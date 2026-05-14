「これって五月病かも？」5月に感じやすい心と体の不調をアンケート調査【1000人アンケート】

五月病とは？新生活の疲れやストレスが出やすい時期に起こる不調

株式会社ナビット

「五月病」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。しかし、実は、「五月病」は正式な医学用語ではありません。



入学や就職などで新しい生活がスタートする4月から1か月が経った5月頃になると、ストレスなどが原因で身体のだるさ、疲れやすさ、無気力、よく眠れない、食欲がないといった不調が現れる状態を「五月病」と呼ぶことがあります。

ナビットは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「五月病について」アンケートを実施しました。

・調査期間：2026年3月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

五月病になったことがある人は、3割弱

【調査】

五月病になったことはありますか？（対象：1,000名）

「五月病になったことはありますか？」という質問については、「ある」が27.5％、「ない」が72.5％という結果になり、3割弱の方が五月病になったことがあるとわかりました。

五月病の主な症状は、「気分の落ち込み」「やる気が出ない」

【調査】

五月病の症状として当てはまるものは何ですか？(複数回答可)※回答数1,745人

「五月病の症状として当てはまるものは何ですか？」という質問を複数回答可で行ったところ、「気分の落ち込み」が222人、「やる気が出ない」が201人、「仕事・学校に行きたくない」が181人と続きました。気分の落ち込みなど、精神的な症状が多いようですね。

五月病の原因だと思うものは、「環境の変化」や「新生活の疲れ」

【調査】

五月病の原因だと思うものは何ですか？(複数回答可)※回答数1,475人

「五月病の原因だと思うものは何ですか？」という質問を複数回答可で行ったところ、「環境の変化」が204人、「新生活の疲れ」が202人、「仕事・勉強のストレス」が201人と続きました。

五月病になったときは、「休息を取る」

【調査】

五月病になった際に、どのように対処しますか？(複数回答可)※回答数1,261人

「五月病になった際に、どのように対処しますか？」という質問を複数回答可で行ったところ、「休息を取る」が244人、「趣味・遊び」が113人、「運動する」が57人と続きました。

五月病を感じた瞬間は？寄せられたリアルなエピソードを紹介

今回は、「あなたが五月病を感じた具体的なエピソードがあれば教えてください」という質問をフリー回答で実施しました。一部回答を原文のままピックアップしてみます。

「蕁麻疹、髪の毛が抜けるなどがあった」

「疲れているのに眠れなくなり、常に体に倦怠感が付きまとう病院に行っても特に病気ということではなく、五月病だと診断されました」

「降りなければならない駅を通過して終点まで行ってしまったことがある。その日は仕事を休んだ」

全体的に、「だるい」「やる気が出ない」などのキーワードが目立ちました。とても辛い症状なのに、「なまけている」「甘えだ」というイメージもあるのが悲しいですよね。

「五月病かも・・・」受診の目安は？

医師によると、「五月病かもしれない」と感じたら、このような対応策が有効のようです。

- 就寝・起床時間を一定にして生活リズムを整える- ウォーキングなどの軽い運動をする- 休み明けから頑張りすぎない「スロースタート」の気持ちを持つ

また、病院を受診する目安については「2週間以上、五月病の症状が続く」「遅刻をしてしまうなど、日常生活に影響が出ている」という2つが挙げられていました。

「普段しないようなミスが続く」「趣味などに集中できない」というのも五月病のサインです。症状に気づいたら早めに対応をして、必要に応じて受診することも検討してみてくださいね。

頑張りすぎず、適度に息抜きもしながら自分を認めてあげることが大切なようです。

「1000人アンケート」とは

「1000人アンケート」は、回答モニター付きのアンケートサービスです。回答モニターは主婦を中心とした全国63,400人のうちの1000人がアンケートにお答えします。カード決済のWebサービスですので、24時間365日稼働しており、ビジネスのスピード感を阻害しません。プリセットを使ったアシスト機能で始めての方でも簡単にアンケートが始められます。

1000人アンケートの特長

1.アシスト機能を使って設問を自分で編集

2. 全国63,400人の主婦層（20代～）が最短2日で回答

3. データレポートやテキストマイニングも対応(オプション)

4. カード決済なのでいつでもアンケート実施が可能

1000人アンケート価格表

ナビットの「1000人アンケート」是非ご利用ください！

★「1000人アンケート」詳細はこちら★

https://survey.navit-research.jp/

★「1000人アンケート」お申し込みはこちら★

https://survey.navit-research.jp/welcome/sign_up

【会社概要】

■会社名 株式会社ナビット

■代表者 代表取締役 福井泰代

■設 立 2001年1月

■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F

■ＴＥＬ 03-5215-5713

■ＦＡＸ 03-5215-5702

■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/

■E-Mail webmaster@navit-j.com

【本リリースの引用・転載時のお願い】

・事前に株式会社ナビット 広報担当まで連絡頂けますようお願い申し上げます。

・クレジットと出典元のリンクを明記していただきますようお願い申し上げます。

＜例＞「株式会社ナビット（データ活用なう）が実施した調査結果によると…

https://www.navit-j.com/media/?p=109560