【手のひらサイズなのに、しっかり冷える。大きな冷却プレートを搭載したハンディファン】 iFan Freeze mini（アイファン フリーズ ミニ ）が新発売！

エレス株式会社写真左からアイボリー・スカイ・グレー

エレス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沼尾 隆）は、【手のひらサイズなのに、しっかり冷える。大きな冷却プレートを搭載したハンディファン】iFan Freeze mini アイファン フリーズ ミニ (税込\ 3,278)を新発売します。

商品概要

iFanシリーズから、iFan Freeze mini (アイファン フリーズ ミニ )が新発売します。

小型ながらパワフルなファンと大きな冷却プレートを搭載した新作のハンディファン、iFan Freeze mini (アイファン フリーズ ミニ )。

風量は細かく選べる4段階。お好みの風量をチョイスしながら風と冷却プレートの2WAYで涼むことができます。

カラーはコーディネートに取り入れやすいアイボリー、スカイ、グレーの3色展開。

商品詳細

デイリーユースにちょうどいいデザインとサイズ感が魅力

【商品名】iFan Freeze mini (アイファン フリーズ ミニ)

【カラー】 アイボリー/スカイ/グレー

【価格】 \3,278(税込)

Freeze mini 商品ページ :https://www.elaice.jp/products02/ifan-freeze-mini/

◆最大約20時間の連続使用が可能な大容量バッテリー搭載

コンパクトボディに4,000ｍAhの大容量バッテリーを搭載し、通勤やレジャーなど長時間の外出でも安心して使える冷却プレート付き小型ファン。

高周波音を抑えた静音設計で、周囲を気にせず涼しさをキープできます。

◆ ペルチェ冷却プレートで直接クールダウン

使いたいときにサッと取り出せるカラビナ付き

フロントにペルチェ式の冷却プレートを搭載し、肌にあてることでダイレクトにひんやりとした冷却感を得られます。小型ハンディファンながらしっかりとした面積のプレートと冷却効率を高める放熱設計により、風だけでは得られない本格的なクールダウンを実現します。

◆ 持ち運びに便利なカラビナスタンド付き

熱のこもりやすい部分に直接あてるだけでリフレッシュ

ボトムスやバッグに引っ掛けるだけで、手ぶら感覚で持ち運べるカラビナスタンド付きデザイン。

掛けても置いても使える2WAY仕様で、外出先からデスクまで幅広く活躍します。

カラビナをスタンドにしてデスクファンとしても使える風量は4段階調整。やさしい風からパワフルな風まで調整可能。公式オンラインショップ :https://lshop.jp/products/ifan-freeze-miniFreeze miniのご購入はこちらから↑

お気に入りのハンディファンを見つけて、これからの夏をもっと自由に自分らしく楽しんでみては？

商品情報

商品名 ：iFan Freeze mini［ アイファン フリーズ ミニ ］

価格 ：\3,278(税込)

カラー ：IV（アイボリー）/SKY (スカイ) / GY（グレー）

型番 ：IF-FZM26

入力 ：DC5V 1500mA

内蔵電池 ：リチウムイオン蓄電池 3.7V 4000mAh 14.8Wh

充電時間 ：約5時間※1

連続使用時間：約4.5～20時間（ファンのみ）※2

約1時間自動OFF（ファン＋冷却プレート使用時）

風量切替 ：4段階

外形寸法 ：約52×38×138mm

本体重量 ：約160g

材質 ：ABS（本体）、ステンレス（冷却プレート）

付属品 ：充電用USBケーブル、取扱説明書

製造国 ：中国

JAN ：4983936601700（アイボリー）

4983936601717（スカイ）

4983936601724（グレー）

※1 充電時間は接続機器の電源供給能力により長くなる可能性があります。

※2 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。

【 ELAiCE S.A. 】

エレスは暮らしを豊かにする"心地よい"デザインを生み出し続けている会社です。

みなさまの身近に寄り添い、日々の暮らしにそっとなじむデザインの商品をお届けします。

【 エレス株式会社 】

本社 ：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6

代表者 ：代表取締役 沼尾 隆

設立 ：1977年8月

電話番号：03-6809-0320（代表）

公式HP ：https://www.elaice.jp/

公式オンラインショップ：https://lshop.jp/

事業内容：自社開発および海外の家電・インテリア・雑貨・美容・健康商品などの販売ほか