snow

・シークレット：Thunderstorm

【セット内容】

・マスコット（ランダム） ×1

・キャラクターカード ×1

※全7種類（シークレット含む）です。

ブラインドボックス仕様のため、種類をお選びいただくことはできません。

※6個ご購入いただくと、6種類別々のマスコットをディスプレイボックス入りでお届けします。

〇品番：LV-3653 FUNII（ファニー）Child of weather

〇商品サイズ：約W105×D95×H120(ｍｍ）

〇PKGサイズ：W115×D115×H150(ｍｍ） / DP BOX：W352×D235×H155(ｍｍ)

〇材質 ：[本体] PVC,PC,ポリエステル

[カード] 紙

〇注意事項 ：対象年齢15歳以上

〇販売価格 ：2,970円(税込)

ハシートップイン

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