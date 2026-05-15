不動産売却を決断するまでにかかった期間、最多は「1か月未満」の約27％。売却を「考えたが踏み切れなかった」理由とは？

株式会社NEXER

■家を手放す決断、何が背中を押すのか

長く住んだ家を手放すとき、人は何を考えるのでしょうか。

最近では、住み替えや相続をきっかけに不動産売却を検討する人が増えています。

とはいえ、いざ売却を意識しても「タイミングがわからない」「家族の理解が得られない」など、決断には多くのハードルがあるものです。

ということで今回は不動産売却・無料査定の株式会社EverGreenと共同で、事前調査で「不動産（土地・戸建・マンション）を所有している、または過去に所有したことがある」と回答した全国の男女342名を対象に「不動産売却のきっかけと動機」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと不動産売却・無料査定の株式会社EverGreenによる調査」である旨の記載

・不動産売却・無料査定の株式会社EverGreen（https://evergreen-hakodate.com/）へのリンク設置

「不動産売却のきっかけと動機に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月27日 ～ 5月7日

調査対象者：事前調査で「不動産（土地・戸建・マンション）を所有している、または過去に所有したことがある」と回答した全国の男女

有効回答：342サンプル

質問内容：

質問1：不動産の売却を検討した、または売却したことはありますか？

質問2：売却を検討・実施したきっかけは何でしたか？

質問3：売却を「考えたが踏み切れなかった」経験はありますか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：売却を決断するまでにかかった期間はどのくらいでしたか？

質問6：売却を決断するうえで、最も後押しになったことは何ですか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■37.7％が、不動産売却を「検討または実施した経験がある」と回答

まず、売却を検討した経験や実際に売却した経験があるかを聞いてみました。

その結果「検討したことがある」と回答した方は10.8％、「売却したことがある」と回答した方は26.9％でした。両者を合わせると37.7％となり、不動産所有経験者のうち約4割が、何らかの形で売却に向き合った経験を持っていることがわかります。

一方で「どちらもない」と回答した人は62.3％にのぼり、所有していても売却を意識する機会がないまま過ごしている方が依然として多数派であることもうかがえました。

■35.7％が、売却のきっかけは「住み替え」と回答

続いて、売却を検討または実施した経験のある方に、そのきっかけを聞いてみました。

最も多かった回答は「住み替え」で35.7％でした。

次いで「相続」が18.6％、「資産整理」が10.9％、「空き家になった」が7.8％、「維持管理が負担になった」が5.4％と続きます。

上位3項目を合わせると65％を超え、「ライフステージの変化」と「資産の見直し」が売却理由の中心であることがわかります。

また「空き家になった」「維持管理が負担になった」など、所有しているだけでは解決できない物件の悩みを抱える人も一定数いることがうかがえました。

■7.6％が、売却を「考えたが踏み切れなかった」経験があると回答

続いて、全回答者に、売却を考えながらも結局踏み切れなかった経験があるかを聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方は7.6％、「ない」は92.4％でした。

合わせて「ある」と回答した方に、その理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

考えたが踏み切れなかった理由

・なかなか不動産などで良い買い手が見つからなかったから。（30代・女性）

・売却した場合のクレームを心配した。（40代・男性）

・次の不動産が見つからない。（50代・男性）

・手続きや時間を割くことができず、面倒になりそのまま空き家にしてます。（50代・女性）

・なんとなく、躊躇しました。家に愛着があったので。（50代・女性）

・「建物」そのものが古いので、「一銭にもならない」評価が出た。土地は「路線価」が上昇していたので、それなりの評価があったが、それでは次の住まいを確保できなかった。（60代・女性）

売却に踏み切れなかった理由は「買い手が見つからない」「売却後の住まいが決まらない」といった現実的な問題だけでなく、「手続きが面倒」「家に愛着がある」といった心理的なハードルも大きいことがわかります。

また、建物の老朽化によって思うような評価がつかず、売却後の生活設計が立てにくいという声も見られました。空き家の売却は、価格だけでなく、次の住まいや手続きの負担、思い入れなど複数の要素が絡むため、決断までに時間がかかりやすいと考えられます。

■27.2％が、売却の決断にかかった期間は「1か月未満」と回答

続いて、実際に売却した経験のある方に、決断までにかかった期間を聞いてみました。

最も多かったのは「1か月未満」で27.2％でした。

次いで「3～6か月未満」が20.7％、「1～3か月未満」が19.6％、「1年以上」が18.5％、「半年～1年未満」が14.1％となっています。

「1か月未満」と「1～3か月未満」を合わせると46.8％となり、売却経験者のおよそ半数が3か月以内に決断していることがわかります。一方で「1年以上」かけて決断した方も18.5％と一定数いました。

空き家の売却は、買い手の有無や売却価格、相続・家族間の話し合い、次の住まいの確保など、さまざまな要素が関係します。そのため、すぐに決断できる方がいる一方で、時間をかけて慎重に判断する方も少なくないと考えられます。

■決断の後押しは「相場」「家族の理解」「住み替え先の確保」

最後に、実際に売却した経験のある方に、決断するうえで最も後押しになったことを聞いてみました。

売却を決断するうえで、最も後押しになったことは何ですか？

・維持するのに多くの費用がかかるようになって持っていても大変だから。（30代・女性）

・家族の賛成。（40代・男性）

・高値で売れると分かったので。（50代・男性）

・新しい家が見つかった。（50代・女性）

・築20年以上経過した分譲マンションを購入していたが、戸数が30世帯と少なく、機械式立体駐車場の割合が高い等、修繕積立金が大きく上昇するのが予測できたこと。（60代・男性）

・住んでいた都内の土地相場が高騰していて、このあたりがピークであろう時期を見計らって売却することにしましたが、売却後更に上がり続け、売却時期を見誤ったことが悔しかった。（60代・男性）

売却を決断する後押しになった要因は、大きく「維持費の負担」「家族の理解」「売却価格への納得」「住み替え先の確保」に分けられます。特に、修繕積立金や管理費、固定資産税など、所有し続けることで発生する費用への不安は、売却を考える大きなきっかけになっているようです。

また、「高値で売れると分かった」「土地相場が高騰していた」といった声からは、相場の状況を見て売却を決めた方もいることがわかります。一方で、売却後にさらに価格が上がったことを悔やむ声もあり、不動産売却ではタイミングの判断が難しいこともうかがえます。

空き家や不動産の売却を進めるには、価格面だけでなく、家族の合意や次の住まいの確保など、安心して手放せる条件が整っていることが重要なようです。

■まとめ

今回の調査では、不動産を所有している人のうち、約4割が売却を検討・実施した経験があることがわかりました。売却を考えたきっかけとして最も多かったのは「住み替え」で、35.7％を占めています。

売却を後押しした要因としては、「相場のタイミング」「家族の理解」「維持費の負担」「住み替え先の確保」などが挙げられます。一方で、売却を考えながらも踏み切れなかった方からは、「買い手が見つからない」「次の住まいを確保できない」「家に愛着がある」といった声が寄せられました。

後悔のない選択をするためには、地域の相場や物件の特性を把握し、必要に応じて専門家へ相談することが大切です。所有している不動産について少しでも気になることがあれば、まずは無料査定などを活用し、現状を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと不動産売却・無料査定の株式会社EverGreenによる調査」である旨の記載

・不動産売却・無料査定の株式会社EverGreen（https://evergreen-hakodate.com/）へのリンク設置

【株式会社EverGreenについて】

社名：株式会社EverGreen

所在地：〒041-0808 北海道函館市桔梗1丁目17-20

代表取締役：井上 淳

Tel：0138-76-8082

URL：https://evergreen-hakodate.com/

事業内容：『不動産の窓口』株式会社EverGreenは、北海道の最南端・函館を拠点に北斗・七飯など道南圏での不動産購入・売却をサポートする会社です。道南圏での10年以上の実務経験から迅速な対応・市場価格に合わせた査定額の提示が可能です。

居住用の不動産や土地に限らず、投資用物件・店舗なども取り扱っております。さらには借地権や底地・所有者不在物件・相続物件などイレギュラーな案件にも対応経験があります。

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア