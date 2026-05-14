“くりーむパン”で培った「くちどけ」を広島土産に。新食感の「冷やして食べる くりーむもみじ」新発売

株式会社八天堂

「パッケージ」（イメージ）

株式会社八天堂（本社：広島県三原市、代表取締役社長：森光孝雅）は、2026年5月15日（金）より「冷やして食べる くりーむもみじ」を新発売します。

八天堂は昭和8年に「甘くておいしい和菓子を通じて少しでも周りの人たちを元気づけたい」という想いで和菓子店として創業しました。その後、和洋菓子屋、パン屋と時代に応じて業態転換しながらも、創業の頃からの想いを大切にし、現在では和・洋・パンの歴史を元にしたお品を新たに生み出し続けています。

今回は和菓子・洋菓子と歩み、また冷やして食べるくりーむパンで辿り着いた「ひんやり冷たいくちどけ・こだわりの食感」を、広島のお土産菓子の代表である「もみじまんじゅう」で表現しました。もっちり生地に、やさしい甘さのなめらかなこしあんと八天堂特製カスタードを入れました。広島の皆さまに愛されてきた味わいに、“くりーむパン”で培った技術を添えて。懐かしいけど新しい八天堂ならではの冷やして味わう、ご褒美系のくりーむもみじをお楽しみください。

広島らしいお手土産に、ご旅行の移動中のお供として、これからの時期にもぴったりの冷製スイーツです。

「冷やして食べる くりーむもみじ」（イメージ）■冷やして食べる くりーむもみじ 商品概要

商品名：冷やして食べる くりーむもみじ

発売日：2026年5月15日（金）より下記店舗にて順次

販 売：八天堂店舗（広島県、大阪府、千葉県）、サービスエリアなど

価 格：１個 200円（税込）

<お客様からのお問合せ> お客様相談室 TEL：0120-52-7152（平日 9：00 - 17：00）

■八天堂の広島お手土産

八天堂では広島をテーマにしたお土産菓子をバラエティー豊かにご用意しております。

・みるくもみじ饅頭 ミルクあん＆こしあん

八天堂のお品づくりで大切にしている優しいくちどけにこだわり、薄皮生地と柔らかいあんが特長の上品でありながらリッチな味わいに仕上げています。

バターの香りがひろがるしっとりとした生地に、とろけるようなくちどけのあんこ。

生クリームを練り合わせた優しい味わいのミルクあんと、甘さ控えめのこしあんの2種類の「みるくもみじ饅頭」をアソートでご用意しています。

「みるくもみじ饅頭」（イメージ）「みるくもみじ饅頭 パッケージ」（イメージ）

・しっとりもっちり しゃもじ焼

広島では昔から、しゃもじは「福をすくう」縁起ものとして暮らしのそばにありました。

そのかたちを八天堂の原点 和菓子に写し取り、もっちり、しっとりとした生地とやさしい甘さに仕立てています。

大切な一日が、うまくいきますように。

“いつもの美味しさ” と“忘れられないひと口”に。

広島らしい想いを込めた、小さな幸福を込めた新しい縁起菓子です。

「しっとりもっちり しゃもじ焼」（イメージ）「しっとりもっちり しゃもじ焼 パッケージ」（イメージ）

大切な方を想うこんなシーンに

・ビジネスや、慶事、お祝いなどのお手土産に

・広島らしいお土産に

・個包装にメッセージを記入いただきお渡し

■八天堂のあゆみについて

八天堂は昭和8年広島県三原市に、初代森光香が当時の世界的な大恐慌の影響を受けて暮らしが苦しくなっていく中、「甘くておいしい和菓子を通じて、少しでも周りの人たちを元気づけたい」という想いをもとに開業しました。

戦後になると、西洋文化が浸透したことで、八天堂も「和」から「洋」へと変化のときを迎えます。二代目森光義文は、初代の思いを受けつぎながら洋菓子を取り入れ、時代に沿った新しいお菓子が次々とうまれました。

現在の代表である三代目森光孝雅は、パン業態から始まり、スイーツパンでの一品専門店業態、そして和・洋・パンのハイブリッド業態へと進化し続け、現在は『やさしさ』と『くちどけ』を大切にしたお品づくりを行っています。冷やして食べる「くりーむパン」をはじめとした、様々な商品を企画・開発・製造し、全国へお届けしております。

■八天堂の歴史について：https://hattendo.co.jp/90th/history/

◆八天堂公式

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