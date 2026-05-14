『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』～てるてる坊主ver.～POP UP CORNER開催！　描き下ろしイラストによるグッズを全国のゲオ100店舗で先行販売！

株式会社viviON

株式会社viviON（所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作）は、『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』～てるてる坊主ver.～POP UP CORNERの描き下ろしイラストを用いたグッズを企画・製作し、2026年5月29日(金)より全国のゲオ対象100店舗において先行販売いたします。

対象店舗では5月29日(金)～6月19日(金)までの期間中、特設コーナーを展開し、対象グッズの購入者へ特典プレゼントも実施します。

URL：https://vivionblue.com/pages/gintama_teruteru

■ グッズラインナップ

『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』で活躍する、てるてる坊主を持った『坂田銀時・志村新八・神楽・神威・月詠・土方十四郎・沖田総悟・桂小太郎』ら8人の新規イラストや、梅雨をテーマにした描き起こしデフォルメイラストをご用意しています。

・てるてる坊主ver. 描き下ろしアクリルスタンド 各1,760円(税込)

・てるてる坊主ver. 描き下ろしアクリルスタンドキーホルダー 各990円(税込)

・てるてる坊主ver. 描き下ろしダイカットステッカーセット 各880円(税込)

・てるてる坊主ver. 描き下ろしトレーディング缶バッジ 単品 550円(税込)/BOX 8,800円(税込)

・てるてる坊主ver. 描き下ろしアクリルチェキスタンドセット 2,750円(税込)

・てるてる坊主ver. 描き下ろしクリアファイルセット 990円(税込)

・てるてる坊主ver. 描き下ろしA2布ポスター 2,200円(税込)

・てるてる坊主ver. 描き下ろしクリーナークロス 880円(税込)

・てるてる坊主ver. 描き下ろし巾着 1,650円(税込)

・てるてる坊主ver. 描き下ろしトレーディングチェキ風カード 単品 385円(税込)/BOX 6,160円(税込)

・てるてる坊主ver. 描き下ろしトレーディングアクリルチャーム 単品 440円(税込)/BOX 3,960円(税込)

・梅雨ver. 描き起こしトレーディング缶バッジ 単品 550円(税込)/BOX 4,400円(税込)

・梅雨ver. 描き起こしトレーディングチェキ風カード 単品 385円(税込)/BOX 3,465円(税込)

・梅雨ver. 描き起こしトレーディングアクリルミニスタンド 単品 880円(税込)/BOX 7,040円(税込)

■特典情報

フェア期間中、対象店舗にて『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』～てるてる坊主ver.～ POP UP CORNERの商品を2,200円(税込)分お買い上げごとに、特典イラストカード(全9種)をランダムで1枚プレゼントいたします。

※本イベントで発売される新規グッズの購入金額のみが対象です。

※特典はなくなり次第終了となります。

※1会計ごとのお渡しとなり、別会計の合算はできません。

※絵柄はお選びいただけません。

■実施概要

『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』～てるてる坊主ver.～POP UP CORNER

開催期間：2026年5月29日(金)～6月19日(金)

販売場所：

■銀魂とは

コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）７３００万部、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載されていた大人気漫画「銀魂」（空知英秋／集英社 ジャンプコミックス刊）。

抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ&劇場アニメシリーズ化、実写映画化されている。

また、スピンオフ小説「３年Ｚ組銀八先生」（著：大崎知仁／原作：空知英秋）をベースとした銀魂まるちばーすアニメ「3年Z組銀八先生」が2025年10月よりテレ東系列にて放送。2026年2月からは「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」も公開。

連載開始から約２０年を経てもなお、様々なメディアミックスにより多くのファンを楽しませ愛され続けるコンテンツへと成長し続けている。

アニメ『銀魂』公式サイト： https://anime-gintama.com/

アニメ『銀魂』公式X（旧：Twitter）：https://twitter.com/gintamamovie

YouTube『銀魂チャンネル』： https://www.youtube.com/@gintama_channel_official

■株式会社viviONについて

ユーザーとクリエイターが楽しみながら幸せに生きていける社会にする為に、総合二次元コンテンツサービスを展開しております。

株式会社viviONでは、一緒に働いてくれる方を募集しています。

https://vivion.jp/recruit/

(C)空知英秋／劇場版銀魂製作委員会