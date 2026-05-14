地域の物語を“かたち”にする。「ガイアグループ」-大空Cafeとの初コラボ商品「蔵王詰合せ」をさかい珈琲蔵王山水苑前店にて販売開始！！
ガイアグループ(https://www.nszao.co.jp/)ではこのたび、大空Cafe(https://soracafe-zao.jimdofree.com/)様との初のコラボレーション商品「蔵王詰合せセット」の販売を開始いたしました。
Creating a Tangible Narrative of ZAO - First Collaboration with SORA Cafe
「蔵王詰合わせ」パウンドケーキ詰合せ
■ 蔵王の価値を“ナラティブ”として届ける
Delivering ZAO’s Value as a Narrative
本商品は、蔵王山をモチーフにしたクッキーや焼き菓子を詰め合わせた、
まさに“オール蔵王”の魅力を体現する商品です。
さらに「ざおうさま(https://miyagizao-navi.jp/mascot/)」のデザインを取り入れることで、視覚的にも楽しめる地域性豊かな仕上がりとなっています。
ガイアグループが推進する「蔵王福祉の森構想(http://zao-fukusi.jp/)」や「アルベルゴ・ディ フーゾ(https://albergodiffuso.jp/)」は、地域そのものを一つの価値として再構築し、訪れる人々と地域の関係性を育む取り組みです。
今回の商品は、その思想をガイアフーズが“食”として表現したものです。
「蔵王詰合せ」蔵王山のクッキー詰合せ
■“持ち帰れる地域”という新しい価値
A New Value: “A Region You Can Take Home”
蔵王の自然、文化、人の営み――
それらを丁寧に編み上げたこの商品は、「持ち帰ることのできる地域のナラティブ」です。
単なるお土産ではなく、訪れた体験や記憶を未来へつなぐ存在です。
蔵王さまのパッケージがお土産に最適
■ 地域との共創が生み出す価値
Co-Creation with Local Partners
今回の取り組みは、大空Cafe様との共創により実現しました。
地域の事業者の技術と感性、ガイアグループの構想とネットワークが融合し、新たな価値が生まれています。
これは、
・地域内経済循環
・多様な主体の連携
・持続可能な地域社会
を実現する具体的な一歩です。
■ 「訪れる理由」を創り続ける
Creating Reasons to Visit-and Return
ガイアリゾート(https://gaia-resort.net/)では、宿泊・食・体験を横断的に結びつけ、
地域に滞在する意味そのものを創出しています。
今回の「蔵王詰合せセット」も、滞在中の楽しみ帰宅後の余韻贈り物としての価値を通じて、蔵王との関係性を持続させる役割を担います。
■ 販売について
Availability
本商品は、さかい珈琲 蔵王山水苑前店(https://www.facebook.com/profile.php?id=61572849778255)にて販売を開始しております。
蔵王を訪れた際にはぜひお手に取り、この土地の物語を感じていただければ幸いです。
さかい珈琲蔵王山水苑前店
雑誌にも取り上げられました
■ ガイアグループのこれから
The Future of GAIA Group
ガイアグループは今後も、「地域の価値を編集し、世界へ届ける」という役割を担いながら、理念を共有する人々がつながり、自然のように自己組織化するコミュニティを創り続けていきます。
今後の取り組みに、ぜひご期待ください。
■ 会社概要
企業名：株式会社ガイア
代表者：代表取締役 相澤国弘
資本金：１億円
所在地：宮城県白石市旭町1丁目5-7
設立：2012年
事業内容：不動産業、観光業、開発建設業、飲食業、農業、コンサルタント業
URL：https://www.nszao.co.jp/
■ 本件に関するお問い合わせ先(https://www.nszao.co.jp/contact/)
株式会社ガイア（ガイアグループ）広報部
TEL：0224-26-8892
Email：info-gaia@gaia-resort.net