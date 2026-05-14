Musical Creator Unit 菫色『ミュージカル「ASURA」』が2026年7月1日 (水) ～ 2026年7月5日 (日)にザムザ阿佐谷（東京都 杉並区 阿佐ヶ谷北 2-12-21）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年5月16日（土）12時00分～一般発売開始予定です。

一般発売： 2026年5月16日（土）12時00分発売開始予定

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阿修羅像誕生の影にあった名もなき仏師の人生を 独自の視点で描く新作ミュージカル！

あらすじ

今から約1300年前、奈良の都。 皇后・光明子の命により八体の像がこの世に生まれ落ちた。 五部浄、沙羯羅、鳩槃荼、乾闥婆、阿修羅、 迦楼羅、緊那羅、畢婆迦羅。 今なお興福寺に残る八体の像。静かに、そしてどこか寂しく佇んでいる。 その誕生は多くの謎に包まれていたーー

上演に至った経緯

数年前、奈良県興福寺に納められている阿修羅像が「女性をモデルにしている可能性がある」という説を紹介する記事に出会いました。もともと仏像巡りが趣味なこともあり、特に興福寺の阿修羅像には強く惹かれ、これまで何度も足を運び拝観してきました。ほっそりとした身体に、すらりと伸びた六本の腕、少年のようなあどけない三つの顔。その美しい造形の裏に、かすかに感じる、悲しみ。その阿修羅像のモデルがもし女性であったなら――そこから本作の着想は膨らんでいきました。 阿修羅像の作者については、渡来系の仏師・将軍万福、そして画師・秦牛養であると伝えられています。しかし、この二人の作者は史料にほとんど記録が残されておらず、その生涯や人物像は謎に包まれています。この史実の空白に私の想像力を重ね、今作では名もなき仏師の人生、そして運命と向き合い生き抜いた人々の物語を描きます。 今回、以前より創作を共にさせていただいていた作曲の西出真理さん、振付の菊池恵衣さんとクリエイターユニットを結成いたしました。人と人、国と国、その間にある隔たりを越え、あらゆるものをつなぐ架け橋となる作品を生み出していくことをユニットの理念に掲げました。その第一歩となる今作では、ミュージカルを心から愛する、多様なバックグラウンドを持つ表現者の皆様と創作を共にします。日本ではまだ前例の少ないインクルーシブなミュージカルの在り方のきっかけづくり、また誰もが平等に参加できる創作環境の土台づくりに挑戦して参ります。日本のミュージカルが芸術として深く認識され、社会に根付いていくよう、人生の大きな課題の第一歩として、心強い皆様と共に取り組んでいきます。 暑い時期での公演となりますが、すべての人にひらかれた劇場空間となるよう、スタッフ・キャスト一同、心をこめて準備を進めて参ります。どうぞ楽しみに劇場までお越しください。 苅谷和暉子（脚本・作詞・演出）

Musical Creator Unit 菫色とは

脚本・演出 苅谷和暉子、作曲 西出真理、振付 菊池恵衣により結成されたクリエイターユニット。 ミュージカル座「相依為命～あいよっていのちをなす」にてMusical Awards TOKYO 2024プレシーズンミニシアター賞を受賞。 また、ミュージカル座「MONTAGE～13年の夢～」を創作するなど、オリジナルミュージカルの製作を継続的に行なってきた。 “時代が移り変わっても 相手を思いやる気持ちさえあれば 生きていける” 愛新覚羅溥傑さんのこの言葉を胸に、人と人、国と国、その間にある隔たりを越え、あらゆるものをつなぐ架け橋となる作品を積極的に生み出していきます。 菫色（すみれいろ）とは…ミュージカル「相依為命」の劇中歌の中から命名。愛新覚羅慧生さんが幼少期に実際に書かれた詩をもとに創作された楽曲。お若いながらも中日友好を願った慧生さんのお心と共に国境を越え多くの方に愛される作品を創作します。

公演概要

Musical Creator Unit 菫色『ミュージカル「ASURA」』 公演期間：2026年7月1日 (水) ～ 2026年7月5日 (日) 会場：ザムザ阿佐谷（東京都 杉並区 阿佐ヶ谷北 2-12-21） ■出演者 石津秀悟 浦壁多恵 飯野おさみ (劇団四季) ひのあらた 李 涛 中嶋元美 ※一部Wキャストでの上演となります。 描 富岡理子 / 刻 浦岡翠 描 幸音 / 刻 スニョン 描 木村ひかる / 刻 関根京香 描 佐藤美心 / 刻 和釜まこと 描 関廣貴 / 刻 練子隼人 描 柴田有希 / 刻 豊田彩友 ■スタッフ 脚本/作詞/演出：苅谷和暉子 作曲/編曲/音楽監督：西出真理 振付：菊池恵衣 美術：田中佐知 衣裳：野田真琴 照明：雑賀博文・柳田恭宏(ステップ・アップ) 音響：佐野貴史・渡辺柚衣（DISCOLOR Company） 演出助手/歌唱指導：樫乃ともみ 所作指導：高橋諒 手話監修：中嶋元美・蓮子都 手話通訳協力：蓮子都 宣伝美術：小原明理 題字：ちろ 当日運営：松岡なえ 制作：荒木貴代（沼尾みゆき事務局） 企画/製作/主催：Musical Creator Unit 菫色 ■公演スケジュール 7月1日(水) ＜プレビュー＞13:00 描 / 18:30 描 7月2日(木) ＜プレビュー＞13:00 刻 / 18:30 刻 7月3日(金) 13:00 描 / 18:30 刻 7月4日(土) 12:00 刻 / 17:00 描 7月5日(日) 12:00 描 / 17:00 刻 ※開場は開演の30分前 ■チケット料金（全席指定・税込） SS席：11,000円 S席：8,500円 プレビュー：7,500円 ※当日券は全て500円増し ＜カンフェティ限定！1,000円割引＞ S席：8,500円 → カンフェティS席：7,500円！ ■アクセシビリティ 受付での筆談対応 車椅子での入場可 車椅子での鑑賞スペース 館内エレベーター １．車いすスペースのご利用および介助者とのご鑑賞をご希望の方は、事前に下記メールアドレスまでお問い合わせください。 ２．上演台本の事前貸し出し・鑑賞サポート字幕サービス提供（予定）をご希望の方は、チケット購入後にメールにて①鑑賞日②お名前を明記の上、下記メールアドレスにお申込みください。 お問い合わせ先：mcu.sumireiro@gmail.com

チケットサイト「カンフェティ」 チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典 https://service.confetti-web.com