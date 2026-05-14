前田工繊株式会社

土木・建築資材及び各種不織布を製造・販売する前田工繊株式会社（本社：東京都港区、社長：前田尚宏）は、2026年5月14日(木)に、2026年6月期 第３四半期（2025/7/1～2026/3/31）の決算を発表いたしました。

2026年6月期 第3四半期 決算

当第３四半期連結累計期間の売上高は54,250百万円（前年同期比14.1％増）となりました。利益面におきましては、営業利益は9,718百万円（同4.3％減）、経常利益は為替差益を計上したこと等により10,548百万円（同3.1％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は7,226百万円（同3.2％増）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

≪ソーシャルインフラ事業≫

主力の土木・建築資材事業については、公共工事関連の資材納入が順調に進捗し、当社の主要製品である盛土補強材や、汚濁防止膜などの海洋関連資材が好調であったことに加え、その他の資材も総じて堅調に推移した結果、売上・利益ともに前年同期の実績を上回りました。

また、グループ会社によるその他の事業についても、水産加工事業において市況悪化による販売単価下落の影響はありましたが、全体としては概ね計画通り推移しました。さらに、前期子会社化した２社の業績が順調に推移し、当セグメントの売上・利益の増加に貢献しています。

以上の結果、当セグメントの売上高は35,870百万円（前年同期比34.8％増）、営業利益は7,109百万円（同19.2％増）となりました。

≪インダストリーインフラ事業≫

自動車用鍛造ホイール事業については、ＢＢＳジャパン株式会社において、国内向けＯＥＭの販売数量の減少を好調な海外向けＯＥＭが補い、国内外のアフター市場向け販売についてもほぼ計画通り進捗したことにより、売上・利益とも前年同期の実績を上回りました。また、海外子会社のBBS Motorsport GmbHによる欧州でのホイール販売については、前期の大口取引の反動減による売上減少とそれに伴う利益率の低下により、売上・利益ともに前年同期を大きく下回りましたが、ＢＢＳジャパン株式会社を含む自動車用鍛造ホイール事業全体では概ね計画通り進捗しています。

衣料・各種産業資材事業については、精密機器用ワイピングクロス等の主力製品の販売が引き続き堅調で、売上・利益とも前年同期の実績を上回りました。

以上の結果、当セグメントの売上高は18,380百万円（前年同期比12.2％減）、営業利益は3,742百万円（同27.8％減）となりました。

★詳細につきましては、本日発表の2026年6月期 第３四半期 決算短信〔日本基準〕（連結）をご覧ください。



決算短信 - 前田工繊株式会社 (maedakosen.jp)

https://www.maedakosen.jp/ir/irlib/tanshin/

前田工繊株式会社

1972年の設立以来、インフラ（社会資本）の整備・維持に携わる会社として、土木資材の製造・販売ならびに各種繊維を原料とした産業資材および不織布の製造・加工・販売を行うことで業容を拡大してまいりました。

「ジオシンセティックス」の総合企業として、地域の皆様の安心・安全で豊かな社会づくりや、より災害に強い国土づくりに貢献しています。