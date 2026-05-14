伝説のダンサー イワン・ワシリーエフ復活！後藤奈津子が撮影した引退公演写真展を東京タワーにて開催。2026年夏の復活公演へとつなぐ

株式会社LaBALL

株式会社LaBALL（本社：東京都港区、代表取締役：岡脇柚太加）は、2026年6月27日（土）から7月5日（日）まで、東京タワー フットタウン3階 TOWER GALLERYにて、写真家・後藤奈津子による【写真展 Alexandrite Gala ワシリーエフ復活への軌跡】を開催いたします 。本展は、2025年のイワン・ワシリーエフ引退公演（Alexandrite Gala -最後のワシリーエフ-）で3,500万円超、続く2026年復活公演（Alexandrite Gala -炎の復活祭-）では開始わずか1時間で600万円、最終的に目標の909％（約4,500万円）というバレエ系のクラウドファンディングでは過去最高額となった注目の公演企画に帯同した唯一の写真家が、その熱狂と「人間の深淵」を再構成するものです 。

展示の核心

タリスマンよりグラン・パドドゥ 倉永美沙Be your own sculptor / みずからの彫刻家であれ

本写真展【写真展 Alexandrite Gala ワシリーエフ復活への軌跡】は、単なる舞台の記録写真展ではありません。後藤奈津子が捉えたのは、2025年にバレエ界に刻まれた「伝説の再誕」という歴史的瞬間と、人間が自らの肉体と生を彫り進めていく「意志の軌跡」です 。

Opening Solo イワン・ワシリーエフ

▪️伝説の光と、その裏側にある意志の可視化

本展が捉えたのは、2025年に行われたイワン・ワシリーエフ氏の「引退公演」に端を発する、バレエ界の奇跡の物語です 。当初、引退を確固たる決意としていたワシリーエフ氏でしたが、日本の観客が送ったあまりにも凄まじい、とてつもない熱狂に心を動かされ、その公演の最中に「もう一度、日本で踊る」と復活を決意しました 。彼が引退を覚悟していた公演の中で、新たな生が産声を上げた歴史的な瞬間。このプロジェクトに密着し、その熱狂の渦中に帯同し続けた後藤奈津子のレンズだけが捉えることのできた、深淵なる写真たちが一堂に会します 。

イワン・ワシリーエフドン・キホーテよりグラン・パドドゥ 菅井円加

▪️後藤奈津子の「構造的洞察」という武器

後藤奈津子の写真家としての核は、「事象の構造を見る目」にあります 。一般的な写真家が被写体に情緒的に寄り添う「伴走者」であろうとするのに対し、後藤はその定義を拒絶し、事象の階層、組織の構造、あるいは物理的な配置における「本質」を見つけ出す分析者としての立場を貫きます 。この客観的な「眼差し」こそが、バレエという数世紀にわたり磨き上げられた「正解（AUTHENTIC）」が存在する世界において、歪みのない真理を定着させることを可能にしました 。

ワシリーエフと後藤奈津子

▪️大判プリントによる身体性の圧倒的提示

本展では、B0サイズ（1030mm × 1456mm）という大判プリントを展示の中心に据えています 。このスケールは、ダンサーの肉体のしなやかさや、指先にまで宿る表現力を等身大に近い臨場感で伝えるための戦略的選択です 。観客は単に写真を「見る」のではなく、作品が放つエネルギーに「対峙」し、自身の内面にある意志と向き合う体験を提供されます 。

補足情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141110/table/6_1_e870b1773417e99ca63b5dfaa967d0f3.jpg?v=202605140151 ]

2026年公演情報

Alexandrite Gala -炎の復活祭-

■ 8月18日（火）TOKYO

めぐろパーシモンホール (大ホール)

■ 8月19日（水）TOKYO

めぐろパーシモンホール (大ホール)

■ 8月20日（木）OSAKA

豊中市立文化芸術センター大ホール

公演詳細を見る(https://stage.most-arts.com/lp/love-of-my-life/)

【写真展 Alexandrite Gala ワシリーエフ復活への軌跡】開催概要

会期： 2026年6月27日（土）～2026年7月5日（日）

会場： 東京タワー フットタウン3階 TOWER GALLERY（東京都港区芝公園4-2-8）

開館時間： 10:00 - 22:00（最終日18:00まで）

入場料： 無料

主催： 株式会社MOST / 株式会社LaBALL

協力：「東京タワーで、あいましょう。」計画 / TTA

特別協力： 株式会社TOKYO TOWER

お問合せ先：info@laball.jp (株式会社LaBALL)



