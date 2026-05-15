在宅医療DXのクロスログ、スケジュール機能を大幅アップデート。地図とカレンダーが連動した新機能でさらに直感的な操作へ。

クロスログ株式会社

在宅医療DX支援サービス「CrossLog（クロスログ）」を提供するクロスログ株式会社（福岡市博多区、代表取締役CEO：宮原智新）は、地図とカレンダーを連動させて直感的にスケジュールを組める「ルート検討機能」をはじめとしたスケジュール機能を大幅アップデートしました。

これにより、在宅医療の現場で課題となっていた複雑なスケジュール調整を大幅に簡素化し、より直感的で質の高いスケジュール管理を支援します。

■ 背景

在宅医療の現場では、日々の訪問スケジュール調整において考慮すべき条件が多岐にわたります。 患者さんごとの訪問予定だけでなく、デイサービスや訪問看護など他サービスとの兼ね合い、スタッフの勤務状況、移動効率など、複数の条件を踏まえながら調整する必要があります。

クロスログでは、これまでも在宅医療専用のスケジュール管理機能を提供してまいりましたが、機能や画面が分かれていることによる以下のような課題がありました。

・空間的なルート設計の難しさ

移動ルートの設計とスケジュール調整は表裏一体です。効率的な移動経路を頭の中で思い描きながら時間を組み立てる必要があり、担当者に大きな思考負担が発生していました。

・他サービスなど個別条件の確認

患者さんのデイサービスや訪問看護など「NGスケジュール」はシステム上でアラートが表示されるものの、条件を避けながら最適なルートを探し、予定を組み直す作業は担当者の経験や工夫に依存していました。

・スタッフの勤務状況との兼ね合い

スタッフの出勤状況や空き時間を、シフト表やメモと照らし合わせながら確認する必要があり、割り振る手間が負担が発生していました。

こうした課題を解消するため、クロスログでは今年に入り「提案機能でのNGスケジュール自動回避」や「シフト管理機能」を順次実装し、今回新たに「ルート検討機能」をリリースしました。

システムが複雑な条件を踏まえて自動提案を行いながらも、人による細やかな最終調整にも対応できるハイブリッドな設計とすることで、「ラクさ」と「質の高さ」の両立に貢献します。

■ アップデート機能

1. ルート検討機能

地図とカレンダーを同一画面上に並べて表示し、移動ルートとスケジュールを同時に検討できる機能です。地図上で複数の訪問ルートを視覚的に確認しながら、カレンダー上の予定をドラッグ＆ドロップするだけで直感的な入れ替えが可能です。これまで別画面で行う必要があった空間的な整理を一画面で確認できるため、より無駄のないルートを効率的に検討できます。

2. NGスケジュール自動回避

これまでも予定作成時のNGアラート機能は備わっていましたが、本機能が「スマート提案（ルートの自動提案）」にも連動。システムが自動でデイサービスや訪問看護などのNGスケジュールを避けて最適な予定を提案するため、アラートを見てから何度も予定を組み直すといった試行錯誤の手間がなくなります。

3. シフト管理機能

スタッフの勤務シフトをカレンダー上に表示。スケジュール調整と同じ画面で「誰がいつ勤務しているか」が一目で分かるため、スタッフの空き時間を探す手間を省き、急な予定変更や新規患者様の割り当てもスムーズに対応可能です。

■ 今後の展望

クロスログは、今後も在宅医療の現場の声を最優先にニーズに応じた機能アップデートをしてまいります。スケジュール調整にかかる心理的・時間的負担を極限まで減らし、医療介護従事者の皆様が本来の業務である「質の高い医療・ケア」に専念できるよう、全力で支援を続けてまいります。

■ CrossLogとは

「CrossLog（クロスログ）」は、スケジュール管理を中心に、患者情報の一元化や多職種間の情報共有など、在宅医療に必要な業務をまるごとDX化し、現場の皆様が「医療に専念できる環境」を提供するオールインワン支援サービスです。

【主な特徴】

・スケジュール管理の効率化：ルートの見える化やミス防止機能で、調整にかかる時間を大幅に削減。

・情報の一元化と多職種連携：患者情報や多職種間のチャット、紹介管理などをシステム上に集約。

・システム連携：在宅医療で主要な電子カルテやレセコンと連携し、入力の手間を軽減。

■ クロスログ株式会社

サービス詳細はこちら :https://crosslog.life/

「在宅医療を当たり前にする」をミッションとして、在宅医療スケジュールサービスCrossLog（クロスログ） 、経営分析・紹介元管理サービス CrossLog Report（クロスログレポート）など企画・開発・運営をしています。医療従事者の方々を全力でサポートする企業です。

・代表者：代表取締役CEO 宮原 智新

・設立：2020年12月

・所在地：福岡市博多区博多駅中央街8-27 第16岡部ビル5F

・サービスサイト：https://crosslog.life/

・企業サイト：https://corp.crosslog.life/

＜本件に関する問い合わせ先＞

クロスログ株式会社：宮原、研谷

メール：contact@crosslog.life