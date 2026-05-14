マインディア×ライオン株式会社、『人×AIのハイブリッド』でインサイト発見からコンセプト導出までを一気通貫に実現

株式会社マインディア

生成AIを活用した消費者データ分析ソリューションを提供する株式会社マインディア（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鈴木 大也、以下「マインディア」）は、ライオン株式会社（本社：東京都台東区）との共同プロジェクトにおいて、「データと直感の融合」を体現するインサイト探索・コンセプト導出プロセスを構築しました。リサーチャーの初期仮説を起点とする『人×AIのハイブリッド』アプローチにより、マインディアが保有する独自の消費者行動データ基盤とAIモジュールを活用し、消費者インサイトのスピーディな深掘り・構造化から、的確なコンセプト案の生成、さらに受容性調査での即時検証までを一気通貫で実現しています。

これにより、汎用AIでは得難い深い顧客理解をもたらし、商品開発初期における「仮説検証サイクルの超高速化」と「意思決定の精度向上」を同時に達成しています。

プロジェクトの背景と概要

消費者インサイトの収集手段が多様化する一方、多くのメーカーが「調査データは増えたが、商品化につながるインサイトへの昇華が追いつかない」という構造的課題に直面しています。ライオン株式会社においても、お客さまの言語化されていない悩みや本音を捉えるため、リサーチャーが「兆し（初期仮説）」を構築しても、膨大なデータから潜在的なインサイトへ昇華させ、さらに具体的なコンセプトへと落とし込む過程には多大な工数と時間を要していました。変化の激しい市場環境において、この「インサイト発見からコンセプト導出・検証」までの仮説検証サイクルを、属人性を排して高速に回す仕組みが急務となっていました。

こうした課題に対し、本プロジェクトでは、マインディアのAIモジュールを活用した2段階のアプローチを採用しました。

第一段階：直感（兆し）を起点としたインサイトの探索的深掘り

リサーチャーの初期仮説を起点に、AIが独自の消費者行動データ基盤を用いて多角的に深掘り・拡張。表層的なニーズにとどまらず、消費者の潜在欲求を構造的に捉え、統合的なインサイトへと昇華させました。このプロセスは、マインディアが独自に蓄積してきた消費者行動データをもとに設計されたものであり、汎用LLMのみでは再現しにくい、データに裏打ちされた深い顧客理解と分析精度を強みとしています。

第二段階：インサイトを的確に捉えたコンセプトの導出と即時検証

導出された深層インサイトをベースに、AIが複数のコンセプト案を生成。即座に消費者受容性調査へと連携させることで、インサイトが正しく価値として伝わるかをデータに基づいてスピーディに検証・絞り込みました。あわせて、マインディア独自のAI駆動の調査ソリューションで迅速に検証できる仕組みを整備し、過去コンセプトやベンチマーク案を比較しながら判断できる体制を構築しました。

プロジェクトの成果

リサーチャーとAIのハイブリッドによる顧客理解の進化

リサーチャーの「直感・仮説構築力」と、AIの「推論・データ処理能力」を掛け合わせることで、属人的な経験則に依存しない、データに裏打ちされた深層インサイトの抽出を実現しました。

● インサイト探索からコンセプト検証までのプロセス統合： 潜在的インサイトの構造化から、それを的確に捉えたコンセプトの生成、受容性調査での即時検証までをシームレスにつなぐ一気通貫のプロセスを構築しました。

● 「仮説検証サイクルの超高速化」と「意思決定の精度向上」： 変化の激しい市場環境に追従する圧倒的なスピードでの仮説検証が可能となり、商品開発初期段階における意思決定の質を劇的に引き上げました。

本プロジェクトは、リサーチャーが現場で捉えた「兆し（初期仮説）」を起点に、マインディアの独自データ基盤とAIテクノロジーを融合させることで、潜在的インサイトのスピーディな深掘りと的確なコンセプト導出を実現するアプローチの有効性を実証しました。汎用AIでは得難いこの「人とAIのハイブリッド」な仕組みは、これからの時代に不可欠な次世代の商品開発プロセスを牽引します。

ライオン株式会社 ご担当者様のコメント

マーケティングデザインセンター 室長 米谷 紘様

「今回の取り組みで、お客様自身もまだ言葉にできていない『真の悩み』や『心の奥底にある本音』をインサイトとして導き出せた点を高く評価しています。人が捉えた『兆し』を起点に、独自データを活用したAIモジュールで補完・深掘りすることで、経験や直感に頼るだけでなく、客観的なデータという確かな裏付けを持った『説得力のあるアイデア』を導き出せることに繋げられると考えています。

インサイトの構造化からコンセプト生成、消費者受容性の検証までを一気通貫で行うプロセスは、汎用AIモデルやツールでは実現が極めて困難です。顧客インサイトに対する深いマーケティング知見と、最先端のAIテクノロジーの両方を併せ持つ、マインディア様のナレッジと独自ソリューションの提供支援は無くてはならないものでした。加えて、ツールの提供にとどまらず、私たちの課題に真摯に寄り添い、人間とAIの最適な共創プロセスを共に模索・構築していただいた『伴走力』にも大変感謝しています。開発スピードと市場適合性を両立する実運用モデルとして、人とAIが協働し、仮説検証のサイクルを高速で回すこれからの時代に不可欠な、新しい商品開発の仕組みの確立に繋がると、確かな手応えを感じています。」

本ソリューションの特徴

マインディアのソリューションは、汎用的なAIツールによる自動生成とは異なり、「インサイトとマーケターの知見を起点に、AIで構造化・拡張し、その結果を消費者調査で検証する」という一気通貫のプロセスが特長です。

インサイトとマーケターの知見を起点に据えた設計

マーケターが現場で捉えた兆しや仮説を起点とし、AIがその整理、深掘り、拡張を担います。AIがゼロから発想するのではなく、人の知見を活かしながら発想の幅と精度を高める設計です。

独自データ基盤を活用した分析精度

マインディアが保有する独自の消費者行動データをもとにしたAI分析モジュールにより、カテゴリ特性を踏まえた深層的なインサイト分析を実現します。単なるプロンプト活用では得にくい、実務に耐えうる解像度の高い示唆の提供が可能です。

生成から検証までをつなぐプロセス統合

コンセプト生成と消費者受容性調査を切り離さず、仮説立案から検証、改善までをシームレスにつなぐことで、意思決定のスピードと納得感を高めます。

本ソリューションの導入メリット

・インサイト資産の即時活用：既存の調査データ・情報資産をそのままAI深掘りの起点として利用可能

・コンセプト開発工数の大幅削減：構造化・生成・評価各プロセスをAIが支援し、担当者の負荷を低減

・既存プロセスへの段階的導入：現行の商品開発フローを大きく変えることなく、AI活用を組込み可能

今後の展開

マインディアは、国内でもいち早くAI×調査領域に取り組んできた知見を活かし、独自のAI技術基盤や独自プラットフォームの研究開発を進めてまいります。今回の「人×AI共創型」でのコンセプト生成、および即時での調査検証を統合した新しいソリューションの本格提供を通じ、商品開発の初期段階における意思決定支援を必要とする、より多くの企業への価値提供を広げてまいります。

インサイト資産をAIで活かす、新しいコンセプト開発の第一歩

商品開発・マーケティング部門でのAI共創プロセス導入にご関心のある方は、まずはお気軽にご相談ください。

▶ お問い合わせはこちら：https://corporate.minedia.com/inquiry(https://corporate.minedia.com/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=lion-human-ai-concept-20260514)

株式会社マインディアについて

株式会社マインディアは、「データとAIの力で、企業の意思決定を進化させる」をミッションに、生成AIを活用した消費者データ分析ソリューションを提供しています。独自のAI技術基盤と分析プラットフォームを通じて、企業が保有する消費者調査データや顧客データの価値を最大化し、マーケティング戦略や事業成長を支援します。

会社概要

株式会社マインディア

担当：小林

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-8 TERRACE HILL AOYAMA

URL：https://corporate.minedia.com/

お問い合わせ：https://corporate.minedia.com/inquiry(https://corporate.minedia.com/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=lion-human-ai-concept-20260514)