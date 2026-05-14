韓国・釜山旅行、出張の強い味方！MK観光バスが金海空港・釜山駅～市内の「安心貸切送迎」予約受付をスタート

エムケイホールディングス株式会社

エムケイ観光バス株式会社（本社：京都市南区、代表取締役社長：金本達也、以下「MK観光バス」）は、韓国・釜山（プサン）における金海（キメ）空港、釜山駅、および釜山市内を拠点とする送迎貸切・観光チャーターの予約受付を開始いたしました 。

今回のサービス開始は、韓国現地のハイヤー会社「プサントラップ」との業務提携により実現したものです 。日本国内で親しまれている「MK」の安心感を韓国でもお届けし、空港や駅から目的地まで、重い荷物を持った移動や言葉の不安を解消する快適な旅をサポートいたします 。

本サービスの特徴

・空港・駅から目的地までドア・トゥ・ドアで直結：

金海空港や釜山駅から釜山市内の目的地まで、迷うことなく快適に移動いただけます 。

・MK厳選のクオリティ：

MKグループがサービス品質を確認した現地の提携会社が運行を担当するため、海外でも安心してご利用いただけます 。

・日本語対応オプション：

追加料金により、日本語対応ドライバーや観光ガイドの手配も可能。

初めての韓国旅行やビジネス利用にも最適です 。

・自由な観光プラン：

釜山市内だけでなく、慶州（キョンジュ）などの近隣都市への観光チャーターも承ります 。

※本サービスは手配旅行として取扱いいたします。

京都府知事登録旅行業 第2-613号

エムケイ観光バス株式会社

〒601-8127 京都市南区上鳥羽北花名町1-1

背景

MK観光バスをはじめとするMKグループでは、訪日外国人観光客需要増加の取り込みと、日本のMKユーザーが海外渡航の際も国内同様の安心・安全なサービスを利用できるよう、海外の優良タクシー・ハイヤー会社などとの業務提携を進めています。

2016年の台湾「台湾大車隊」との提携を皮切りに、2023年には「和雲行動服務」、2024年にはソウル・仁川空港を中心に高級バンによる送迎を行う「K-VAN Korea」と提携 。このたび、韓国第二の都市・釜山において「プサントラップ」と提携することで、韓国旅行における利便性と満足度をさらに高めてまいります 。

釜山・韓国貸切サービス概要

釜山市内や周辺都市への移動、観光をドア・トゥ・ドアでサポートいたします。

【釜山】

金海空港・釜山駅⇔釜山市内の送迎貸切チャーター

金海空港・釜山駅から釜山市内の目的地まで、ドア・トゥ・ドアで直結いたします。

釜山観光チャーター（プサントラップ）

釜山市内や釜山＋慶州の観光チャーター。追加料金で日本語対応ドライバー・日本語観光ガイドのお手配も可能です。

【ソウル】

仁川空港／金浦空港⇔ソウル市内の空港送迎貸切

仁川空港／金浦空港からソウル市内まで、ドア・トゥ・ドアで直結いたします。

韓国貸切チャーター

ソウル市内や水原、龍仁、統一展望台など、観光・ビジネスにおすすめのチャーターサービスです。追加料金で日本語対応ドライバー・日本語観光ガイドのお手配も可能です。

MK観光バスの会社概要

商号：エムケイ観光バス株式会社

代表者：代表取締役社長 金本達也

設立年：1999年

本社所在地：京都府京都市南区上鳥羽北花名町1-1

従業員数：509名

事業内容：一般貸切旅客自動車運送事業（貸切バス、定期送迎バス）

運行管理請負事業（バス、役員車）

一般乗合旅客自動車運送事業

特定旅客自動車運送事業

旅行業

車両台数：153台

ホームページ：https://www.mk-bus.com/

＜MKグループ＞

全国9都市で運行するハートのマークのMKタクシーを中心にハイヤー、観光バス、運行管理事業、レンタカー、ガソリンスタンド、アミューズメント等を運営する企業グループ。質の高い接客サービスとハイグレード車両で国内外から評価される。2030年までに全車ZEV（Zero Emission Vehicle）化を掲げる。グループ従業員総数約5,000人、グループ売上高500億円。エムケイホールディングスグループ、MK西日本グループ、東京エムケイ株式会社の3グループで経営。

エムケイホールディングスグループはエムケイホールディングス株式会社が持株会社となり傘下にはエムケイ株式会社、滋賀エムケイ株式会社、名古屋エムケイ株式会社、札幌エムケイ株式会社、エムケイ石油株式会社、エムケイ観光バス株式会社、ベストバリューエネルギー株式会社がある。MK西日本グループは大阪エムケイ株式会社、神戸エムケイ株式会社、関空エムケイ株式会社、福岡エムケイ株式会社、沖縄エムケイ株式会社からなる。