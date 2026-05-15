淡路島の「青海波 -SEIKAIHA-」内にある洋食レストラン「海の舎」では、淡路島が育んだ海の幸や野菜をふんだんに取り入れた夏の特別コース『涼彩』を、6月1日（月）から8月31日（月）までの期間限定で提供いたします。 夏の特別コース『涼彩』：https://awaji-seikaiha.com/news/primary/sumercourse20260511/

夏の特別コース『涼彩』では、淡路島の夏の恵みを凝縮した品々をご用意。コースのはじまりは、淡路島の夏の定番“淡路島鱧”を使った「淡路島産鱧のベニエ 夏野菜のガルグイユ」。ふんわりと揚げた鱧に、淡路島産の彩り豊かな夏野菜を合わせた見た目も華やかな一皿です。魚料理には旬を迎えたスズキを「淡路島産スズキのポワレ」として提供。皮目をカリっと香ばしく焼き上げ、淡路島レモンの清涼感と焦がしバターのコクを合わせたソースが、スズキの上品な旨味を一層引き立てます。メインディッシュには「淡路牛のグリエとラタトゥイユ」。きめ細やかな肉質と豊かな旨味をもつ淡路牛にパプリカやナス、玉ねぎなどの夏野菜を煮込んだラタトゥイユを添えてご用意しました。さらに、オクラとマスタードを合わせた特製ディップを添えることで、味わいの変化もお楽しみいただけます。そのほか、淡路島産の夏野菜をふんだんに使った冷菜やスープなど、淡路島が育む旬の味覚を様々なスタイルでご堪能いただけるコースに仕上げました。 太陽の光がきらめく夏のひととき、淡路島の滋味あふれる夏の恵みを、「海の舎」にてご堪能ください。

夏の特別コース『涼彩』 概要

期間： 6月1日（月）～ 8月31日（月） 提供時間： ランチ／11：00～15：00（最終入店13：50） ディナー／17：00～21：00（最終入店19：20） ※毎週金曜日のディナーは、ミュージカルの名作を再現した生歌と演奏を楽しめるディナーショー「ミュージカル＆オペラナイト」実施のため提供しておりません 料金： 8,500円（税込） 内容： アミューズ／芋のカッペリーニ見立て カラフルトマトのマリネ オードブル／淡路島産鱧のベニエ 夏野菜のガルグイユ スープ／夏豆のアクセント スイカのガスパチョ 魚料理／淡路島産スズキのポワレ 淡路島レモンの焦がしバター お口直し／とうもろこしの冷製フラン 肉料理／淡路牛のグリエとラタトゥイユ オクラとマスタードのディップ デザート／ショコラテリーヌとオレンジムース 食後のお飲み物／コーヒーまたは紅茶 ※旬の食材を使用しているためコース内容は変更になる場合がございます。ご了承ください。 予約： 下記URLもしくはお電話にて承ります https://awaji-seikaiha.com/news/primary/sumercourse20260511/ HP： https://awaji-seikaiha.com/uminoya/ 住所： 青海波 海の舎（兵庫県淡路市野島大川70） Instagram： https://www.instagram.com/uminoya_awaji/ お問合せ： 青海波 海の舎（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）Tel 0799-70-9110

https://awaji-seikaiha.com/uminoya/